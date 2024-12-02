https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен

Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен - 02.12.2024 Украина.ру

Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен

Жестокие протесты в Грузии, затеянные прозападной интеллигенцией и президентом с истекающим сроком годности Саломе Зурабишвили ради политических очков, не имеют основы для того, чтобы стать Майданом в грузинском исполнении.

2024-12-02T18:37

2024-12-02T18:37

2024-12-02T19:19

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Добьется ли оппозиция возвращения Тбилиси на путь евроинтеграции, в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, в прошлом советник при посольстве Грузии в России Игорь Гвритишвили. Грузинский президент Саломе Зурабишвили, объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить мандат, 2 декабря предложила школьникам присоединиться к антиправительственным протестам, которые идут уже несколько дней— Игорь Иосифович, рядовые протесты оппозиции в Грузии вылились в уличные бои. Видимо, денег в это вложено немало. Откуда такое большое финансирование идет?— Напомню, в Грузии 1 августа вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации (НПО) и медиа, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. То есть вы понимаете, откуда финансирование идет? Это Евросоюз и Штаты.Кого они финансируют? В основном тех, кто выступал против этого закона и скрывал приход денег. На что шли финансы? На поддержку оппозиционных партий и организацию антиправительственных выступлений, подобных тем, что сейчас происходят в Грузии. На устроение таких "мероприятий" всегда требуется приличная сумма, которая вряд ли найдет у студентов и другой молодежи, которая сейчас бушует на улицах Грузии.— Это же еще дети, кто их подстрекает к действиям?— Преподаватели университетов. Почему митинги происходят только в Тбилиси? Потому что основная масса высших учебных заведений находится здесь. Единичные университеты есть в Кутаиси, Батуми, Гори и еще кое-где. Но, заметьте, в Гори никаких выступлений не было, а Батуми и Кутаиси протесты затронули лишь слегка.То есть география показывает, кто финансируется и за чей счет происходят события.Действительно, университеты в Грузии, особенно в столице, получают большие гранты с Запада. А руководство университетов, согласно закону, не подчиняется Министерству просвещения (только в общих вопросах). То есть в основном это независимые учебные организации, в ректорат которых правительство не имеет права вмешиваться. Но вот — появился новый закон, и НПО стало труднее скрывать свои источники финансирования.Кроме того, на днях правительство во главе с премьер-министром объявило о том, что оно отказывается от западных грантов. Понятно, от каких именно. Это необходимо, чтобы остановить прямое финансирование оппозиции и тех, кто ее поддерживает.Еще важный момент. Буквально несколько часов назад Саломе Зурабишвили призвала участвовать в протестах школьников, обратилась к детям, чтобы они вышли на улицу и поддержали оппозицию. Это аморально!— Зачем Зурабишвили понадобилось привлекать к оппозиции несовершеннолетних детей?— Потому что она хочет, чтобы не только в Тбилиси, а по всей Грузии шли протесты. Студентов для этого мало, а школы есть везде: и в городах, и в поселениях, и так далее. Вот она чего добивается.Я лично считаю, что у нее из этого ничего не выйдет. Дело в том, что школы в отличие от университетов подчиняются Министерству образования, которое входит в правительство Грузии. А это совсем другое дело. То есть финансирование школ идет только через правительственные организации и Министерство просвещения.Думаю, что этот призыв школьников Зурабишвили — от отчаяния. Дело в том, что сегодня удалось в некоторой степени заглушить эти выступления. Конечно, к сожалению, не без стычек и ранений, и особенно много пострадало полицейских.Кстати, антисоциальные элементы, осужденные ранее за грабеж и насилие, тоже участвуют в протестах, как и те, кто недоволен властью. Таких, как говорится, примазавшихся много.— Тем не менее Зурабишвили не хочет уходить и полномочия парламента не признает. На что она надеется?