Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
© NATOИностранный наемник, НАТО
© NATO
Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Если президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то есть окажется в тюрьме вместе со своими подельниками, то Западу не останется ничего другого, кроме как шельмовать Грузию, сообщил эксперт.
Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Не факт, что Зурабишвили это поможет. Так же это не нужно "другу Эрдогану", потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень, отметил политолог.
"Если экспедиционный корпус НАТО высадится в Батуми, грузинскому правительству придется снова подписать с Россией "Георгиевский трактат 2.0" (договор 1783 года о добровольном принятии Картли-Кахетинского царства под покровительство Российской Империи. – Ред.)", — подчеркнул Кочетков.
Разумеется, что Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Грузия для России – это тоже вопрос жизни и смерти. Учитывая, что в любой момент может начаться Третья мировая война, предупредил эксперт.
Конечно, грузинскому руководству для обращения к России понадобится еще более сильная политическая воля, чем просто для подавления оппозиции. Но если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
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