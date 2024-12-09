Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря - 09.12.2024 Украина.ру
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Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря - 09.12.2024 Украина.ру
Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
Украинские источники предупреждают о готовящемся Украиной ударе по территории России
2024-12-09T09:42
2024-12-09T09:42
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
украина.ру
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Вечером 8 декабря посольство США на Украине выпустило рекомендацию для американских граждан с призывом проявить повышенную осторожность на фоне повышенной угрозы из-за возможных воздушных атак."В связи с возросшими угрозами посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", — говорится в заявлении.Находящихся на Украине американцев призвали следить за оповещениями правительства о воздушных атаках, соблюдать комендантские часы и искать убежище во время воздушной тревоги. Предупреждение выпустили для всех регионов Украины.Примечательно, что украинские СМИ усмотрели в предупреждении косвенное свидетельство готовящегося Украиной удара по России."Посольство США предупреждает о готовящемся массовом ракетном ударе ВС РФ по Украине. Американцы в курсе, что ВСУ должны скоро нанести удар вглубь России западными ракетами. Если это произойдет, значит Зеленский решил дальше создавать проблемы Трампу в его мирном кейсе", — прокомментировал предупреждение американского диппредставительства популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный телеграм-канал — "Сплетница" — предположил, что по Украине могут в ответ нанести удар "Орешником".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "ЗеРада" — отметил, что Украину в эскалации обстановки могут поддержать глобалисты."Тактика глобалистов заключается в том, чтобы накачать Зермаков таким количеством ресурсов, чтобы они могли сопротивляться давлению Трампа и не идти на те условия, которые устроят Россию. Ну и, соответственно, отсутствие этой единой точки мира должно продолжить конфликт хотя бы на полгода, после чего демократы начнут называть это уже конфликтом Трампа, обвиняя его в невыполнении своих общений и попытаются втянуть уже его в конфликт путем навешивания ответственности за результаты на его администрацию", - указывалось в публикации канала.Также 8 декабря медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что украинское командование готовит новые военные операции на территории России."Важно. Командование ВСУ, несмотря на усилия Трампа по деэскалации, готовит новые операции по "расширению зоны контроля на территории РФ". Также весьма интересные предложения поступают боевым подразделениям, что говорит о подготовке "лояльных военных" после завершения войны", — написал он в своём телеграм-канале 8 декабря.В тот же день Владимир Зеленский раскритиковал призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня."Это не закончить просто бумагой и несколькими подписями. А прекращённый огонь без гарантий может быть разожжён в любой момент", — подчеркнул Зеленский.По его словам, Россию "можно остановить только силой". Зеленский подчеркнул, что надеется на США, на мировых лидеров, "которые должны стать лидерами мира"."Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнёрами — о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надёжным", — подытожил Зеленским.До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил о больших потерях Украины, призвав Киев и Москву к немедленному заключению мирного соглашения."Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", — отмечал избранный президент США.В Кремле заявили, что ознакомились со словами Трампа."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", — сказал Песков.Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".Ранее ряд экспертов предупреждал о том, что Украина даже после победы Трампа на выборах может готовить новое вторжение на территорию России.Как заявил в начале декабря в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь, Украина может атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку тоже вполне реально.Он указал, что когда ВСУ вторгались в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псёл. В случае нападении на Брянскую область фланги украинской армии тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм."Готова ли Украина атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром? Там болота, но этот вариант тоже не исключен. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку? Это тоже вполне реально", — указал Кутырь.Также нельзя исключать, что Украина решится наступать на Гомель, тем самым осуществив акт агрессии в отношении Белоруссии, отметил он."Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там труднопроходимая местность: дороги, а справа и слева от них - леса и болота", — указывал эксперт.Он отмечал, что ВСУ могут или дождаться, когда всё скует мороз, либо наступать только по дорогам. Но атаковать только по дорогам опасно, это ставит под угрозу логистику. В то же время, зачастую в действиях украинского режима вообще нет военной логики, указывал эксперт.Ряд других комментаторов также указывали на возможность атаки Брянской области или попытки ВСУ переломить ситуацию в Курской области в свою пользу.Утром 9 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что переговоры Зеленского с Трампом в Париже лишь побудили первого ускорить подготовку к новой атаке на Россию."Наш источник сообщает, что после Парижа Зеленский требует Генштаб ВСУ переходить от стадии "подготовки" к стадии начала наступления. К первому этапу - это будет скорее всего атаками с отвлечением внимания или прощупыванием обороны на разных участках фронта. Мы уверены, что наступление ВСУ будет. Единственное, что может сорвать наступление - это полный слив планов ставки Зеленского", - указывалось в публикации.До этого канал писал о том, что ВСУ готовят так называемое "Рождественское наступление".Об экономике Украины — в статье Ивана Лизана "Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам".
https://ukraina.ru/20241208/1059498044.html
https://ukraina.ru/20241208/1059494041.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

09:42 09.12.2024
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ артиллеристы 92-й ошбр ВСУ
артиллеристы 92-й ошбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские источники предупреждают о готовящемся Украиной ударе по территории России
Вечером 8 декабря посольство США на Украине выпустило рекомендацию для американских граждан с призывом проявить повышенную осторожность на фоне повышенной угрозы из-за возможных воздушных атак.
