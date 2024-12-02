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Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте

Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте - 02.12.2024 Украина.ру

Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте

Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на Харьковском направлении. На это указала 2 декабря депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале

2024-12-02T15:07

2024-12-02T15:07

2024-12-02T15:07

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"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая.На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.Минувшей весной украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Летом депутат Рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (около 48 миллионов долларов).Подробнее о затратах на укрепления - в материале Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону на сайте Украина.ру.

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новости, оскол, харьковская область, россия, марьяна безуглая, андрей марочко, александр дубинский, верховная рада, рада