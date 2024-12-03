https://ukraina.ru/20241203/1059357827.html

Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе

Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе - 03.12.2024 Украина.ру

Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе

На купянском направлении ВС РФ закрепляются на двух берегах реки Оскол и перемалывают силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и она будет явно не в пользу противника. Пока идут тяжелые бои, но резервы ВСУ стремительно тают. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T04:45

2024-12-03T04:45

2024-12-03T04:45

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оскол

геннадий алехин

купянск

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всу

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харьковская область

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На прошлой неделе российская армия улучшила свое положение у Загрызова и взяла под свой контроль около восьми гектаров у Стельмаховки на границе с Харьковской областью и ЛНР, рассказал эксперт.Продвижение армии РФ на этом направлении, действительно, не кажется столь стремительным. Однако факт, как говорится, налицо, отметил полковник запаса.На прошлой неделе на харьковском участке заметно активизировались группировки войск "Запад" и "Север", как с воздуха, так и на земле. Есть успехи и на купянском участке, положение ВСУ не спасла даже переброшенная группировка "Хортица"."Мы уже закрепляемся на двух берегах реки Оскол и просто перемалываем силы противника. Развязка здесь ожидается в ближайший месяц и будет она явно не в пользу украинских националистов. Пока бои идут тяжелые, но резервы ВСУ стремительно тают", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, как восстанавливается Мариуполь, сколько людей вернулось в город и чем занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059346509.html

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