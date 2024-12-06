Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки - 06.12.2024 Украина.ру
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Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки
Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки - 06.12.2024 Украина.ру
Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки
Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-06T05:45
2024-12-06T05:45
новости
россия
украина
киев
алексей кочетков
харьков
одесса
германия
эстония
военная эскалация
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Сейчас киевский режим призывает всех повышать ставки "дальше некуда". То в Эстонии, то в Германии заявляют, что нужно наносить ракетные удары по городам России, чтобы "русские испытывали невыносимую боль", рассказал эксперт.Причем была интересная реакция одного из действующих немецких политиков, который сказал, что в этом случае немцы "испытают боль гораздо раньше, чем русские", добавил политолог. Он отметил, что Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эту эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Поэтому его нужно дожимать, указал эксперт.По его словам, со стороны противника поступает все больше информации, что люди ждут прихода России. Не надо думать, что "нас там все ненавидят, поэтому так хорошо бьются на фронте", отметил Кочетков."Когда у нас получился наш информационный прорыв, оказалось, что нас ждут в Харькове, в Одессе и даже в Киеве. Они говорят: "Делайте что хотите. Стреляйте чем хотите. Лишь бы это побыстрее закончилось", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, алексей кочетков, харьков, одесса, германия, эстония, военная эскалация, детали, сво
Новости, Россия, Украина, Киев, Алексей Кочетков, Харьков, Одесса, Германия, Эстония, военная эскалация, детали, СВО

Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки

05:45 06.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М2" ЦВО в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Сейчас киевский режим призывает всех повышать ставки "дальше некуда". То в Эстонии, то в Германии заявляют, что нужно наносить ракетные удары по городам России, чтобы "русские испытывали невыносимую боль", рассказал эксперт.
Причем была интересная реакция одного из действующих немецких политиков, который сказал, что в этом случае немцы "испытают боль гораздо раньше, чем русские", добавил политолог.
"Что же касается Эстонии, то мы ее можем прихлопнуть так, что она даже не почувствует (смеется). Для них это даже лучше. Иначе они будут умирать в долгих мучениях, потому что их ненависть разъест им печень", — подчеркнул Кочетков.
Он отметил, что Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эту эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Поэтому его нужно дожимать, указал эксперт.
По его словам, со стороны противника поступает все больше информации, что люди ждут прихода России. Не надо думать, что "нас там все ненавидят, поэтому так хорошо бьются на фронте", отметил Кочетков.
"Когда у нас получился наш информационный прорыв, оказалось, что нас ждут в Харькове, в Одессе и даже в Киеве. Они говорят: "Делайте что хотите. Стреляйте чем хотите. Лишь бы это побыстрее закончилось", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 07:00
Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводовЕсли наступят холода и грунт из раскисшего станет твердым, наступит благоприятное время для работы мобильными танковыми группами, оснащенными защитой от украинских дронов и прикрытыми собственными БЛПА. Мы сможем совершить прорыв не на два-три километра, а на 20–30 и больше, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
 
НовостиРоссияУкраинаКиевАлексей КочетковХарьковОдессаГерманияЭстониявоенная эскалациядеталиСВО
 
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