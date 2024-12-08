https://ukraina.ru/20241208/1059456662.html

Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией

Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией - 08.12.2024 Украина.ру

Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться зачистить американскую леволиберальную бюрократию в Белом доме, Пентагоне и ФБР, а они ему будут мешать

2024-12-08T06:20

2024-12-08T06:20

2024-12-08T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.Ранее в интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп заявил, что Патель хочет уничтожить deep state. А для того, чтобы это сделать, он должен убрать всех генералов в Пентагоне.“Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет”, — объяснил Трэпп.Он отметил, что глубинное государство стремится сохранить свои позиции. Это причина того, что они выступают против России везде: например, и в Алеппо, и в Грузии, добавил журналист.Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАРанее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБРПолный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

https://ukraina.ru/20241121/1059092467.html

иран

китай

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, китай, россия, дональд трамп, джо байден, фбр, пентагон, детали