https://ukraina.ru/20241207/1059466816.html

Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров

Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров - 07.12.2024 Украина.ру

Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров

Глобальная безопасность — это мостик в будущее для России, но ее гарантии могут стать большой тревожной кнопкой в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе

2024-12-07T09:20

2024-12-07T09:20

2024-12-07T09:20

новости

россия

сша

запад

дональд трамп

кит келлог

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/08/1021970830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf29a43b02efb51c3cc061f660261a41.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он заметил, что Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом.Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее, заметил эксперт.“Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии. Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора — это такая большая тревожная кнопка”, — уточнил Скоробогатый.На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241128/1059269056.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, дональд трамп, кит келлог, детали