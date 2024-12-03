Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе - 03.12.2024 Украина.ру
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Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе - 03.12.2024 Украина.ру
Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
На купянском направлении ВС РФ закрепляются на двух берегах реки Оскол и перемалывают силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и она будет явно не в пользу противника. Пока идут тяжелые бои, но резервы ВСУ стремительно тают. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T04:45
2024-12-03T04:45
новости
россия
оскол
геннадий алехин
купянск
купянское направление
оборона
всу
плацдарм
харьковская область
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На прошлой неделе российская армия улучшила свое положение у Загрызова и взяла под свой контроль около восьми гектаров у Стельмаховки на границе с Харьковской областью и ЛНР, рассказал эксперт.Продвижение армии РФ на этом направлении, действительно, не кажется столь стремительным. Однако факт, как говорится, налицо, отметил полковник запаса.На прошлой неделе на харьковском участке заметно активизировались группировки войск "Запад" и "Север", как с воздуха, так и на земле. Есть успехи и на купянском участке, положение ВСУ не спасла даже переброшенная группировка "Хортица"."Мы уже закрепляемся на двух берегах реки Оскол и просто перемалываем силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и будет она явно не в пользу украинских националистов. Пока бои идут тяжелые, но резервы ВСУ стремительно тают", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
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россия
оскол
купянск
купянское направление
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новости, россия, оскол, геннадий алехин, купянск, купянское направление, оборона, всу, плацдарм, харьковская область, сво, детали, спецоперация, наступление
Новости, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, Купянск, Купянское направление, оборона, ВСУ, плацдарм, Харьковская область, СВО, детали, Спецоперация, наступление

Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе

04:45 03.12.2024
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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На купянском направлении ВС РФ закрепляются на двух берегах реки Оскол и перемалывают силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и она будет явно не в пользу противника. Пока идут тяжелые бои, но резервы ВСУ стремительно тают. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе российская армия улучшила свое положение у Загрызова и взяла под свой контроль около восьми гектаров у Стельмаховки на границе с Харьковской областью и ЛНР, рассказал эксперт.
"Плацдарм [ВС РФ на Осколе] может показаться, на первый взгляд, не таким большим, но именно он будет способствовать дальнейшему продвижению сил РФ. Главное — удалось прорвать линию обороны ВСУ и освободить несколько населенных пунктов", — отметил Алехин.
Продвижение армии РФ на этом направлении, действительно, не кажется столь стремительным. Однако факт, как говорится, налицо, отметил полковник запаса.
На прошлой неделе на харьковском участке заметно активизировались группировки войск "Запад" и "Север", как с воздуха, так и на земле. Есть успехи и на купянском участке, положение ВСУ не спасла даже переброшенная группировка "Хортица".
"Мы уже закрепляемся на двух берегах реки Оскол и просто перемалываем силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и будет она явно не в пользу украинских националистов. Пока бои идут тяжелые, но резервы ВСУ стремительно тают", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 06:20
Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мираНа Украине обсуждают возможность мирных переговоров. На них будто бы уже согласно и руководство киевского режима, правда, на таких условиях, что они вряд ли состоятся. Но эти условия могут и изменить, тем более, что утверждают их вовсе не в Киеве.
 
НовостиРоссияОсколГеннадий АлехинКупянскКупянское направлениеоборонаВСУплацдармХарьковская областьСВОдеталиСпецоперациянаступление
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
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05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
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