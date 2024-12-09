Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Для более серьезной кампании на Украине России придется поменять очень многое и в политике и в экономике. Можно сколько угодно говорить об истощении ВСУ, но даже если мы мыслим категориями "До Днепра", то это потребует много сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Если рассматривать вариант разгрома ВСУ в 2025 году, то тогда нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны ресурсы, отметил политолог.
Обязательно встанет во весь рост вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать, добавил эксперт.
"Можно сколько угодно говорить об истощении украинской армии, но даже если мы просто мыслим категориями "до Днепра", то это потребует от нас невероятных сил. А у нас уже на "старых" территориях огромная нехватка в МВД", — подчеркнул Скоробогатый.
Потребуется много людей, которые смогут обеспечивать элементарную безопасность населения на новых территориях. Но чтобы при этом в остальной России не росла преступность, добавил он.
"Этот вопрос нельзя решить деньгами. Хотя мы и так тратим огромные средства на выплаты военнослужащим и восстановление "новых" регионов. Я не говорю, что у нас денег нет. Но это для более серьезной кампании на Украине нам придется поменять очень многое в политике и в экономике", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
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