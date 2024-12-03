Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово - 03.12.2024 Украина.ру
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Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово - 03.12.2024 Украина.ру
Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска (Красноармейска). Сам город украинские войска пока пытаются удержать. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T03:30
2024-12-03T03:30
новости
россия
курахово
донбасс
геннадий алехин
всу
вс рф
покровск/красноармейск
снабжение
сво
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Перспектива многочисленных котлов явно не радует киевское руководство, поэтому ВСУ стараются как-то контратаковать. И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть, рассказал эксперт.Один из таких котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сам город Покровск, носивший прежде название Красноармейск, украинские войска пока пытаются удержать, отметил полковник запаса.По его словам, в оперативном окружении ВС РФ сейчас находится и ещё один важный город — Курахово, который считался крупным укрепрайоном ВСУ. Российские штурмовики действуют уже не только на его окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, отметил эксперт.Котёл для украинской армии здесь неминуем. Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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россия
курахово
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, россия, курахово, донбасс, геннадий алехин, всу, вс рф, покровск/красноармейск, снабжение, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Донбасс, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, снабжение, СВО, детали, Спецоперация

Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово

03:30 03.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области
Работа сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска (Красноармейска). Сам город украинские войска пока пытаются удержать. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Перспектива многочисленных котлов явно не радует киевское руководство, поэтому ВСУ стараются как-то контратаковать. И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть, рассказал эксперт.
Один из таких котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сам город Покровск, носивший прежде название Красноармейск, украинские войска пока пытаются удержать, отметил полковник запаса.
"Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска. Соответственно и освобождение Красноармейска, одного из крупнейших угольных центров Донбасса, уже не за горами", — подчеркнул Алёхин.
По его словам, в оперативном окружении ВС РФ сейчас находится и ещё один важный город — Курахово, который считался крупным укрепрайоном ВСУ. Российские штурмовики действуют уже не только на его окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, отметил эксперт.
Котёл для украинской армии здесь неминуем. Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Коловрат интервью
1 декабря, 14:29
Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидалВ середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".
 
НовостиРоссияКураховоДонбассГеннадий АлехинВСУВС РФПокровск/КрасноармейскснабжениеСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
05:15"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
05:11Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
05:07Мультимедийная конференция
05:04Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
05:00Могут добивать до Байкала: Ищенко объяснил, почему ракеты на 5000 км — серьезная угроза для России
04:45Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
04:30Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
04:15Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
04:00"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
03:45Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
03:30Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
03:15Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения
03:00"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
20:30Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
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