Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"
1 декабря 1991 года в Закарпатской области прошёл региональный референдум. Жители края считали, что они голосуют за создание автономии, но их многократно обманули – как киевские, так и местные политики
Когда под воздействием "перестройки" СССР начал трещать по швам, Советская Украина казалась островком стабильности – по крайней мере, в 1988 году. Даже в Крыму, где никогда не забывали о своей русскости, на тот момент были только локальные выступления против возвращения крымских татар. В Галичине, которая год спустя станет эпицентром публичной антисоветской активности, даже прошедшие лагеря диссиденты ограничивались лишь "кухонными протестами".
Но именно в это время стартовал своеобразный "закарпатский проект". Его началом можно считать первый визит в Закарпатскую область тогда ещё всесильного руководителя Компартии Украины Владимира Щербицкого. Приехал он в регион в июне 1988 года по личному поручению Михаила Горбачёва с целью изучить ситуацию с пограничными переходами, ведь генсек ЦК КПСС усиленно готовился поднять "железный занавес" на западной границе СССР.
Щербицкий со свитой из нескольких десятков киевских и местных чиновников, а также высокопоставленных офицеров пограничной службы посетил КПП Лужанка в населённом венграми Береговском районе. Уже через несколько недель Щербицкий стал одним из докладчиков на заседании Политбюро ЦК КПСС, которое постановило "демократизировать" процесс выезда советских граждан за границу и создать для этого соответствующую инфраструктуру.
Щербицкого в той поездке сопровождал первый секретарь Закарпатского обкома КПСС Геннадий Бандровский. Этот уроженец центральной Украины партийную карьеру сделал во Львове, где в 1964-м дослужился до поста первого секретаря Львовского горкома партии. Но в 1980-м его повысили до первого секретаря Закарпатского обкома КПСС, что в области было воспринято весьма неоднозначно, ведь с 1964 по 1980 год этот пост занимал уроженец Закарпатья Юрий Ильницкий.
И хотя Бандровский, который привычно приехал из Львова со своей командой, пытался найти общий язык с закарпатской номенклатурой, имея поддержку как Киева, так и Москвы, он так никогда и не стал для региона "своим". В январе 1990-го, незадолго после отставки Щербицкого, первым секретарём Закарпатского обкома КПСС стал уроженец Межигорского района Закарпатья Михаил Волощук, который до того в 1974-84-м был председателем Закарпатского облисполкома, а в 1984-1990-м – проректором Ужгородского университета. Именно Волощук стал "прорабом перестройки" в области и при непосредственной поддержке Горбачёва заложил фундамент того, что позже назовут "закарпатским сепаратизмом".
17 марта, 08:23ИсторияРеферендум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитамиИтоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.
Ведь Михаил Сергеевич разваливал СССР целенаправленно и различными инструментами: московскую партийную номенклатуру он атаковал с помощью республиканской, а для последней создавал внутренние проблемы. И одной из них для ЦК КПУ должно было стать Закарпатье, призванное составить своеобразную "гальваническую пару" с Крымом. Именно тогда в области практически официально начали звучать призывы "восстановить ликвидированную Сталиным автономию" (речь шла о Подкарпатской Руси времён межвоенной Чехословакии), признать население края русинами, а не украинцами, и создать отдельный административный район для венгров.
В 1990 году, после первых "демократических" выборов местных советов, которые в Закарпатской области выиграли поддержанные компартией кандидаты, Волощук стал председателем областного совета, а потом и облисполкома, оставаясь руководителем областной парторганизации. Когда в июле 1991-го тогдашний глава Верховной Рады Украины Владимир Ивашко перебирается в Москву на пост заместителя генсека ЦК КПСС, Волощук сделал выбор в пользу работы в органах советской власти. Он передал пост первого секретаря Закарпатского обкома КПСС 43-летнему учёному-физику Василию Химинцу, уроженцу Мукачевского района, который начал делать партийную карьеру только в 1988 году.
