https://ukraina.ru/20241202/1059350248.html

Команда Трампа расшифровала сигнал "Орешником". Главное на Украине на утро 2 декабря

Команда Трампа расшифровала сигнал "Орешником". Главное на Украине на утро 2 декабря - 02.12.2024 Украина.ру

Команда Трампа расшифровала сигнал "Орешником". Главное на Украине на утро 2 декабря

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как на западе расшифровали испытания "Орешника"

2024-12-02T09:43

2024-12-02T09:43

2024-12-02T09:43

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Сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, заявила в интервью изданию "Аргументы и факты" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Когда я недавно сказала, что сигнал, посланный нашим испытанием "Орешника" и последующим обращением нашего президента, принят всеми адресатами на Западе, я имела в виду и команду Трампа, а не только "уходящую натуру" - демократов", - отметила Матвиенко.По её словам, этот сигнал уже расшифрован."Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года", - добавила она.Также спикер Совфеда указала, что громкие заявления со стороны Трампа по урегулированию конфликта на Украине "действительно утихли"."Но это не означает, что команда Трампа устранилась от украинского вопроса. Это не так. Трамп эту тему не оставляет. Подтверждение тому — недавнее обнародование персоны спецпосланника по Украине, бывшего помощника по национальной безопасности Кита Келлога", - подчеркнула Матвиенко.Она также раскритиковала действующую администрацию США."Конечно, серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. (по Украине – Ред.). Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдёт, — либо начинать переговоры сторонам придётся даже не с нуля, а с отрицательных значений", - отметила Матвиенко.По её мнению, это более рабочая версия."Задача — осложнить, затянуть", - пояснила спикер Совфеда.Спикер Совфеда назвала возможную цель действующей американской администрации."А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, ещё попробуют какие-то сценарии... В общем, если команде Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это ещё не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", - указала Матвиенко.Так что, по её словам, лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны "придётся проявить определённые сильные качества"."Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - пояснила Матвиенко.При этом она указала, что у России нет завышенных ожиданий.."Я уже говорила, мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - подытожила она.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад остановится первым при нагнетании эскалации, потому что у него нет страстного желания победить, которое есть у России."Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".Симоньян напомнила о благородстве России при участии в военных конфликтах на протяжении всей истории, приведя в пример случай, когда Пётр I во время войны подарил своему противнику продовольствие и медикаменты."Вот мы очень добрые. Некоторые истории просто потрясают нашей доброты. Когда Пётр I воевал с Карлом, так называемым Великим, XII, у Карла... фураж закончился, еда закончилась, лекарства закончились. Он попросил у поляков, у союзников своих. Поляки ему дали цену в три раза выше рыночной... И вы не поверите, он тогда обратился к Петру. Но попросил нормальную цену,.. воюя с Петром, прямо в разгар войны: "Продай мне фуража, там что-нибудь". И вы не поверите, - Пётр ему не продал, а подарил. Просто отправил обозы лекарств, вина, еды своему противнику прямо во время войны. Сформулировав: "Во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни"", - отметила она.По словам Симоньян, часть аудитории считает, что нам пора бы "перестать быть такими добренькими"."А я считаю, что наши силы не только и не столько в "Орешнике". Я считаю, что Бог всё видит. Я считаю, что сила наша, в первую очередь, в благородстве. И в этом "во имя людского к болящим соболезнования и господней милостыни". В этом наша сила", - указала Симоньян.Что же до "Орешника", то название этой новейшей ракетной системы вдохновило её придумать название для ещё не существующего вида вооружений.""Сейчас батя мне пишет из Краснодара: "А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?". В Краснодарском крае очень много орешника, весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил "Орешник". Назвать это оружие "Розгами". Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают", — заявила Симоньян.Она также напомнила, кого обычно наказывают розгами."Они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают", — указала Симоньян.При этом она ещё раз подчеркнула, что кроме "Орешника" жителям России помогает победить то, какие они есть "благородные, с пониманием, что лежачего не бьют, и с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость".О том, что происходило на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры".

https://ukraina.ru/20241201/1059343079.html

https://ukraina.ru/20241201/1059337922.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, маргарита симоньян, валентина матвиенко, дональд трамп, украина, россия, запад, совет федерации, rt