Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 06.12.2024 Украина.ру
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Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" - 06.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности... Украина.ру, 06.12.2024
2024-12-06T17:30
2024-12-06T17:30
видео
украина
россия
вашингтон
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
сво
"орешник"
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне. Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ; - политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ; - военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег ШАЛАНДИН; - военный лётчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО; Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.#ЕвгенийФёдоров #ДмитрийЕвстафьев #АндрейСуздальцев #ОлегШаландин #ДмитрийДрозденко #ИскандерХисамов #Госдума #ВысшаяШколаЭкономики #военныйэксперт #военныйлётчик #Украинару #Россиясегодня #Украинару #прессконференция #зонаСВО #эскалацияконфликта #дальнобойноеоружие #Орешник #НАТО #ядерноеоружие #мирныепереговоры #Зеленский #ВСУ #США #сменавластивСША #международныеотношения #война #спецоперация #сво #конфликт #ВСУ #Украина #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, россия, вашингтон, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, сво, "орешник"
Видео, Украина, Россия, Вашингтон, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, "Орешник"

Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"

17:30 06.12.2024
 
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В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ в виде "Орешника", заявления о возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п.
В то же время Зеленский уже признаёт необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и очевидной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
Участники:
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег ШАЛАНДИН;
- военный лётчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий ДРОЗДЕНКО;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
#ЕвгенийФёдоров #ДмитрийЕвстафьев #АндрейСуздальцев #ОлегШаландин #ДмитрийДрозденко #ИскандерХисамов #Госдума #ВысшаяШколаЭкономики #военныйэксперт #военныйлётчик #Украинару #Россиясегодня #Украинару #прессконференция #зонаСВО #эскалацияконфликта #дальнобойноеоружие #Орешник #НАТО #ядерноеоружие #мирныепереговоры #Зеленский #ВСУ #США #сменавластивСША #международныеотношения #война #спецоперация #сво #конфликт #ВСУ #Украина #Россия #РФ
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 22:10
Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"В мире по-прежнему ощущаются флюиды тревоги и страха перед возможной войной. И не зря, видимо, главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян 3 декабря 2024 года написала в своем телеграм-канале следующее: "Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм".
 
ВидеоУкраинаРоссияВашингтонВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСВО"Орешник"
 
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