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Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах
Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах - 09.12.2024 Украина.ру
Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах
До гипотетических переговоров по Украине еще два месяца. За это время может случиться все, что угодно, но история с ракетами и "Орешником" затихла. То есть стороны предъявили друг другу аргументы, получили ответы и пошли думать. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-12-09T03:45
2024-12-09T03:45
2024-12-09T03:45
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"орешник"
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гарантии безопасности
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На переговорах, которые могут состояться между Россией и США будет две части, сказал эксперт. Одна часть — связанная с урегулированием украинского конфликта и другая часть — связанная с глобальной безопасности, уточнил он.Сложно представить, какие именно могут быть гарантии в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе, констатировал политолог.Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора – это такая "большая тревожная кнопка", отметил он."До этих гипотетических переговоров еще два месяца. За это время может случиться все, что угодно, но история с ракетами и "Орешником" затихла и заглохла. То есть стороны предъявили друг другу аргументы, получили ответы и пошли думать. Ситуация в развитии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, пётр скоробогатый, нато, переговоры, "орешник", украина, гарантии безопасности, сво, детали, договор
Новости, Россия, США, Запад, Пётр Скоробогатый, НАТО, переговоры, "Орешник", Украина, гарантии безопасности, СВО, детали, договор
Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах
До гипотетических переговоров по Украине еще два месяца. За это время может случиться все, что угодно, но история с ракетами и "Орешником" затихла. То есть стороны предъявили друг другу аргументы, получили ответы и пошли думать. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На переговорах, которые могут состояться между Россией и США будет две части, сказал эксперт. Одна часть — связанная с урегулированием украинского конфликта и другая часть — связанная с глобальной безопасности, уточнил он.
"Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее. Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии", — подчеркнул Скоробогатый.
Сложно представить, какие именно могут быть гарантии в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе, констатировал политолог.
Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора – это такая "большая тревожная кнопка", отметил он.
"До этих гипотетических переговоров еще два месяца. За это время может случиться все, что угодно, но история с ракетами и "Орешником" затихла и заглохла. То есть стороны предъявили друг другу аргументы, получили ответы и пошли думать. Ситуация в развитии", — заключил собеседник издания.
О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.