https://ukraina.ru/20241203/1059372073.html

"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя

"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя - 03.12.2024 Украина.ру

"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя

Ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная. Техника, требующая специального топлива, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять украинской соляркой. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T03:00

2024-12-03T03:00

2024-12-03T03:00

новости

военная техника

полигон

всу

топливо

геннадий алехин

польша

вооруженные силы украины

вс рф

сво

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В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.Подобная ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная, отметил он.По его мнению, проблема также заключается и в украинских механиках-водителях, которые ей управляют, вернее, в их неподготовленности обращаться с западной техникой. Их подготовка проводится в ускоренном порядке на Яворовском полигоне или в Польше, практических навыков в итоге совсем мало, констатировал полковник запаса."Сказывается и отсутствие инженерной поддержки при обслуживании иностранной техники, просто нет подготовленных специалистов. Не удивлюсь, если случаев поломок западной техники на поле боя вскоре станет гораздо больше. И, естественно, её будет легче уничтожать, да и брать в качестве трофеев", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059341301.html

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новости, военная техника, полигон, всу, топливо, геннадий алехин, польша, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали, спецоперация