Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах - 01.12.2024 Украина.ру
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Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах
Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах - 01.12.2024 Украина.ру
Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах
Когда движение, считавшееся террористическим, становится политическим и может ли произойти обратная трансформация политического в террористическое? Об этом и не Украина.ру, 01.12.2024
2024-12-01T12:24
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видео
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"талибан"
ростислав ищенко
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афганистан
сша
владимир путин
терроризм
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Когда движение, считавшееся террористическим, становится политическим и может ли произойти обратная трансформация политического в террористическое? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *В материале упоминается движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельностьТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, оон, "талибан", ростислав ищенко, россия, китай, афганистан, сша, владимир путин, терроризм, история ссср, израиль, ирак, международные отношения, видео
Видео, ООН, "Талибан", Ростислав Ищенко, Россия, Китай, Афганистан, США, Владимир Путин, терроризм, история СССР, Израиль, Ирак, международные отношения

Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах

12:24 01.12.2024
 
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Когда движение, считавшееся террористическим, становится политическим и может ли произойти обратная трансформация политического в террористическое? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
*В материале упоминается движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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ВидеоООН"Талибан"Ростислав ИщенкоРоссияКитайАфганистанСШАВладимир Путинтерроризмистория СССРИзраильИракмеждународные отношения
 
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