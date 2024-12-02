https://ukraina.ru/20241202/1059361802.html

"Городской пролетариат", очарованный Европой. Кто участвует в грузинском майдане

"Городской пролетариат", очарованный Европой. Кто участвует в грузинском майдане - 02.12.2024 Украина.ру

"Городской пролетариат", очарованный Европой. Кто участвует в грузинском майдане

Антиправительственные протесты в Грузии. которые усилились после того, как 28 ноября власти объявили о отложить переговоры о евроинтеграции страны, в последние дни приобретают радикальную форму.

2024-12-02T17:52

2024-12-02T17:52

2024-12-02T17:52

эксклюзив

грузия

протесты

тбилиси

брюссель

саломе зурабишвили

михаил павлив

владимир зеленский

ес

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В ночь на 1 декабря протестующие попытались поджечь здание парламента Грузии, кидая в окна бутылки с зажигательной смесью. В ночь на 2 декабря столкновения между демонстрантами и полицией продолжились: протестующие стучали по ограждениям, возведенным перед зданием парламента, а также использовали пиротехнику.По данным источников, сотрудники правоохранительных органов для разгона протестов используют не только водометы, но и слезоточивый газ. 2 декабря МВД Грузии обратилось к населению с просьбой уберечь детей от рисков и не появляться с ними близ проспекта Руставели, где агрессивные группы атакуют здание парламента.Поводом для такого обращения стала публикация в соцсетях роликов, где видно, как ребенок бросает бутылку в полицейских. В МВД подчеркнули, что продолжающиеся протесты неоднократно принимали насильственный характер и призвали родителей действовать в интересах детей, оградив их от жестокой среды.О насильственном характере протестов свидетельствуют данные, которые 2 декабря в беседе с журналистами привел министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. По его словам, после беспорядков на улицах Тбилиси в ночь на 2 декабря как минимум 37 человек пострадали. В медучреждения доставлены 24 участника акции и 12 полицейских, но ни один их пострадавших не находится в опасном состоянии, сказал Сарджвеладзе.Кроме Тбилиси митинги также проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Поти и других городах.Президент против премьераНепосредственным поводом для новой волны протестов в Грузии стало решение правительства приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028, о котором 28 ноября сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.При этом Кобахидзе отметил, что Грузия не намерена отказаться от планов стать членом ЕС к 2030 году. Но так как Брюссель использует переговоры с Грузией для того, чтобы оказывать давление на руководство страны и провоцирует раскол в грузинском обществе, правительство планирует самостоятельно добиваться выполнения стандартов, необходимых для присоединения к ЕС, не используя европейские гранты.Это решение вызвало недовольство проевропейской оппозиции, возглавляемой президентом страны Саломе Зурабишвили. Уже вечером 28 ноября перед зданием парламента Грузии начались оппозиционные акции протеста, к которым присоединилась Зурабишвили. Протестующие потребовали признать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября недействительными и повторить голосование.Позже Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 16 декабря, заявила, что не намерена покидать свою должность после этого срока. Она сказала, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента."Мой мандат продолжается до тех пор, пока не будет законно избранного парламента, который законно выберет того, кто должен меня заменить. Я с вами и буду с вами", — заявила Зурабишвили.Из-за отказа покинуть должность по истечении мандата украинская журналистка Диана Панченко сравнила Саломе Зурабишвили с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который тоже отказался уйти в отставку после истечения срока полномочий 20 мая."Теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?" — написала Панченко на своей странице в соцсетях 1 декабря."Война" или позорЗа разгон оппозиционных выступлений в Тбилиси Евросоюз может ввести санкции против политиков из правящей "Грузинской мечты" уже в декабре этого года, пишет издание Politico 2 декабря со ссылкой на анонимных информаторов в дипломатических кругах в Брюсселе. Это решение может быть принято 16 декабря, на саммите глав МИД ЕС, утверждает издание.