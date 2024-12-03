Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
На купянском направлении ВС РФ закрепляются на двух берегах реки Оскол и перемалывают силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и она будет явно не в пользу противника. Пока идут тяжелые бои, но резервы ВСУ стремительно тают. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе российская армия улучшила свое положение у Загрызова и взяла под свой контроль около восьми гектаров у Стельмаховки на границе с Харьковской областью и ЛНР, рассказал эксперт.
"Плацдарм [ВС РФ на Осколе] может показаться, на первый взгляд, не таким большим, но именно он будет способствовать дальнейшему продвижению сил РФ. Главное — удалось прорвать линию обороны ВСУ и освободить несколько населенных пунктов", — отметил Алехин.
Продвижение армии РФ на этом направлении, действительно, не кажется столь стремительным. Однако факт, как говорится, налицо, отметил полковник запаса.
На прошлой неделе на харьковском участке заметно активизировались группировки войск "Запад" и "Север", как с воздуха, так и на земле. Есть успехи и на купянском участке, положение ВСУ не спасла даже переброшенная группировка "Хортица".
"Мы уже закрепляемся на двух берегах реки Оскол и просто перемалываем силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и будет она явно не в пользу украинских националистов. Пока бои идут тяжелые, но резервы ВСУ стремительно тают", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
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