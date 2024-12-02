К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше - 02.12.2024 Украина.ру
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К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше
К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше - 02.12.2024 Украина.ру
К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о ситуации на фронте на западе ДНР.
2024-12-02T18:16
2024-12-02T18:16
эксклюзив
курахово
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
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К концу декабря или к началу января ВСУ будут вынуждены будут оставить Покровск. Украинскому гарнизону не хватает ни резервов, ни снарядов, ни техники. Боевой дух, стойкость и желание удерживать позиции тают с каждым днем. Об этом уже говорят как западные, так и российские эксперты.Подавляющее большинство бойцов ВСУ, воюющих в Донбассе, не мотивированы. Поэтому при малейшем давлении российской армии они оставляют свои позиции. Последняя, с утра и до вечера проводя разведку боем, выявляет слабые места в украинской обороне, после чего туда устремляются основные силы, действующие на этом участке фронта.Если на кураховском направлении пехота действует вместе с тяжелой техникой, то на покровском – в бой идет одна пехота. Причина: планируется, что первым должно пасть Курахово.Командование ВСУ, понимая, что фронт в Донбассе может обрушиться, перебросило туда дополнительные резервы, что несколько сдерживает российское наступление, но остановить его украинцы не в силах.Так, на выходных российские штурмовые группы вошли в Старые Терны, которые находятся на северо-западе Кураховского водохранилища. Значение их освобождения невозможно переоценить. Чуть ниже на юг от этого населенного пункта в 3 км находится Дачное, которое стоит прямо на дороге (Запорожский проспект), по которой идет снабжения кураховской группировки ВСУ.Как только следом за Старыми Тернами возьмут и Дачное, можно считать, что украинской обороне пришел конец.Но даже без взятия Дачного контроль над первым дает преимущество российской армии в боях за Курахово. Ее штурмовые подразделения уже находятся в центре города, сражаясь за многоэтажки. Половина Курахово уже за Россией. Четверть - в серой зоне. Украинцы отступают сейчас на запад Курахово, где расположена крупная промзона (больше, чем авдеевская), где их в итоге начнет уничтожать российская артиллерия, которую подтянут в Старые Терны.Российская армия очень активно действует на покровском и кураховском направлениях: по данным украинских военных, за последние сутки было предпринято 33 штурма на первом и 43 – на втором.На Времьевском выступе на юге ДНР продолжается окружение Большой Новоселовки/Великой Новоселовки: идет продвижение в районе Нового Комара и Благодатного.Читайте также материал Александра Чаленко Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
https://ukraina.ru/20241127/1059255685.html
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Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Курахово, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

К концу декабря или в начале 2025 года Россия освободит Покровск. Курахово падет раньше

18:16 02.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Украина.ру
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал о ситуации на фронте на западе ДНР.
К концу декабря или к началу января ВСУ будут вынуждены будут оставить Покровск. Украинскому гарнизону не хватает ни резервов, ни снарядов, ни техники. Боевой дух, стойкость и желание удерживать позиции тают с каждым днем. Об этом уже говорят как западные, так и российские эксперты.
Подавляющее большинство бойцов ВСУ, воюющих в Донбассе, не мотивированы. Поэтому при малейшем давлении российской армии они оставляют свои позиции. Последняя, с утра и до вечера проводя разведку боем, выявляет слабые места в украинской обороне, после чего туда устремляются основные силы, действующие на этом участке фронта.
"Тактика у нас прежняя: лобового штурма Покровска не будет, хотя мы и выйдем на его восточные окраины. Сначала берем город в клещи, а их логистику под огневой контроль, начинаем кошмарить укрепы врага ФАБами и КАБами, ставя укропов перед простым выбором: либо уйти или сдаться, либо смерть. Всё просто. Мы уже в 6 км от Покровска, при этом начали обходить его с юга. В ближайшую неделю в районе Курахово будет плюсовая температура и снег с дождем. Проселочные дороги продолжит размывать. Сейчас снабжение ВСУ идет зачастую по ним. Распутица будет сохраняться, а это зрада для укропов: как боекомплект и продовольствие подвозить - непонятно", - рассказал нам Александр "Варяг" Матюшин.
Если на кураховском направлении пехота действует вместе с тяжелой техникой, то на покровском – в бой идет одна пехота. Причина: планируется, что первым должно пасть Курахово.
Командование ВСУ, понимая, что фронт в Донбассе может обрушиться, перебросило туда дополнительные резервы, что несколько сдерживает российское наступление, но остановить его украинцы не в силах.
Так, на выходных российские штурмовые группы вошли в Старые Терны, которые находятся на северо-западе Кураховского водохранилища. Значение их освобождения невозможно переоценить. Чуть ниже на юг от этого населенного пункта в 3 км находится Дачное, которое стоит прямо на дороге (Запорожский проспект), по которой идет снабжения кураховской группировки ВСУ.
Как только следом за Старыми Тернами возьмут и Дачное, можно считать, что украинской обороне пришел конец.
Позывной Мутный интервью
27 ноября, 17:37
Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники"Мутный" – уроженец Ставропольского края. Его необычный позывной происходит не от того, что его кто-то считает "мутным", или он сам себя считает таковым, а от названия речки Мутянки, текущей а просторах его малой родины. Наше интервью мы начали с вопроса о его боевых наградах.
Но даже без взятия Дачного контроль над первым дает преимущество российской армии в боях за Курахово. Ее штурмовые подразделения уже находятся в центре города, сражаясь за многоэтажки. Половина Курахово уже за Россией. Четверть - в серой зоне. Украинцы отступают сейчас на запад Курахово, где расположена крупная промзона (больше, чем авдеевская), где их в итоге начнет уничтожать российская артиллерия, которую подтянут в Старые Терны.
Российская армия очень активно действует на покровском и кураховском направлениях: по данным украинских военных, за последние сутки было предпринято 33 штурма на первом и 43 – на втором.
На Времьевском выступе на юге ДНР продолжается окружение Большой Новоселовки/Великой Новоселовки: идет продвижение в районе Нового Комара и Благодатного.
Читайте также материал Александра Чаленко Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
 
ЭксклюзивКураховоДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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