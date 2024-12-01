Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности" - 01.12.2024 Украина.ру
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Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"
Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности" - 01.12.2024 Украина.ру
Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"
1 декабря 1991 года в Закарпатской области прошёл региональный референдум. Жители края считали, что они голосуют за создание автономии, но их многократно обманули – как киевские, так и местные политики
2024-12-01T08:00
2024-12-01T08:00
история
история
история ссср
история украины
леонид кравчук
михаил горбачёв
геннадий москаль
верховная рада
кпу
украина
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Когда под воздействием "перестройки" СССР начал трещать по швам, Советская Украина казалась островком стабильности – по крайней мере, в 1988 году. Даже в Крыму, где никогда не забывали о своей русскости, на тот момент были только локальные выступления против возвращения крымских татар. В Галичине, которая год спустя станет эпицентром публичной антисоветской активности, даже прошедшие лагеря диссиденты ограничивались лишь "кухонными протестами".Но именно в это время стартовал своеобразный "закарпатский проект". Его началом можно считать первый визит в Закарпатскую область тогда ещё всесильного руководителя Компартии Украины Владимира Щербицкого. Приехал он в регион в июне 1988 года по личному поручению Михаила Горбачёва с целью изучить ситуацию с пограничными переходами, ведь генсек ЦК КПСС усиленно готовился поднять "железный занавес" на западной границе СССР.Щербицкий со свитой из нескольких десятков киевских и местных чиновников, а также высокопоставленных офицеров пограничной службы посетил КПП Лужанка в населённом венграми Береговском районе. Уже через несколько недель Щербицкий стал одним из докладчиков на заседании Политбюро ЦК КПСС, которое постановило "демократизировать" процесс выезда советских граждан за границу и создать для этого соответствующую инфраструктуру.Щербицкого в той поездке сопровождал первый секретарь Закарпатского обкома КПСС Геннадий Бандровский. Этот уроженец центральной Украины партийную карьеру сделал во Львове, где в 1964-м дослужился до поста первого секретаря Львовского горкома партии. Но в 1980-м его повысили до первого секретаря Закарпатского обкома КПСС, что в области было воспринято весьма неоднозначно, ведь с 1964 по 1980 год этот пост занимал уроженец Закарпатья Юрий Ильницкий.И хотя Бандровский, который привычно приехал из Львова со своей командой, пытался найти общий язык с закарпатской номенклатурой, имея поддержку как Киева, так и Москвы, он так никогда и не стал для региона "своим". В январе 1990-го, незадолго после отставки Щербицкого, первым секретарём Закарпатского обкома КПСС стал уроженец Межигорского района Закарпатья Михаил Волощук, который до того в 1974-84-м был председателем Закарпатского облисполкома, а в 1984-1990-м – проректором Ужгородского университета. Именно Волощук стал "прорабом перестройки" в области и при непосредственной поддержке Горбачёва заложил фундамент того, что позже назовут "закарпатским сепаратизмом".Ведь Михаил Сергеевич разваливал СССР целенаправленно и различными инструментами: московскую партийную номенклатуру он атаковал с помощью республиканской, а для последней создавал внутренние проблемы. И одной из них для ЦК КПУ должно было стать Закарпатье, призванное составить своеобразную "гальваническую пару" с Крымом. Именно тогда в области практически официально начали звучать призывы "восстановить ликвидированную Сталиным автономию" (речь шла о Подкарпатской Руси времён межвоенной Чехословакии), признать население края русинами, а не украинцами, и создать отдельный административный район для венгров.В 1990 году, после первых "демократических" выборов местных советов, которые в Закарпатской области выиграли поддержанные компартией кандидаты, Волощук стал председателем областного совета, а потом и облисполкома, оставаясь руководителем областной парторганизации. Когда в июле 1991-го тогдашний глава Верховной Рады Украины Владимир Ивашко перебирается в Москву на пост заместителя генсека ЦК КПСС, Волощук сделал выбор в пользу работы в органах советской власти. Он передал пост первого секретаря Закарпатского обкома КПСС 43-летнему учёному-физику Василию Химинцу, уроженцу Мукачевского района, который начал делать партийную карьеру только в 1988 году.В августе 1991-го во время путча в Москве закарпатские элиты раскололись: первый секретарь обкома Химинец поддержал ГКЧП, а глава облсовета Волощук (как и руководитель Ужгорода Эмиль Ландовский) – "демократию", которая, правда, ассоциировалась с бывшим вторым секретарём ЦК КПУ Леонидом Кравчуком, ставшим волею судьбы реальным руководителем Украины. При этом Волощук продолжил начатую ещё во времена Горбачёва линию на автономизацию края по крымскому сценарию: 1 октября 1991 года Закарпатский областной совет принял Декларацию "О провозглашении Закарпатья автономным краем".Эта декларация должна была вступить в силу после утверждения на областном референдуме, назначенном на тот же день, что и всеукраинский референдум о независимости – 1 декабря 1991 года. Однако за несколько дней до голосования в Ужгород прилетел Кравчук и убедил местные власти изменить формулировку вопроса. Кстати, Волощук так никогда и не объяснил, почему фактически пошёл на предательство своих избирателей.