— А кто она такая? Она лишь президент с представительскими полномочиями, срок которых истекает через 2 недели, и она становится простой гражданкой Грузии. Правительство дало ей месяц, чтобы освободить помещение, президентский дворец. Если она откажется уйти, ее просто выведут под ручки.Она думает, что ее поддерживает народ, но это не так. У нее очень низкий рейтинг. Поэтому Зурабишвили присоединилась к оппозиции, и на этом хочет себе какие-то политические очки набрать.— Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти могут обратиться в Конституционный суд для признания оппозиционных партий незаконными. Насколько это осуществимо и правильно, на ваш взгляд? Не раззадорит ли это оппозицию кричать еще громче, что в Грузии якобы диктат?— Да, действительно, грузинская миссия собиралась собирать конституционное большинство и с его помощью запретить партии, которые наносит непоправимой ущерб Грузии и ее экономике. Это будет касаться не всех оппозиционных партий, а определенных по вышесказанному критерию. Потому что, конечно, если запретить всю оппозицию, это уже будет не демократическое правительство, а диктатура. В чем сейчас, кстати, и пытаются обвинить "Грузинскую мечту".Однако, насколько осуществимо задуманное правительством и как они это могут сделать, я затрудняюсь сказать.— Насколько возможен вариант украинского Майдана в Грузии?— Именно украинского сценария в Грузии и пытается добиться оппозиция. Это попытка повторить Майдан. И украинцы, и даже, к сожалению, некоторые белорусы и русские участвуют в протестах в Тбилиси. Например, вчера было арестовано несколько иностранных граждан, которые активно выступали на улицах.Но у оппозиционеров ничего не получится.Во-первых, в Грузии нет такой основы, какая была на Украине. Например, отсутствуют районы подобные Западной Украине, откуда можно было бы привезти молодежь. В Грузии контингент ограничен, и достаточно сложно осуществить Майдан.Во-вторых, среди взрослого населения Грузии нет поддержки оппозиции, подобно той какая была на Украине (нет разброса по регионам: Донецк, Луганск, Западная Украина и так далее). Грузия — маленькая страна, здесь все друг друга знают. Вот и сейчас зрелые граждане запирают своих маленьких внуков и детей дома, чтобы не выходили никуда.— Как долго, как вы думаете, продлятся эти протесты?— Я думаю, что будут потихоньку затихать. Скоро Новый год, а этот праздник в Грузии любят и хорошо отмечают.— Грузия пытается наладить отношения с Россией. Как считаете, с чем это связано: есть страх перед мощью России или все-таки влияют общие духовные ценности?— Во-первых, есть устоявшиеся традиции. Грузины к русским всегда относились вполне прилично. Грузию часто называют националистической. Но это не так: она и не пророссийская, и не прозападная. Она — прогрузинская. Здесь вопрос в первую очередь в экономических проблемах Грузии.Однако, несмотря на все заявления Запада из серии "мы сделаем вашу жизнь комфортнее", "вы станете членами Евросоюза и НАТО" — кроме этих громких слов и небольших финансовых подачек, в реальности в экономическом плане Грузия абсолютно никакой поддержки не получила и не получает от Запада. Грузинские товары не могут зайти туда из-за высоких барьеров и квот.А с кем в реальности Грузия торгует? С Россией, откуда и идут основные финансовые поступления. Замечу, что по торговому обороту с Грузией РФ находится на 1-2 месте, периодически меняясь позициями с Турцией.Конечно, пока очень рано говорить о каком-то политическом сближении между Москвой и Тбилиси. Потому что вопрос Абхазии и Южной Осетии с повестки дня не снят, и вряд ли это случится в ближайшем будущем. Об этом, кстати, было заявлено и новым правительством: основной целью Грузии является возвращение Абхазии и Южной Осетии, но подчеркнуто — мирным путем.Пока этот вопрос не решится или какие-то подвижки не будут в этом направлении, сомневаюсь, что политические отношения России и Грузии заметно улучшатся.Почему политический кризис в Грузии выходит на новый виток собственного развития, хорошо продуманный, проплаченный и давно апробированный мировым эрзац-демократическим закулисьем, в материале Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность.

https://ukraina.ru/20230310/1044249816.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, грузия, россия, тбилиси, саломе зурабишвили, ес, украина.ру, нато, украина, майдан, протесты, запад