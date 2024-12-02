https://ukraina.ru/20241202/1059358335.html
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте - 02.12.2024 Украина.ру
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на Харьковском направлении. На это указала 2 декабря депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале
2024-12-02T15:07
2024-12-02T15:07
2024-12-02T15:07
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харьковская область
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марьяна безуглая
андрей марочко
александр дубинский
верховная рада
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"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая.На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.Минувшей весной украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Летом депутат Рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (около 48 миллионов долларов).Подробнее о затратах на укрепления - в материале Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оскол, харьковская область, россия, марьяна безуглая, андрей марочко, александр дубинский, верховная рада, рада
Новости, Оскол, Харьковская область, Россия, Марьяна Безуглая, Андрей Марочко, Александр Дубинский, Верховная Рада, Рада
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на Харьковском направлении. На это указала 2 декабря депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале
"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая.
На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР
в отставке Андрей Марочко
сообщил, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.
Минувшей весной украинский парламентарий Александр Дубинский
обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова
в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Летом депутат Рады
Михаил Бондарь заявлял, что на Украине
заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (около 48 миллионов долларов).
Подробнее о затратах на укрепления - в материале Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону на сайте Украина.ру.