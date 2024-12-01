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Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине

Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине - 01.12.2024 Украина.ру

Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине

Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила отправку на Украину военных стран ЕС

2024-12-01T18:17

2024-12-01T18:17

2024-12-01T18:17

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Во время визита на Украину 1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину."До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат на Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", – отметила она.Каллас уточнила, что Европа могла бы "сыграть свою роль" после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. При этом, указала она, выбор по части отправки солдат остаётся за Украиной.Встречавшийся с ней Владимир Зеленский заявил, что сейчас прежде всего - "потребности в системах ПВО для защиты жизни на Украине"."Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", - указал Зеленский.За несколько дней до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад воюет с Россией чужими руками."Мы ведём войну чужими руками, но не даём тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph.Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня."Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".До этого, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине."Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.До этого французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.При этом европейские военные уже попадали в плен, в том числе и те из них, кто в составе украинских формирований вторгся в Курскую область. Так, 25 ноября российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале опубликовал видео с взятым в плен британским наёмником в Курской области."В Курской области взяли британского инструктора. Британца поймали морпехи-черноморцы из 810 бригады. Четыре года служил в британской армии связистом. Говорит, что обучал украинцев на полигонах незалежной. А в Курскую область идти не хотел, но у него отцы-командиры забрали паспорт и телефон и в приказном порядке перебросили в Россию", - подписал Коц видео с пленным британцем.На видео он рассказывал, что обучался в британской армии 1 год и служил в целом 4 года. Также пленный британец заявил, что его заставили принять участие во вторжении."Забрали мой паспорт, забрали мой телефон и сказали: "Машина, давай". Я не хотел на самом деле", - отметил он.По его словам, в украинской армии он служил 4 месяца. При этом он был инструктором на полигоне рядом с Кривым Рогом — в 30 минутах езды от этого города. Батальон, к которому он был приписан, постоянно увеличивался в т.ч. и из-за пополнения заключённым. В целом он составлял 400-500 человек."Каждые три недели приезжали на обучение новые люди. Я тренировал 30 человек каждые три недели", - отметил пленный на допросе.Он также рассказал, что был в Краснополье. Помимо этого, пленный рассказал, что в британской армии служил связным в 22-ом полку связи рядовым связистом.В сети также появилось видео с другим допросом этого пленного. На нём он уже называл своё имя. Пленный представился как Джеймс Скотт Рис Андерсон, рождённый 24 мая 2002 года и служивший в армии Великобритании с 2019 по 2023 годы в 22-ом полку связи, 1-й бригаде связи, 252-ом эскадроне."После того, как меня уволили с моей работы, я подал заявку на сайте Иностранного легиона [Главного управления разведки Минобороны Украины]. Я просто потерял всё: у меня не было работы, отец сидел в тюрьме. Я увидел по телевизору рекламу [легиона], вылетел из Лондона в Краков, потом на Медыку в Польше — на границу с Украиной", - рассказывал Андерсон.Российский военный связист Максим, известный под позывным "Каскад", отметил, что подразделение, в котором служил пленный, довольно известно."Касательно взятого в плен британского специалиста по связи.. Siggies (сленговое название ребят из королевского корпуса связи) уже неоднократно светились на Украине, перед началом СВО эти парни выстраивали систему управления и взаимодействия со "старшими братьями" из НАТО, замечены были и в поле, совместно с аналогичными спецами из других стран альянса.. Уже писал, что в марте, во время украинского наступления под Козинками, во время управления огнем и КББ довелось столкнуться с американскими "коллегами", специалистами по связи и разведывательно-огневым контурам.. тогда им повезло меньше...", - отметил он.По его словам, британские связисты помогают налаживать эффективную работу ВСУ в Курской области."Что же делают специалисты из Глостера и, в частности, Стаффордшира (именно там штаб 22го полка, откуда пленный), непосредственно "в поле" среднепересеченного рельефа Курской области? А они делают возможной эффективную работу артиллерии и других средств поражения, организовывают координацию, управление и своевременную передачу данных в боевые порядки и вверх по вертикали управления, решают проблемы по применению комплексов РЭБ и РЭР и многое другое (много интересных специальностей в полках королевского корпуса, много)... В общем, фрукт интересный, хоть и небольшого звания, главное, чтоб специалист был хороший, а не "двоечник", придётся тогда парням нового искать?" - подытожил российский связист.Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении иностранных военных на Украине, в том числе и британцев.Также регулярно появляются сообщения о странной смерти старших офицеров и генералов армий США, Канады, Великобритании и других западных государств. По времени эти сообщения появляются после очередных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украине. При этом в официальных западных источниках утверждается, что эти офицеры гибли в результате "катастроф" и других ЧП или суицида.Так, в конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США "Туэнтинайн-Палмс" в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его труп был обнаружен в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники. При этом ряд СМИ предположил, что Маллен на самом деле погиб на Украине, а история с нахождением тела на территории боевого центра придумана для отвода глаз.За год до этого - летом 2023 года - американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял генерал, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Примечательно, что у Поттса не было опыта управления самолётами - ранее он пилотировал вертолёты. При этом обломки самолёта были найдены в поле. Следов возгорания не было. Ранее, в 2022 году, Поттс был исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя". Ряд источников предполагал, что Поттс также погиб на Украине.О происходящем на Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона".

https://ukraina.ru/20241201/1059337922.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, александр коц, курская область, ес, мид, нато, каллас кая