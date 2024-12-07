Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров - 07.12.2024 Украина.ру
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Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров
Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров - 07.12.2024 Украина.ру
Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров
Глобальная безопасность — это мостик в будущее для России, но ее гарантии могут стать большой тревожной кнопкой в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе
2024-12-07T09:20
2024-12-07T09:20
новости
россия
сша
запад
дональд трамп
кит келлог
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он заметил, что Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом.Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее, заметил эксперт.“Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии. Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора — это такая большая тревожная кнопка”, — уточнил Скоробогатый.На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
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сша
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, кит келлог, детали
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Кит Келлог, детали

Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров

09:20 07.12.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Глобальная безопасность — это мостик в будущее для России, но ее гарантии могут стать большой тревожной кнопкой в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
Он заметил, что Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом.
“Торг точно состоится, но картину этих переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Мне все же кажется, что Путин и Трамп выйдут с предложениями, которые будут включать новые пункты. <...> На этих переговорах будет две части. Есть часть, связанная с урегулированием украинского конфликта. Есть часть, связанная с глобальной безопасности”, — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее, заметил эксперт.
“Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии. Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора — это такая большая тревожная кнопка”, — уточнил Скоробогатый.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на УкраинеПриоритетом деятельности на посту спецпредставителя президента США по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог считает национальные интересы США. Об этом он заявил подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
 
НовостиРоссияСШАЗападДональд ТрампКит Келлогдетали
 
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