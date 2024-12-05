Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог - 05.12.2024 Украина.ру
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Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог - 05.12.2024 Украина.ру
Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T05:45
2024-12-05T05:45
новости
грузия
нато
третья мировая война
россия
помощь
саломе зурабишвили
эрдоган
ракеты
конфликт
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Если президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то есть окажется в тюрьме вместе со своими подельниками, то Западу не останется ничего другого, кроме как шельмовать Грузию, сообщил эксперт.Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Не факт, что Зурабишвили это поможет. Так же это не нужно "другу Эрдогану", потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень, отметил политолог.Разумеется, что Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Грузия для России – это тоже вопрос жизни и смерти. Учитывая, что в любой момент может начаться Третья мировая война, предупредил эксперт.Конечно, грузинскому руководству для обращения к России понадобится еще более сильная политическая воля, чем просто для подавления оппозиции. Но если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, нато, третья мировая война, россия, помощь, саломе зурабишвили, эрдоган, ракеты, конфликт, детали
Новости, Грузия, НАТО, третья мировая война, Россия, помощь, Саломе Зурабишвили, Эрдоган, ракеты, конфликт, детали

Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог

05:45 05.12.2024
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
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Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Если президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то есть окажется в тюрьме вместе со своими подельниками, то Западу не останется ничего другого, кроме как шельмовать Грузию, сообщил эксперт.
Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Не факт, что Зурабишвили это поможет. Так же это не нужно "другу Эрдогану", потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень, отметил политолог.
"Если экспедиционный корпус НАТО высадится в Батуми, грузинскому правительству придется снова подписать с Россией "Георгиевский трактат 2.0" (договор 1783 года о добровольном принятии Картли-Кахетинского царства под покровительство Российской Империи. – Ред.)", — подчеркнул Кочетков.
Разумеется, что Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Грузия для России – это тоже вопрос жизни и смерти. Учитывая, что в любой момент может начаться Третья мировая война, предупредил эксперт.
Конечно, грузинскому руководству для обращения к России понадобится еще более сильная политическая воля, чем просто для подавления оппозиции. Но если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
Дмитрий Араб Джиникашвили интервью
Вчера, 15:47
Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с ЗападомВетеран боевых действий в Сирии Дмитрий "Араб" Джиникашвили в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему боевикам удалось захватить Алеппо, будут ли сирийцы его освобождать, и какие уроки надо извлечь из этой истории
 
НовостиГрузияНАТОтретья мировая войнаРоссияпомощьСаломе ЗурабишвилиЭрдоганракетыконфликтдетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
05:30Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
05:15Нам нужно больше трехтонных бомб: эксперт раскрыл, будут ли российские военные "отдуваться за сирийцев"
05:00"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой
04:45"Ежики в тумане": Мощанский рассказал, летают ли над Украиной F-16 и зачем про них говорит Зеленский
04:30"Елей для Эрдогана": эксперт о том, как наступлением ХТШ* президент Турции захотел "утереть нос" Асаду
04:15"Ни слова на грузинском": политолог раскрыл, почему оппозиция в Грузии действует по "топорной" методичке
04:00Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
03:45Даже если Евросоюз оставит Грузию "без сладкого", Россия снова возьмет ее "на буксир" — политолог
03:30Политолог о том, как сирийцы относятся к России и почему считали русских европейцами "не от мира сего"
03:15Горизонтальная эскалация: Кочетков объяснил, почему иранцы и сирийцы "проспали" наступление боевиков
03:00Илья Мощанский объяснил, почему террористы из ХТШ* решили совершить "маленький набег" в Сирии
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