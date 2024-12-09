https://ukraina.ru/20241209/1059479908.html

Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация

Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация - 09.12.2024 Украина.ру

Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация

Для более серьезной кампании на Украине России придется поменять очень многое и в политике и в экономике. Можно сколько угодно говорить об истощении ВСУ, но даже если мы мыслим категориями "До Днепра", то это потребует много сил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-09T06:00

2024-12-09T06:00

2024-12-09T06:00

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Если рассматривать вариант разгрома ВСУ в 2025 году, то тогда нужно будет прямо сказать, что Россия переходит к долгосрочной кампании на Украине. А для этого нужны ресурсы, отметил политолог.Обязательно встанет во весь рост вопрос о мобилизации, потому что речь пойдет о гигантских территориях, которые нужно контролировать, добавил эксперт.Потребуется много людей, которые смогут обеспечивать элементарную безопасность населения на новых территориях. Но чтобы при этом в остальной России не росла преступность, добавил он."Этот вопрос нельзя решить деньгами. Хотя мы и так тратим огромные средства на выплаты военнослужащим и восстановление "новых" регионов. Я не говорю, что у нас денег нет. Но это для более серьезной кампании на Украине нам придется поменять очень многое в политике и в экономике", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру..

https://ukraina.ru/20241207/1059412093.html

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новости, украина, россия, пётр скоробогатый, всу, вс рф, мобилизация, ресурсы, мвд, безопасность, территория, сво, детали, спецоперация