"В связи с возросшими угрозами посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", — говорится в заявлении.
Находящихся на Украине американцев призвали следить за оповещениями правительства о воздушных атаках, соблюдать комендантские часы и искать убежище во время воздушной тревоги. Предупреждение выпустили для всех регионов Украины.
Примечательно, что украинские СМИ усмотрели в предупреждении косвенное свидетельство готовящегося Украиной удара по России.
"Посольство США предупреждает о готовящемся массовом ракетном ударе ВС РФ по Украине. Американцы в курсе, что ВСУ должны скоро нанести удар вглубь России западными ракетами. Если это произойдет, значит Зеленский решил дальше создавать проблемы Трампу в его мирном кейсе", — прокомментировал предупреждение американского диппредставительства популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный телеграм-канал — "Сплетница" — предположил, что по Украине могут в ответ нанести удар "Орешником".
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "ЗеРада" — отметил, что Украину в эскалации обстановки могут поддержать глобалисты.
"Тактика глобалистов заключается в том, чтобы накачать Зермаков таким количеством ресурсов, чтобы они могли сопротивляться давлению Трампа и не идти на те условия, которые устроят Россию. Ну и, соответственно, отсутствие этой единой точки мира должно продолжить конфликт хотя бы на полгода, после чего демократы начнут называть это уже конфликтом Трампа, обвиняя его в невыполнении своих общений и попытаются втянуть уже его в конфликт путем навешивания ответственности за результаты на его администрацию", - указывалось в публикации канала.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вчера, 18:00
Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на УкраинеВладимир Зеленский отреагировал на призыв избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему установлению мира между Украиной и России
Также 8 декабря медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что украинское командование готовит новые военные операции на территории России.
"Важно. Командование ВСУ, несмотря на усилия Трампа по деэскалации, готовит новые операции по "расширению зоны контроля на территории РФ". Также весьма интересные предложения поступают боевым подразделениям, что говорит о подготовке "лояльных военных" после завершения войны", — написал он в своём телеграм-канале 8 декабря.
В тот же день Владимир Зеленский раскритиковал призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.
"Это не закончить просто бумагой и несколькими подписями. А прекращённый огонь без гарантий может быть разожжён в любой момент", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Россию "можно остановить только силой". Зеленский подчеркнул, что надеется на США, на мировых лидеров, "которые должны стать лидерами мира".
"Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнёрами — о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надёжным", — подытожил Зеленским.
До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил о больших потерях Украины, призвав Киев и Москву к немедленному заключению мирного соглашения.
"Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", — отмечал избранный президент США.
В Кремле заявили, что ознакомились со словами Трампа.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп и Макрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вчера, 13:00
Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабряИзбранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины, призвав Киев и Москву к срочному заключению мира. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", — сказал Песков.
Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
Ранее ряд экспертов предупреждал о том, что Украина даже после победы Трампа на выборах может готовить новое вторжение на территорию России.
Как заявил в начале декабря в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь, Украина может атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку тоже вполне реально.
Он указал, что когда ВСУ вторгались в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рекой Сейм, а правый – рекой Псёл. В случае нападении на Брянскую область фланги украинской армии тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм.
"Готова ли Украина атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром? Там болота, но этот вариант тоже не исключен. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку? Это тоже вполне реально", — указал Кутырь.
Трамп, Макрон и Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вчера, 10:04
Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабряВладимир Зеленский добился встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробности встречи украинская сторона не разглашает
Также нельзя исключать, что Украина решится наступать на Гомель, тем самым осуществив акт агрессии в отношении Белоруссии, отметил он.
"Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там труднопроходимая местность: дороги, а справа и слева от них - леса и болота", — указывал эксперт.
Он отмечал, что ВСУ могут или дождаться, когда всё скует мороз, либо наступать только по дорогам. Но атаковать только по дорогам опасно, это ставит под угрозу логистику. В то же время, зачастую в действиях украинского режима вообще нет военной логики, указывал эксперт.
Ряд других комментаторов также указывали на возможность атаки Брянской области или попытки ВСУ переломить ситуацию в Курской области в свою пользу.
Утром 9 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что переговоры Зеленского с Трампом в Париже лишь побудили первого ускорить подготовку к новой атаке на Россию.
"Наш источник сообщает, что после Парижа Зеленский требует Генштаб ВСУ переходить от стадии "подготовки" к стадии начала наступления. К первому этапу - это будет скорее всего атаками с отвлечением внимания или прощупыванием обороны на разных участках фронта. Мы уверены, что наступление ВСУ будет. Единственное, что может сорвать наступление - это полный слив планов ставки Зеленского", - указывалось в публикации.
До этого канал писал о том, что ВСУ готовят так называемое "Рождественское наступление".
Об экономике Украины — в статье Ивана Лизана "Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам".
 
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10:11"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
09:50Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах
09:46Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
09:42Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
09:26Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
07:00Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
06:55Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам
06:30Замерзают насмерть в окопах: эксперт раскрыл, почему солдаты ВСУ умирают от холода на передовой
06:15Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
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