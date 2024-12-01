https://ukraina.ru/20241201/1059343079.html
Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине - 01.12.2024 Украина.ру
Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила отправку на Украину военных стран ЕС
2024-12-01T18:17
2024-12-01T18:17
2024-12-01T18:17
хроники
эксклюзив
украина
великобритания
владимир зеленский
борис джонсон
александр коц
курская область
ес
мид
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/01/1059343380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f4b5507bab7e5e7318647580359728ab.jpg.webp
Во время визита на Украину 1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину."До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат на Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", – отметила она.Каллас уточнила, что Европа могла бы "сыграть свою роль" после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. При этом, указала она, выбор по части отправки солдат остаётся за Украиной.Встречавшийся с ней Владимир Зеленский заявил, что сейчас прежде всего - "потребности в системах ПВО для защиты жизни на Украине"."Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", - указал Зеленский.За несколько дней до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад воюет с Россией чужими руками."Мы ведём войну чужими руками, но не даём тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph.Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня."Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".До этого, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине."Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.До этого французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.При этом европейские военные уже попадали в плен, в том числе и те из них, кто в составе украинских формирований вторгся в Курскую область. Так, 25 ноября российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале опубликовал видео с взятым в плен британским наёмником в Курской области."В Курской области взяли британского инструктора. Британца поймали морпехи-черноморцы из 810 бригады. Четыре года служил в британской армии связистом. Говорит, что обучал украинцев на полигонах незалежной. А в Курскую область идти не хотел, но у него отцы-командиры забрали паспорт и телефон и в приказном порядке перебросили в Россию", - подписал Коц видео с пленным британцем.На видео он рассказывал, что обучался в британской армии 1 год и служил в целом 4 года. Также пленный британец заявил, что его заставили принять участие во вторжении."Забрали мой паспорт, забрали мой телефон и сказали: "Машина, давай". Я не хотел на самом деле", - отметил он.По его словам, в украинской армии он служил 4 месяца. При этом он был инструктором на полигоне рядом с Кривым Рогом — в 30 минутах езды от этого города. Батальон, к которому он был приписан, постоянно увеличивался в т.ч. и из-за пополнения заключённым. В целом он составлял 400-500 человек."Каждые три недели приезжали на обучение новые люди. Я тренировал 30 человек каждые три недели", - отметил пленный на допросе.Он также рассказал, что был в Краснополье. Помимо этого, пленный рассказал, что в британской армии служил связным в 22-ом полку связи рядовым связистом.В сети также появилось видео с другим допросом этого пленного. На нём он уже называл своё имя. Пленный представился как Джеймс Скотт Рис Андерсон, рождённый 24 мая 2002 года и служивший в армии Великобритании с 2019 по 2023 годы в 22-ом полку связи, 1-й бригаде связи, 252-ом эскадроне."После того, как меня уволили с моей работы, я подал заявку на сайте Иностранного легиона [Главного управления разведки Минобороны Украины]. Я просто потерял всё: у меня не было работы, отец сидел в тюрьме. Я увидел по телевизору рекламу [легиона], вылетел из Лондона в Краков, потом на Медыку в Польше — на границу с Украиной", - рассказывал Андерсон.Российский военный связист Максим, известный под позывным "Каскад", отметил, что подразделение, в котором служил пленный, довольно известно."Касательно взятого в плен британского специалиста по связи.. Siggies (сленговое название ребят из королевского корпуса связи) уже неоднократно светились на Украине, перед началом СВО эти парни выстраивали систему управления и взаимодействия со "старшими братьями" из НАТО, замечены были и в поле, совместно с аналогичными спецами из других стран альянса.. Уже писал, что в марте, во время украинского наступления под Козинками, во время управления огнем и КББ довелось столкнуться с американскими "коллегами", специалистами по связи и разведывательно-огневым контурам.. тогда им повезло меньше...", - отметил он.По его словам, британские связисты помогают налаживать эффективную работу ВСУ в Курской области."Что же делают специалисты из Глостера и, в частности, Стаффордшира (именно там штаб 22го полка, откуда пленный), непосредственно "в поле" среднепересеченного рельефа Курской области? А они делают возможной эффективную работу артиллерии и других средств поражения, организовывают координацию, управление и своевременную передачу данных в боевые порядки и вверх по вертикали управления, решают проблемы по применению комплексов РЭБ и РЭР и многое другое (много интересных специальностей в полках королевского корпуса, много)... В общем, фрукт интересный, хоть и небольшого звания, главное, чтоб специалист был хороший, а не "двоечник", придётся тогда парням нового искать?" - подытожил российский связист.Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении иностранных военных на Украине, в том числе и британцев.Также регулярно появляются сообщения о странной смерти старших офицеров и генералов армий США, Канады, Великобритании и других западных государств. По времени эти сообщения появляются после очередных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украине. При этом в официальных западных источниках утверждается, что эти офицеры гибли в результате "катастроф" и других ЧП или суицида.Так, в конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США "Туэнтинайн-Палмс" в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его труп был обнаружен в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники. При этом ряд СМИ предположил, что Маллен на самом деле погиб на Украине, а история с нахождением тела на территории боевого центра придумана для отвода глаз.За год до этого - летом 2023 года - американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял генерал, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Примечательно, что у Поттса не было опыта управления самолётами - ранее он пилотировал вертолёты. При этом обломки самолёта были найдены в поле. Следов возгорания не было. Ранее, в 2022 году, Поттс был исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя". Ряд источников предполагал, что Поттс также погиб на Украине.О происходящем на Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона".
https://ukraina.ru/20241201/1059337922.html
https://ukraina.ru/20241201/1059335481.html
https://ukraina.ru/20241130/1059331491.html
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хроники, эксклюзив, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, александр коц, курская область, ес, мид, нато, каллас кая
Во время визита на Украину 1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила
о возможной отправке европейских военных на Украину.
"До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат на Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", – отметила она.
Каллас уточнила, что Европа могла бы "сыграть свою роль" после прекращения огня, отправив своих военнослужащих на Украину. При этом, указала она, выбор по части отправки солдат остаётся за Украиной.
Встречавшийся с ней Владимир Зеленский
заявил, что сейчас прежде всего - "потребности в системах ПВО для защиты жизни на Украин
е".
"Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов", - указал Зеленский.
За несколько дней до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
признал, что Запад воюет с Россией чужими руками.
"Мы ведём войну чужими руками, но не даём тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело
", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph
.
Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня.
"Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.
Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".
До этого, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
"Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу
", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica
.
До этого французское издание Le Monde
сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить
". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера
в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
При этом европейские военные уже попадали в плен, в том числе и те из них, кто в составе украинских формирований вторгся в Курскую область. Так, 25 ноября российский военкор Александр Коц
в своём телеграм-канале опубликовал видео
с взятым в плен британским наёмником в Курской области.
"В Курской области взяли британского инструктора. Британца поймали морпехи-черноморцы из 810 бригады. Четыре года служил в британской армии связистом. Говорит, что обучал украинцев на полигонах незалежной. А в Курскую область идти не хотел, но у него отцы-командиры забрали паспорт и телефон и в приказном порядке перебросили в Россию", - подписал Коц видео с пленным британцем.
На видео он рассказывал, что обучался в британской армии 1 год и служил в целом 4 года. Также пленный британец заявил, что его заставили принять участие во вторжении.
"Забрали мой паспорт, забрали мой телефон и сказали: "Машина, давай". Я не хотел на самом деле", - отметил он.
По его словам, в украинской армии он служил 4 месяца. При этом он был инструктором на полигоне рядом с Кривым Рогом — в 30 минутах езды от этого города. Батальон, к которому он был приписан, постоянно увеличивался в т.ч. и из-за пополнения заключённым. В целом он составлял 400-500 человек.
"Каждые три недели приезжали на обучение новые люди. Я тренировал 30 человек каждые три недели", - отметил пленный на допросе.
Он также рассказал, что был в Краснополье. Помимо этого, пленный рассказал, что в британской армии служил связным в 22-ом полку связи рядовым связистом.
В сети также появилось видео
с другим допросом этого пленного. На нём он уже называл своё имя. Пленный представился как Джеймс Скотт Рис Андерсон
, рождённый 24 мая 2002 года и служивший в армии Великобритании с 2019 по 2023 годы в 22-ом полку связи, 1-й бригаде связи, 252-ом эскадроне.
"После того, как меня уволили с моей работы, я подал заявку на сайте Иностранного легиона [Главного управления разведки Минобороны Украины]. Я просто потерял всё: у меня не было работы, отец сидел в тюрьме. Я увидел по телевизору рекламу [легиона], вылетел из Лондона в Краков, потом на Медыку в Польше — на границу с Украиной", - рассказывал Андерсон.
Российский военный связист Максим
, известный под позывным "Каскад
", отметил
, что подразделение, в котором служил пленный, довольно известно.
"Касательно взятого в плен британского специалиста по связи.. Siggies (сленговое название ребят из королевского корпуса связи) уже неоднократно светились на Украине, перед началом СВО эти парни выстраивали систему управления и взаимодействия со "старшими братьями" из НАТО, замечены были и в поле, совместно с аналогичными спецами из других стран альянса.. Уже писал, что в марте, во время украинского наступления под Козинками, во время управления огнем и КББ довелось столкнуться с американскими "коллегами", специалистами по связи и разведывательно-огневым контурам.. тогда им повезло меньше...", - отметил он.
По его словам, британские связисты помогают налаживать эффективную работу ВСУ в Курской области.
"Что же делают специалисты из Глостера и, в частности, Стаффордшира (именно там штаб 22го полка, откуда пленный), непосредственно "в поле" среднепересеченного рельефа Курской области? А они делают возможной эффективную работу артиллерии и других средств поражения, организовывают координацию, управление и своевременную передачу данных в боевые порядки и вверх по вертикали управления, решают проблемы по применению комплексов РЭБ и РЭР и многое другое (много интересных специальностей в полках королевского корпуса, много)... В общем, фрукт интересный, хоть и небольшого звания, главное, чтоб специалист был хороший, а не "двоечник", придётся тогда парням нового искать?" - подытожил российский связист.
Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении иностранных военных на Украине, в том числе и британцев.
Также регулярно появляются сообщения о странной смерти старших офицеров и генералов армий США, Канады, Великобритании и других западных государств. По времени эти сообщения появляются после очередных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украине. При этом в официальных западных источниках утверждается, что эти офицеры гибли в результате "катастроф" и других ЧП или суицида.
Так, в конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США "Туэнтинайн-Палмс" в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его труп был обнаружен в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники. При этом ряд СМИ предположил, что Маллен на самом деле погиб на Украине, а история с нахождением тела на территории боевого центра придумана для отвода глаз.
За год до этого - летом 2023 года - американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял генерал, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Примечательно, что у Поттса не было опыта управления самолётами - ранее он пилотировал вертолёты. При этом обломки самолёта были найдены в поле. Следов возгорания не было. Ранее, в 2022 году, Поттс был исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя". Ряд источников предполагал, что Поттс также погиб на Украине.