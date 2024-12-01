https://ukraina.ru/20241201/1059337616.html

Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах

Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах - 01.12.2024 Украина.ру

Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах

Когда движение, считавшееся террористическим, становится политическим и может ли произойти обратная трансформация политического в террористическое? Об этом и не Украина.ру, 01.12.2024

2024-12-01T12:24

2024-12-01T12:24

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оон

"талибан"

ростислав ищенко

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сша

владимир путин

терроризм

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Когда движение, считавшееся террористическим, становится политическим и может ли произойти обратная трансформация политического в террористическое? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *В материале упоминается движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельностьТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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