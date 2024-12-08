Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться зачистить американскую леволиберальную бюрократию в Белом доме, Пентагоне и ФБР, а они ему будут мешать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин.
“Пока все выглядит так, что Трамп может попытаться разделить с Россией зоны влияния и выстроить какое-то взаимодействие. Главный его враг – это deep state (глубинное государство)", — заявил Каргин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп заявил, что Патель хочет уничтожить deep state. А для того, чтобы это сделать, он должен убрать всех генералов в Пентагоне.
“Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет”, — объяснил Трэпп.
Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США
21 ноября, 17:17Оружие для диктатурыНе только перепуганные мирными обещаниями Трампа украинцы, но и часть российских экспертов никак не может понять зачем Трампу договариваться с Байденом о разрешении Украине наносить удары американскими ракетами вглубь России. Они пытаются убедить сами себя и окружающих, что коварные демократы просто обманули доверчивого Трампа.
Ранее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.
Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
Полный текст интервью — Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией