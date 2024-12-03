"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная. Техника, требующая специального топлива, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять украинской соляркой. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.
Подобная ситуация, когда западная техника выходит из строя и становится добычей российских бойцов, далеко не единичная, отметил он.
"Техника, требующая соответствующего обслуживания и топлива специальной очистки, просто выходила из строя по причине того, что её стали заправлять разбодяженной украинской соляркой. Двигатели просто заклинивало", — рассказал Алехин.
По его мнению, проблема также заключается и в украинских механиках-водителях, которые ей управляют, вернее, в их неподготовленности обращаться с западной техникой. Их подготовка проводится в ускоренном порядке на Яворовском полигоне или в Польше, практических навыков в итоге совсем мало, констатировал полковник запаса.
"Сказывается и отсутствие инженерной поддержки при обслуживании иностранной техники, просто нет подготовленных специалистов. Не удивлюсь, если случаев поломок западной техники на поле боя вскоре станет гораздо больше. И, естественно, её будет легче уничтожать, да и брать в качестве трофеев", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
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