Уже изготовленные бюллетени уничтожили, а в новых появился вопрос: "Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус самоуправляемой территории как субъекта в составе независимой Украины и не входило в никакие другие административно-территориальные образования?" Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене, однако независимая Украина волю части своих сограждан привычно проигнорировала.Когда Михаил Волощук и другие руководители Закарпатья попытались добиться от уже избранного президентом Украины Кравчука реализации автономного статуса края, "хитрый лис" в привычном для него стиле ответил: так все области Украины – самоуправляемые территории, а Закарпатская не входит в состав никаких других административно-территориальных образований. Потому изменения в законах, а тем более в Конституции не нужны.При этом с реальной самоуправляемостью в Закарпатской области было покончено практически сразу после того, как Кравчук занял президентское кресло. Хотя Михаил Волощук оставался председателем облисполкома, реальная власть оказалась в руках его первого заместителя Михаила Краило, выпускника Высшей партийной школы. В январе 1992 года Краило возглавил облисполком официально, а Волощук остался лишь председателем областного совета.6 марта 1992 года Закарпатский областной совет поддержал текст законопроекта "О специальной самоуправляемой административной территории Закарпатье", целью которого была реализация итогов областного референдума 1 декабря 1991 года. Однако в Киеве уж было принято решение о превращении Украины в гиперцентрализованное государство.24 марта 1992 года Михаил Краило был назначен представителем президента Украины в Закарпатской области, ему были подчинены все органы исполнительной власти и силовые структуры. В тот же день областной совет возглавил кадровый милиционер, до того первый заместитель начальника областного УВД Дмитрий Дорчинец. После такого "переворота" все закарпатские чиновники надолго усвоили: об автономии лучше и не заикаться.О референдуме 1991 года в Закарпатье вспомнили лишь после того, как в 2015 году Киев подписал Минские соглашения, и формально начал процесс внесения изменений в Основной закон Украины. 5 апреля 2016 года депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к руководству государства с призывом ускорить внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.Депутаты просили "безотлагательно внести изменения в Конституцию и законы Украины с целью отхода от централизованной модели управления, обеспечения способности и широких полномочий местного самоуправления, построения эффективной системы территориальной организации власти в Украине, реализации в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления, принципов субсидиарности, вездесущности, финансовой и материальной самодостаточности местного самоуправления".В обращении также упоминалось, что на референдуме 1 декабря 1991 года 78,6% закарпатцев отдали свои голоса "за" провозглашение Закарпатской области Украины специальной самоуправляющейся территории как субъекта в составе независимой Украины. И хотя председатель облсовета Михаил Ривис оправдывался, что ни о какой автономии речь не идёт, тогдашний губернатор Закарпатья Геннадий Москаль был в ярости, и потребовал в суде признать незаконным результат областного референдума 1 декабря 1991 года.Он назвал референдум "политическим мошенничеством", а его проведение – незаконным. "Если за 25 лет никто из патриотов не додумался в судебном порядке признать юридически ничтожным инспирированное тогдашним КГБ и коммунистами "волеизъявление" и связанные с ним решения областного совета, которые имели целью расшатать ситуацию на Украине, то это будет сделано мной. После решения суда результат референдума можно будет выбросить на свалку истории Закарпатья", – заявил Геннадий Москаль 12 апреля 2016 года.И хотя суд так и не принял решения по иску Москаля, областной референдум в Закарпатье 1 декабря 1991 года пока остаётся лишь историческим фактом, который не имел ощутимых политических последствий.
https://ukraina.ru/20240317/1044352208.html
https://ukraina.ru/20231201/1051668414.html
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история, история ссср, история украины, леонид кравчук, михаил горбачёв, геннадий москаль, верховная рада, кпу, украина, закарпатье, закарпатская область, референдум, 1991
История, История, история СССР, история Украины, Леонид Кравчук, Михаил Горбачёв, Геннадий Москаль, Верховная Рада, КПУ, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, референдум, 1991

Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"

08:00 01.12.2024
 
© commons.wikimedia.org/Igor BubinУжгород
Ужгород
© commons.wikimedia.org/Igor Bubin
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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1 декабря 1991 года в Закарпатской области прошёл региональный референдум. Жители края считали, что они голосуют за создание автономии, но их многократно обманули – как киевские, так и местные политики
Когда под воздействием "перестройки" СССР начал трещать по швам, Советская Украина казалась островком стабильности – по крайней мере, в 1988 году. Даже в Крыму, где никогда не забывали о своей русскости, на тот момент были только локальные выступления против возвращения крымских татар. В Галичине, которая год спустя станет эпицентром публичной антисоветской активности, даже прошедшие лагеря диссиденты ограничивались лишь "кухонными протестами".