В августе 1991-го во время путча в Москве закарпатские элиты раскололись: первый секретарь обкома Химинец поддержал ГКЧП, а глава облсовета Волощук (как и руководитель Ужгорода Эмиль Ландовский) – "демократию", которая, правда, ассоциировалась с бывшим вторым секретарём ЦК КПУ Леонидом Кравчуком, ставшим волею судьбы реальным руководителем Украины. При этом Волощук продолжил начатую ещё во времена Горбачёва линию на автономизацию края по крымскому сценарию: 1 октября 1991 года Закарпатский областной совет принял Декларацию "О провозглашении Закарпатья автономным краем".
Эта декларация должна была вступить в силу после утверждения на областном референдуме, назначенном на тот же день, что и всеукраинский референдум о независимости – 1 декабря 1991 года. Однако за несколько дней до голосования в Ужгород прилетел Кравчук и убедил местные власти изменить формулировку вопроса. Кстати, Волощук так никогда и не объяснил, почему фактически пошёл на предательство своих избирателей.
Уже изготовленные бюллетени уничтожили, а в новых появился вопрос: "Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус самоуправляемой территории как субъекта в составе независимой Украины и не входило в никакие другие административно-территориальные образования?" Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене, однако независимая Украина волю части своих сограждан привычно проигнорировала.
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Когда Михаил Волощук и другие руководители Закарпатья попытались добиться от уже избранного президентом Украины Кравчука реализации автономного статуса края, "хитрый лис" в привычном для него стиле ответил: так все области Украины – самоуправляемые территории, а Закарпатская не входит в состав никаких других административно-территориальных образований. Потому изменения в законах, а тем более в Конституции не нужны.
При этом с реальной самоуправляемостью в Закарпатской области было покончено практически сразу после того, как Кравчук занял президентское кресло. Хотя Михаил Волощук оставался председателем облисполкома, реальная власть оказалась в руках его первого заместителя Михаила Краило, выпускника Высшей партийной школы. В январе 1992 года Краило возглавил облисполком официально, а Волощук остался лишь председателем областного совета.
6 марта 1992 года Закарпатский областной совет поддержал текст законопроекта "О специальной самоуправляемой административной территории Закарпатье", целью которого была реализация итогов областного референдума 1 декабря 1991 года. Однако в Киеве уж было принято решение о превращении Украины в гиперцентрализованное государство.
24 марта 1992 года Михаил Краило был назначен представителем президента Украины в Закарпатской области, ему были подчинены все органы исполнительной власти и силовые структуры. В тот же день областной совет возглавил кадровый милиционер, до того первый заместитель начальника областного УВД Дмитрий Дорчинец. После такого "переворота" все закарпатские чиновники надолго усвоили: об автономии лучше и не заикаться.
О референдуме 1991 года в Закарпатье вспомнили лишь после того, как в 2015 году Киев подписал Минские соглашения, и формально начал процесс внесения изменений в Основной закон Украины. 5 апреля 2016 года депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к руководству государства с призывом ускорить внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
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Депутаты просили "безотлагательно внести изменения в Конституцию и законы Украины с целью отхода от централизованной модели управления, обеспечения способности и широких полномочий местного самоуправления, построения эффективной системы территориальной организации власти в Украине, реализации в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления, принципов субсидиарности, вездесущности, финансовой и материальной самодостаточности местного самоуправления".
В обращении также упоминалось, что на референдуме 1 декабря 1991 года 78,6% закарпатцев отдали свои голоса "за" провозглашение Закарпатской области Украины специальной самоуправляющейся территории как субъекта в составе независимой Украины. И хотя председатель облсовета Михаил Ривис оправдывался, что ни о какой автономии речь не идёт, тогдашний губернатор Закарпатья Геннадий Москаль был в ярости, и потребовал в суде признать незаконным результат областного референдума 1 декабря 1991 года.
Он назвал референдум "политическим мошенничеством", а его проведение – незаконным. "Если за 25 лет никто из патриотов не додумался в судебном порядке признать юридически ничтожным инспирированное тогдашним КГБ и коммунистами "волеизъявление" и связанные с ним решения областного совета, которые имели целью расшатать ситуацию на Украине, то это будет сделано мной. После решения суда результат референдума можно будет выбросить на свалку истории Закарпатья", – заявил Геннадий Москаль 12 апреля 2016 года.
И хотя суд так и не принял решения по иску Москаля, областной референдум в Закарпатье 1 декабря 1991 года пока остаётся лишь историческим фактом, который не имел ощутимых политических последствий.