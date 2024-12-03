Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области
Один из котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска (Красноармейска). Сам город украинские войска пока пытаются удержать. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Перспектива многочисленных котлов явно не радует киевское руководство, поэтому ВСУ стараются как-то контратаковать. И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть, рассказал эксперт.
Один из таких котлов для ВСУ намечается на Покровском направлении. Сам город Покровск, носивший прежде название Красноармейск, украинские войска пока пытаются удержать, отметил полковник запаса.
"Сейчас армия РФ заняла южную часть поселка Лысовка, а это уже пригород Покровска. Соответственно и освобождение Красноармейска, одного из крупнейших угольных центров Донбасса, уже не за горами", — подчеркнул Алёхин.
По его словам, в оперативном окружении ВС РФ сейчас находится и ещё один важный город — Курахово, который считался крупным укрепрайоном ВСУ. Российские штурмовики действуют уже не только на его окраинах, но и прорвались в центр города, перерезав пути снабжения гарнизона ВСУ, отметил эксперт.
Котёл для украинской армии здесь неминуем. Вопрос лишь в том, смогут ли подразделения ВСУ уйти из Курахова без больших потерь. Судя по обстановке на этом направлении — уже нет, прорваться отсюда без больших жертв уже невозможно, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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