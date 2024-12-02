https://ukraina.ru/20241202/1059360472.html

К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше

К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше - 02.12.2024 Украина.ру

К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о ситуации на фронте на западе ДНР.

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:16

2024-12-02T18:16

эксклюзив

курахово

донецкая народная республика

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

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К концу декабря или к началу января ВСУ будут вынуждены будут оставить Покровск. Украинскому гарнизону не хватает ни резервов, ни снарядов, ни техники. Боевой дух, стойкость и желание удерживать позиции тают с каждым днем. Об этом уже говорят как западные, так и российские эксперты.Подавляющее большинство бойцов ВСУ, воюющих в Донбассе, не мотивированы. Поэтому при малейшем давлении российской армии они оставляют свои позиции. Последняя, с утра и до вечера проводя разведку боем, выявляет слабые места в украинской обороне, после чего туда устремляются основные силы, действующие на этом участке фронта.Если на кураховском направлении пехота действует вместе с тяжелой техникой, то на покровском – в бой идет одна пехота. Причина: планируется, что первым должно пасть Курахово.Командование ВСУ, понимая, что фронт в Донбассе может обрушиться, перебросило туда дополнительные резервы, что несколько сдерживает российское наступление, но остановить его украинцы не в силах.Так, на выходных российские штурмовые группы вошли в Старые Терны, которые находятся на северо-западе Кураховского водохранилища. Значение их освобождения невозможно переоценить. Чуть ниже на юг от этого населенного пункта в 3 км находится Дачное, которое стоит прямо на дороге (Запорожский проспект), по которой идет снабжения кураховской группировки ВСУ.Как только следом за Старыми Тернами возьмут и Дачное, можно считать, что украинской обороне пришел конец.Но даже без взятия Дачного контроль над первым дает преимущество российской армии в боях за Курахово. Ее штурмовые подразделения уже находятся в центре города, сражаясь за многоэтажки. Половина Курахово уже за Россией. Четверть - в серой зоне. Украинцы отступают сейчас на запад Курахово, где расположена крупная промзона (больше, чем авдеевская), где их в итоге начнет уничтожать российская артиллерия, которую подтянут в Старые Терны.Российская армия очень активно действует на покровском и кураховском направлениях: по данным украинских военных, за последние сутки было предпринято 33 штурма на первом и 43 – на втором.На Времьевском выступе на юге ДНР продолжается окружение Большой Новоселовки/Великой Новоселовки: идет продвижение в районе Нового Комара и Благодатного.Читайте также материал Александра Чаленко Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика

https://ukraina.ru/20241127/1059255685.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины