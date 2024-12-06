Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки
Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Сейчас киевский режим призывает всех повышать ставки "дальше некуда". То в Эстонии, то в Германии заявляют, что нужно наносить ракетные удары по городам России, чтобы "русские испытывали невыносимую боль", рассказал эксперт.
Причем была интересная реакция одного из действующих немецких политиков, который сказал, что в этом случае немцы "испытают боль гораздо раньше, чем русские", добавил политолог.
"Что же касается Эстонии, то мы ее можем прихлопнуть так, что она даже не почувствует (смеется). Для них это даже лучше. Иначе они будут умирать в долгих мучениях, потому что их ненависть разъест им печень", — подчеркнул Кочетков.
Он отметил, что Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эту эскалацию. Если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Поэтому его нужно дожимать, указал эксперт.
По его словам, со стороны противника поступает все больше информации, что люди ждут прихода России. Не надо думать, что "нас там все ненавидят, поэтому так хорошо бьются на фронте", отметил Кочетков.
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