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"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле
"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле - 08.12.2024 Украина.ру
"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле
Происходящее в Южной Кореи можно переложить на компьютерную игру, но в реальности в Сеуле не ожидается никакая революция. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер
2024-12-08T06:50
2024-12-08T06:50
2024-12-08T06:50
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По его словам, Южная Корея управляется огромной монополией южнокорейских корпораций, которые держат в своих руках всю экономику и политику.Но, уточнил политолог, в ближайшее время никаких революций в Южной Кореи не ожидается.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, в чем были причины введения военного положения в Южной Кореи.“Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Кореи был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал этого. Он попытался ввести его сейчас, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента”, — объяснил Данилин.Подробнее об этом — в интервью Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлосьПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.Еще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мыПолный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
https://ukraina.ru/20241204/1059401964.html
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новости, южная корея, украина, сша, президент, россия, детали
"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле
Происходящее в Южной Кореи можно переложить на компьютерную игру, но в реальности в Сеуле не ожидается никакая революция. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер
По его словам, Южная Корея
управляется огромной монополией южнокорейских корпораций, которые держат в своих руках всю экономику и политику.
“По истории южнокорейских лидеров и президентов можно создавать отдельную компьютерную игру. Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи”, — иронично заметил Вайнер.
Но, уточнил политолог, в ближайшее время никаких революций в Южной Кореи не ожидается.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, в чем были причины введения военного положения в Южной Кореи.
“Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Кореи был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал этого. Он попытался ввести его сейчас, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента”, — объяснил Данилин.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.