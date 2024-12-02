К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о ситуации на фронте на западе ДНР.
К концу декабря или к началу января ВСУ будут вынуждены будут оставить Покровск. Украинскому гарнизону не хватает ни резервов, ни снарядов, ни техники. Боевой дух, стойкость и желание удерживать позиции тают с каждым днем. Об этом уже говорят как западные, так и российские эксперты.
Подавляющее большинство бойцов ВСУ, воюющих в Донбассе, не мотивированы. Поэтому при малейшем давлении российской армии они оставляют свои позиции. Последняя, с утра и до вечера проводя разведку боем, выявляет слабые места в украинской обороне, после чего туда устремляются основные силы, действующие на этом участке фронта.
"Тактика у нас прежняя: лобового штурма Покровска не будет, хотя мы и выйдем на его восточные окраины. Сначала берем город в клещи, а их логистику под огневой контроль, начинаем кошмарить укрепы врага ФАБами и КАБами, ставя укропов перед простым выбором: либо уйти или сдаться, либо смерть. Всё просто. Мы уже в 6 км от Покровска, при этом начали обходить его с юга. В ближайшую неделю в районе Курахово будет плюсовая температура и снег с дождем. Проселочные дороги продолжит размывать. Сейчас снабжение ВСУ идет зачастую по ним. Распутица будет сохраняться, а это зрада для укропов: как боекомплект и продовольствие подвозить - непонятно", - рассказал нам Александр "Варяг" Матюшин.
Если на кураховском направлении пехота действует вместе с тяжелой техникой, то на покровском – в бой идет одна пехота. Причина: планируется, что первым должно пасть Курахово.
Командование ВСУ, понимая, что фронт в Донбассе может обрушиться, перебросило туда дополнительные резервы, что несколько сдерживает российское наступление, но остановить его украинцы не в силах.
Так, на выходных российские штурмовые группы вошли в Старые Терны, которые находятся на северо-западе Кураховского водохранилища. Значение их освобождения невозможно переоценить. Чуть ниже на юг от этого населенного пункта в 3 км находится Дачное, которое стоит прямо на дороге (Запорожский проспект), по которой идет снабжения кураховской группировки ВСУ.
Как только следом за Старыми Тернами возьмут и Дачное, можно считать, что украинской обороне пришел конец.
27 ноября, 17:37Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники"Мутный" – уроженец Ставропольского края. Его необычный позывной происходит не от того, что его кто-то считает "мутным", или он сам себя считает таковым, а от названия речки Мутянки, текущей а просторах его малой родины. Наше интервью мы начали с вопроса о его боевых наградах.
Но даже без взятия Дачного контроль над первым дает преимущество российской армии в боях за Курахово. Ее штурмовые подразделения уже находятся в центре города, сражаясь за многоэтажки. Половина Курахово уже за Россией. Четверть - в серой зоне. Украинцы отступают сейчас на запад Курахово, где расположена крупная промзона (больше, чем авдеевская), где их в итоге начнет уничтожать российская артиллерия, которую подтянут в Старые Терны.
Российская армия очень активно действует на покровском и кураховском направлениях: по данным украинских военных, за последние сутки было предпринято 33 штурма на первом и 43 – на втором.
На Времьевском выступе на юге ДНР продолжается окружение Большой Новоселовки/Великой Новоселовки: идет продвижение в районе Нового Комара и Благодатного.