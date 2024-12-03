"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя - 03.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241203/1059372073.html
"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя - 03.12.2024 Украина.ру
"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
Ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная. Техника, требующая специального топлива, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять украинской соляркой. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T03:00
2024-12-03T03:00
новости
военная техника
полигон
всу
топливо
геннадий алехин
польша
вооруженные силы украины
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178961_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_dd093bc5797c60306ad711add37447ee.jpg
В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.Подобная ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная, отметил он.По его мнению, проблема также заключается и в украинских механиках-водителях, которые ей управляют, вернее, в их неподготовленности обращаться с западной техникой. Их подготовка проводится в ускоренном порядке на Яворовском полигоне или в Польше, практических навыков в итоге совсем мало, констатировал полковник запаса."Сказывается и отсутствие инженерной поддержки при обслуживании иностранной техники, просто нет подготовленных специалистов. Не удивлюсь, если случаев поломок западной техники на поле боя вскоре станет гораздо больше. И, естественно, её будет легче уничтожать, да и брать в качестве трофеев", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241202/1059341301.html
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178961_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_246acdad57b28356c8a245becec9d14c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военная техника, полигон, всу, топливо, геннадий алехин, польша, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, военная техника, полигон, ВСУ, топливо, Геннадий Алехин, Польша, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя

03:00 03.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная. Техника, требующая специального топлива, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять украинской соляркой. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.
Подобная ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная, отметил он.
"Техника, требующая соответствующего обслуживания и топлива специальной очистки, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять разбодяженной украинской соляркой. Двигатели просто заклинивало", — рассказал Алехин.
По его мнению, проблема также заключается и в украинских механиках-водителях, которые ей управляют, вернее, в их неподготовленности обращаться с западной техникой. Их подготовка проводится в ускоренном порядке на Яворовском полигоне или в Польше, практических навыков в итоге совсем мало, констатировал полковник запаса.
"Сказывается и отсутствие инженерной поддержки при обслуживании иностранной техники, просто нет подготовленных специалистов. Не удивлюсь, если случаев поломок западной техники на поле боя вскоре станет гораздо больше. И, естественно, её будет легче уничтожать, да и брать в качестве трофеев", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Коллаж: Украина за неделю
Вчера, 05:50
Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговорыПочему беженцы возвращаются "в оккупацию", "охота на крыс" не способствует боевому духу ВСУ, а снятие брони с работников стратегических предприятий срывает планы на европейские инвестиции в украинских оборонпром? Почему Байден не успеет передать Украине вооружений на 5 млрд долларов? Можно ли назвать мирный план Келлога компромиссным?
 
Новостивоенная техникаполигонВСУтопливоГеннадий АлехинПольшаВооруженные силы УкраиныВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
05:15"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
05:11Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
05:04Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
05:00Могут добивать до Байкала: Ищенко объяснил, почему ракеты на 5000 км — серьезная угроза для России
04:45Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
04:30Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
04:15Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
04:00"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
03:45Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
03:30Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
03:15Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения
03:00"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
20:30Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
19:44Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область
19:43Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу
19:00СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Лента новостейМолния