Тем временем три постсоветские прибалтийские республики – Латвия, Литва и Эстония, решили не ждать решения Евросоюза, и уже 2 декабря объявили о введении санкций против грузинского руководства.В целом позиция официального Брюсселя по отношению к происходящему в Грузии нисколько не удивляет, учитывая то, что еще 26 ноября, за два дня до последней волны протестов в Тбилиси, Европарламент отверг любое признание парламентских выборов в стране и призвал к повторному голосованию в течение года "в улучшенной избирательной среде".Собственно, это то, чего добивается оппозиция в ходе уличных выступлений, и что указывает на то, что в событиях в Тбилиси прослеживается явный интерес Запада. Большинство экспертов, опрошенных российским СМИ, указывает на прямую аналогию между тем, что сегодня происходит в Грузии и тем, что происходило на киевском Майдане в 2014 году.По словам политолога Михаила Павлива, между украинскими сценариями 2004 и 2014 года и грузинской "Революции роз" с одной стороны и нынешней попыткой майдана с другой, параллели можно искать бесконечно."Совершенно очевидно, что в данном случае речь идет об инспирированных извне протестах, которые опираются на определенную поддержку "городского креативного пролетариата" или того же "офисного планктона", - полагает Павилив.Политолог уточнил, что это люди, имеющие некий прожиточный минимум, они не из малоимущих слоев населения. В основном в эту категорию входят молодежь, офисные сотрудники, мелкие предприниматели – люди, очарованные идеей "сияющего на холме города", добавил Павлив.Эксперт напомнил, что примерно такими же идеями в свое время манили украинцев Европейским союзом и ассоциацией с этой организацией."Точно так же сейчас манят грузин. Этот давно протухший приз в виде некой интеграции в большую европейскую семью все еще актуален для какой-то части городского населения в Грузии, прежде всего в ее столице. Точно также когда-то была актуальна евроинтеграция для крупных украинских городов. Вместе с откровенной русофобией западных украинцев это сработало на Майдане в 2014 году", - рассказал Павилив.При этом он отметил, что в Грузии сегодня Запад применяет классические "технологии невооруженного протеста", которые описал американский идеолог цветных революций Джин Шарп."Хотя никакие это не невооруженные протесты, это вполне себе понятный агрессивный протест, идущий по восходящей спиральной траектории. И каждая слабость власти здесь будет восприниматься, как повод для увеличения давления на нее и для агрессии", - добавил политолог.Павлив привел пример Белоруссии, где в 2020 году только стойкость властей и жесткость по отношению к протестующим, из которых многие были не какие-то "враги народа", а люди, оказавшиеся под влиянием пропаганды, помогла удержать ситуацию под контролем."Такой же случай и с Грузией. Несогласие Зурабишвили покинуть президентский пост по истечению мандата – это достаточно прозрачная аналогия, например, с проигравшим выборы в 2004 году Виктором Ющенко. Это искажение объективной реальности. Грузинским властям теперь нужно идти по очень простому сценарию – арестовать Зурабишвили, лидеров и организаторов протеста и максимально купировать взаимодействие протестного лагеря с западными посольствами", - рассказал Павилив.По его словам, в данной ситуации грузинскую власть тревожит изоляция, которую могут повлечь за собой все эти события. Риски такой изоляции в свое время сломали президента Украины Виктора Януковича и его окружение, однако в итоге они все равно оказались в изоляции."Выбирая войну или позор, они получили и войну, и позор. Тоже самое ожидает грузинские власти, если они будут колебаться. Хотя последствия для конкретных личностей очевидные, они это тоже понимают. В Грузии события идут по нарастающей схеме агрессии. Уже пошли в ход зажигательные смести, камни. К сожалению, если протесты продлятся, будут и первые жертвы", - подытожил Михаил Павлив.Более подробно о событиях в Грузии в статье Владимира Скачко Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, протесты, тбилиси, брюссель, саломе зурабишвили, михаил павлив, владимир зеленский, ес, мвд, politico