Но именно в это время стартовал своеобразный "закарпатский проект". Его началом можно считать первый визит в Закарпатскую область тогда ещё всесильного руководителя Компартии Украины Владимира Щербицкого. Приехал он в регион в июне 1988 года по личному поручению Михаила Горбачёва с целью изучить ситуацию с пограничными переходами, ведь генсек ЦК КПСС усиленно готовился поднять "железный занавес" на западной границе СССР.
Щербицкий со свитой из нескольких десятков киевских и местных чиновников, а также высокопоставленных офицеров пограничной службы посетил КПП Лужанка в населённом венграми Береговском районе. Уже через несколько недель Щербицкий стал одним из докладчиков на заседании Политбюро ЦК КПСС, которое постановило "демократизировать" процесс выезда советских граждан за границу и создать для этого соответствующую инфраструктуру.
Щербицкого в той поездке сопровождал первый секретарь Закарпатского обкома КПСС Геннадий Бандровский. Этот уроженец центральной Украины партийную карьеру сделал во Львове, где в 1964-м дослужился до поста первого секретаря Львовского горкома партии. Но в 1980-м его повысили до первого секретаря Закарпатского обкома КПСС, что в области было воспринято весьма неоднозначно, ведь с 1964 по 1980 год этот пост занимал уроженец Закарпатья Юрий Ильницкий.
И хотя Бандровский, который привычно приехал из Львова со своей командой, пытался найти общий язык с закарпатской номенклатурой, имея поддержку как Киева, так и Москвы, он так никогда и не стал для региона "своим". В январе 1990-го, незадолго после отставки Щербицкого, первым секретарём Закарпатского обкома КПСС стал уроженец Межигорского района Закарпатья Михаил Волощук, который до того в 1974-84-м был председателем Закарпатского облисполкома, а в 1984-1990-м – проректором Ужгородского университета. Именно Волощук стал "прорабом перестройки" в области и при непосредственной поддержке Горбачёва заложил фундамент того, что позже назовут "закарпатским сепаратизмом".
референдум 17 марта 1991 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
17 марта, 08:23История
Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитамиИтоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.
Ведь Михаил Сергеевич разваливал СССР целенаправленно и различными инструментами: московскую партийную номенклатуру он атаковал с помощью республиканской, а для последней создавал внутренние проблемы. И одной из них для ЦК КПУ должно было стать Закарпатье, призванное составить своеобразную "гальваническую пару" с Крымом. Именно тогда в области практически официально начали звучать призывы "восстановить ликвидированную Сталиным автономию" (речь шла о Подкарпатской Руси времён межвоенной Чехословакии), признать население края русинами, а не украинцами, и создать отдельный административный район для венгров.
В 1990 году, после первых "демократических" выборов местных советов, которые в Закарпатской области выиграли поддержанные компартией кандидаты, Волощук стал председателем областного совета, а потом и облисполкома, оставаясь руководителем областной парторганизации. Когда в июле 1991-го тогдашний глава Верховной Рады Украины Владимир Ивашко перебирается в Москву на пост заместителя генсека ЦК КПСС, Волощук сделал выбор в пользу работы в органах советской власти. Он передал пост первого секретаря Закарпатского обкома КПСС 43-летнему учёному-физику Василию Химинцу, уроженцу Мукачевского района, который начал делать партийную карьеру только в 1988 году.
В августе 1991-го во время путча в Москве закарпатские элиты раскололись: первый секретарь обкома Химинец поддержал ГКЧП, а глава облсовета Волощук (как и руководитель Ужгорода Эмиль Ландовский) – "демократию", которая, правда, ассоциировалась с бывшим вторым секретарём ЦК КПУ Леонидом Кравчуком, ставшим волею судьбы реальным руководителем Украины. При этом Волощук продолжил начатую ещё во времена Горбачёва линию на автономизацию края по крымскому сценарию: 1 октября 1991 года Закарпатский областной совет принял Декларацию "О провозглашении Закарпатья автономным краем".
Эта декларация должна была вступить в силу после утверждения на областном референдуме, назначенном на тот же день, что и всеукраинский референдум о независимости – 1 декабря 1991 года. Однако за несколько дней до голосования в Ужгород прилетел Кравчук и убедил местные власти изменить формулировку вопроса. Кстати, Волощук так никогда и не объяснил, почему фактически пошёл на предательство своих избирателей.
