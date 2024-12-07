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Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров
Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров - 07.12.2024 Украина.ру
Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров
Глобальная безопасность — это мостик в будущее для России, но ее гарантии могут стать большой тревожной кнопкой в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе
2024-12-07T09:20
2024-12-07T09:20
2024-12-07T09:20
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дональд трамп
кит келлог
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он заметил, что Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом.Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее, заметил эксперт.“Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии. Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора — это такая большая тревожная кнопка”, — уточнил Скоробогатый.На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
https://ukraina.ru/20241128/1059269056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, запад, дональд трамп, кит келлог, детали
Скоробогатый рассказал, к какой “тревожной кнопке” придут Россия и США во время переговоров
Глобальная безопасность — это мостик в будущее для России, но ее гарантии могут стать большой тревожной кнопкой в мире, где слова значат очень мало, а подписи под документами меняются с каждым новым президентом на Западе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
Он заметил, что Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом.
“Торг точно состоится, но картину этих переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Мне все же кажется, что Путин и Трамп выйдут с предложениями, которые будут включать новые пункты. <...> На этих переговорах будет две части. Есть часть, связанная с урегулированием украинского конфликта. Есть часть, связанная с глобальной безопасности”, — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Для России все эти части взаимосвязаны, но больше ее интересует глобальная безопасность, потому что это мостик в будущее, заметил эксперт.
“Именно она определит, не получат ли США и Запад передышку, чтобы возобновить украинский конфликт заново. А для этого нам нужны реальные гарантии. Гарантии, которые будут даны в результате этого мирного договора — это такая большая тревожная кнопка”, — уточнил Скоробогатый.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Кит Келлог
, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине
и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США
.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.