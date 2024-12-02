Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте - 02.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241202/1059358335.html
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте - 02.12.2024 Украина.ру
Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на Харьковском направлении. На это указала 2 декабря депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале
2024-12-02T15:07
2024-12-02T15:07
новости
оскол
харьковская область
россия
марьяна безуглая
андрей марочко
александр дубинский
верховная рада
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:180:960:719_1920x0_80_0_0_b2eaeeee329ee54c1b4eb77ab53f8960.jpg
"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая.На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.Минувшей весной украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Летом депутат Рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (около 48 миллионов долларов).Подробнее о затратах на укрепления - в материале Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону на сайте Украина.ру.
оскол
харьковская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:90:960:809_1920x0_80_0_0_2720ee823778793fbbc75ded7443bda7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оскол, харьковская область, россия, марьяна безуглая, андрей марочко, александр дубинский, верховная рада, рада
Новости, Оскол, Харьковская область, Россия, Марьяна Безуглая, Андрей Марочко, Александр Дубинский, Верховная Рада, Рада

Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте

15:07 02.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
ДзенTelegram
Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на Харьковском направлении. На это указала 2 декабря депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале
"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая.
На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.
Минувшей весной украинский парламентарий Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Летом депутат Рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (около 48 миллионов долларов).
Подробнее о затратах на укрепления - в материале Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону на сайте Украина.ру.
 
НовостиОсколХарьковская областьРоссияМарьяна БезуглаяАндрей МарочкоАлександр ДубинскийВерховная РадаРада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко
16:07План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир
15:07Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
14:38Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
14:15Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня
14:04Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
13:29Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году
13:02Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя
13:00Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря
12:51Кремль отреагировал на визит канцлера ФРГ в Киев
12:47ЕС может ввести санкции против Грузии в декабре - Politico
12:12США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков
12:09Танки из Южной Кореи против "костыля" из КНДР: Норин о разгроме ВСУ ещё на исходных позициях
12:06Яркая политическая коррупция. Байден на примере своего сына показал, что такое американское "правосудие"
11:43"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
11:03Трамп не сможет отменить помилование сына Байдена — Politico
10:35 "Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину
10:15Косачев назвал ЕС "союзом войны" на фоне беспорядков в Грузии
10:10Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским
09:43Команда Трампа расшифровала сигнал "Орешника". Главное на Украине на утро 2 декабря
Лента новостейМолния