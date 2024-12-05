https://ukraina.ru/20241205/1059421600.html

Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог

Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог - 05.12.2024 Украина.ру

Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог

Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-05T05:45

2024-12-05T05:45

2024-12-05T05:45

новости

грузия

нато

третья мировая война

россия

помощь

саломе зурабишвили

эрдоган

ракеты

конфликт

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Если президент Грузии Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает, то есть окажется в тюрьме вместе со своими подельниками, то Западу не останется ничего другого, кроме как шельмовать Грузию, сообщил эксперт.Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором. Не факт, что Зурабишвили это поможет. Так же это не нужно "другу Эрдогану", потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень, отметил политолог.Разумеется, что Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Грузия для России – это тоже вопрос жизни и смерти. Учитывая, что в любой момент может начаться Третья мировая война, предупредил эксперт.Конечно, грузинскому руководству для обращения к России понадобится еще более сильная политическая воля, чем просто для подавления оппозиции. Но если Тбилиси обратится к России за помощью, она поможет своим соседям, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

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новости, грузия, нато, третья мировая война, россия, помощь, саломе зурабишвили, эрдоган, ракеты, конфликт, детали