Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
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Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Указ об отставке правительства Курской области подписал врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося 9 декабря.
2024-12-09T12:28
2024-12-09T12:28
новости
курская область
украина
россия
хинштейн
владимир путин
госдума
кто
алексей смирнов (губернатор)
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"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства", — заявил Хинштейн.С этого дня все чиновники Курской области до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике и был советником главы Росгвардии.С августа в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Часть районов Курской области оккупирована украинской армией.Актуальное интервью на эту тему: Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, россия, хинштейн, владимир путин, госдума, кто, алексей смирнов (губернатор)
Новости, Курская область, Украина, Россия, Хинштейн, Владимир Путин, Госдума, КТО, Алексей Смирнов (губернатор)

Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

12:28 09.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Указ об отставке правительства Курской области подписал врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося 9 декабря.
"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства", — заявил Хинштейн.
С этого дня все чиновники Курской области до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.
Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике и был советником главы Росгвардии.
С августа в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Часть районов Курской области оккупирована украинской армией.
Актуальное интервью на эту тему: Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск
Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияХинштейнВладимир ПутинГосдумаКТОАлексей Смирнов (губернатор)
 
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Заголовок открываемого материала
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