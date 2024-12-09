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Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области - 09.12.2024 Украина.ру
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Указ об отставке правительства Курской области подписал врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося 9 декабря.
2024-12-09T12:28
2024-12-09T12:28
2024-12-09T12:28
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хинштейн
владимир путин
госдума
кто
алексей смирнов (губернатор)
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"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства", — заявил Хинштейн.С этого дня все чиновники Курской области до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике и был советником главы Росгвардии.С августа в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Часть районов Курской области оккупирована украинской армией.Актуальное интервью на эту тему: Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
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новости, курская область, украина, россия, хинштейн, владимир путин, госдума, кто, алексей смирнов (губернатор)
Новости, Курская область, Украина, Россия, Хинштейн, Владимир Путин, Госдума, КТО, Алексей Смирнов (губернатор)
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Указ об отставке правительства Курской области подписал врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося 9 декабря.