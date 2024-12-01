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Ющук: Трамп желает выдать себя за спасителя мира, хотя едва ли не зачинщик великой эскалации конфликта

Ющук: Трамп желает выдать себя за спасителя мира, хотя едва ли не зачинщик великой эскалации конфликта - 01.12.2024 Украина.ру

Ющук: Трамп желает выдать себя за спасителя мира, хотя едва ли не зачинщик великой эскалации конфликта

В ситуации, когда демократы ведут мир к ядерной зиме, к Третьей мировой войне, и все это срочно необходимо остановить, [избранный президент США Дональд] Трамп может сказать: "Они уже почти довели планету до Апокалипсиса, я это остановлю"

2024-12-01T05:10

2024-12-01T05:10

2024-12-01T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что решение США по поводу ударов дальнобойными ракетами по России принято, чтобы Трамп сильно мучился с вопросом, может ли он его отменить.“Ему помешает коллективная политическая закулиса, которая является рабом лампы. Она не может просто так отменять решения, которые ею идеологически уже обоснованы. Трамп сейчас пытается расследовать бегство из Афганистана, но он же не хочет попасть в ситуацию, когда будут расследовать бегство с Украины”, — объяснил свои мысли Брутер.Он заявил, что любые отмены в США в одностороннем порядке являются признаком не просто слабости, а капитуляции.“Если Трамп отменит принятые решения, он должен это мотивировать уступками со стороны России. А если нет, то он лузер. Так работает американская политическая система. Трамп поэтому и не знает, как на это реагировать. Кроме дурацкой фразы, что только он может засадить за стол переговоров обе стороны, они ничего родить не смогли. Им нужно время, им нужно знать, на что они могут рассчитывать в переговорах с Россией”, — заключил Брутер.Подробнее об этом — в интервью Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузеромПосле удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за Украину

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир брутер, нато, ядерное оружие, ядерная война, детали