Уже изготовленные бюллетени уничтожили, а в новых появился вопрос: "Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус самоуправляемой территории как субъекта в составе независимой Украины и не входило в никакие другие административно-территориальные образования?" Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене, однако независимая Украина волю части своих сограждан привычно проигнорировала.
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 18:00История
Референдум и распад СоюзаОкончательное решение о 1 декабря 1991 года состоялся референдум, на котором свыше 90% жителей УССР проголосовали за ее независимость. Но это формально. А как же было фактически? Фактически, как написала "дочь крымского офицера", не все так однозначно. Тут нужно помнить и само по себе развитие событий, и юридическую их сторону
Когда Михаил Волощук и другие руководители Закарпатья попытались добиться от уже избранного президентом Украины Кравчука реализации автономного статуса края, "хитрый лис" в привычном для него стиле ответил: так все области Украины – самоуправляемые территории, а Закарпатская не входит в состав никаких других административно-территориальных образований. Потому изменения в законах, а тем более в Конституции не нужны.
При этом с реальной самоуправляемостью в Закарпатской области было покончено практически сразу после того, как Кравчук занял президентское кресло. Хотя Михаил Волощук оставался председателем облисполкома, реальная власть оказалась в руках его первого заместителя Михаила Краило, выпускника Высшей партийной школы. В январе 1992 года Краило возглавил облисполком официально, а Волощук остался лишь председателем областного совета.
6 марта 1992 года Закарпатский областной совет поддержал текст законопроекта "О специальной самоуправляемой административной территории Закарпатье", целью которого была реализация итогов областного референдума 1 декабря 1991 года. Однако в Киеве уж было принято решение о превращении Украины в гиперцентрализованное государство.
24 марта 1992 года Михаил Краило был назначен представителем президента Украины в Закарпатской области, ему были подчинены все органы исполнительной власти и силовые структуры. В тот же день областной совет возглавил кадровый милиционер, до того первый заместитель начальника областного УВД Дмитрий Дорчинец. После такого "переворота" все закарпатские чиновники надолго усвоили: об автономии лучше и не заикаться.
О референдуме 1991 года в Закарпатье вспомнили лишь после того, как в 2015 году Киев подписал Минские соглашения, и формально начал процесс внесения изменений в Основной закон Украины. 5 апреля 2016 года депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к руководству государства с призывом ускорить внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
Кравчук Черновол астрология - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 08:00История
Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всегоКогда вспоминают 1 декабря 1991 года, обычно обращаются к результатам всенародного референдума и противоречиям (во многом – кажущимся) выбора 1 декабря и 17 марта. А вот президентские выборы, прошедшие в тот же день, обычно остаются в тени. Между тем, их итоги проливают свет на некоторые особенности политического поведения украинцев
Депутаты просили "безотлагательно внести изменения в Конституцию и законы Украины с целью отхода от централизованной модели управления, обеспечения способности и широких полномочий местного самоуправления, построения эффективной системы территориальной организации власти в Украине, реализации в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления, принципов субсидиарности, вездесущности, финансовой и материальной самодостаточности местного самоуправления".
В обращении также упоминалось, что на референдуме 1 декабря 1991 года 78,6% закарпатцев отдали свои голоса "за" провозглашение Закарпатской области Украины специальной самоуправляющейся территории как субъекта в составе независимой Украины. И хотя председатель облсовета Михаил Ривис оправдывался, что ни о какой автономии речь не идёт, тогдашний губернатор Закарпатья Геннадий Москаль был в ярости, и потребовал в суде признать незаконным результат областного референдума 1 декабря 1991 года.
Он назвал референдум "политическим мошенничеством", а его проведение – незаконным. "Если за 25 лет никто из патриотов не додумался в судебном порядке признать юридически ничтожным инспирированное тогдашним КГБ и коммунистами "волеизъявление" и связанные с ним решения областного совета, которые имели целью расшатать ситуацию на Украине, то это будет сделано мной. После решения суда результат референдума можно будет выбросить на свалку истории Закарпатья", – заявил Геннадий Москаль 12 апреля 2016 года.
И хотя суд так и не принял решения по иску Москаля, областной референдум в Закарпатье 1 декабря 1991 года пока остаётся лишь историческим фактом, который не имел ощутимых политических последствий.
 
ИсторияИсторияистория СССРистория УкраиныЛеонид КравчукМихаил ГорбачёвГеннадий МоскальВерховная РадаКПУУкраинаЗакарпатьеЗакарпатская областьреферендум1991
 
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