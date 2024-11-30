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Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий

Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий - 30.11.2024 Украина.ру

Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий

Владимир Зеленский сделал четкий намек на то, что Украина готова поступиться своими территориями и начать мирные переговоры. Об этом заявил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет

2024-11-30T12:15

2024-11-30T12:15

2024-11-30T12:15

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Ранее Зеленский в интервью британскому изданию рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО. Утраченные регионы Зеленский рассчитывает вернуть дипломатическим путем.Беннет полагает, что после этих слов президент России Владимир Пун может чувствовать себя "счастливым человеком"Однако российская сторона неоднократно заявляла, что условием для переговоров может быть только вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ от стремления в НАТО.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Павлив, публичные заявления политиков сейчас это подготовка к треку мирного урегулирования, который новая администрация Вашингтона задекларировала как один из принципиальных для себя.О внутриэлитной борьбе на Украине Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил павлив, давид арахамия, нато, украина.ру