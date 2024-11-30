Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий - 30.11.2024 Украина.ру
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Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий
Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий - 30.11.2024 Украина.ру
Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий
Владимир Зеленский сделал четкий намек на то, что Украина готова поступиться своими территориями и начать мирные переговоры. Об этом заявил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет
2024-11-30T12:15
2024-11-30T12:15
новости
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Ранее Зеленский в интервью британскому изданию рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО. Утраченные регионы Зеленский рассчитывает вернуть дипломатическим путем.Беннет полагает, что после этих слов президент России Владимир Пун может чувствовать себя "счастливым человеком"Однако российская сторона неоднократно заявляла, что условием для переговоров может быть только вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ от стремления в НАТО.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Павлив, публичные заявления политиков сейчас это подготовка к треку мирного урегулирования, который новая администрация Вашингтона задекларировала как один из принципиальных для себя.О внутриэлитной борьбе на Украине Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил павлив, давид арахамия, нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, Давид Арахамия, НАТО, Украина.ру

Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий

12:15 30.11.2024
 
© телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© телеграм-канал Владимира Зеленского
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Владимир Зеленский сделал четкий намек на то, что Украина готова поступиться своими территориями и начать мирные переговоры. Об этом заявил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет
Ранее Зеленский в интервью британскому изданию рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО. Утраченные регионы Зеленский рассчитывает вернуть дипломатическим путем.
Беннет полагает, что после этих слов президент России Владимир Пун может чувствовать себя "счастливым человеком"
"После многомесячного противостояния по поводу того, как закончится война, его коллега, похоже, моргнул первым, давая ему самый четкий намек на то, что Украина может быть готова уступить территорию (хотя и не юридически) в рамках мирного соглашения", - считает журналист.
Однако российская сторона неоднократно заявляла, что условием для переговоров может быть только вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ от стремления в НАТО.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Павлив, публичные заявления политиков сейчас это подготовка к треку мирного урегулирования, который новая администрация Вашингтона задекларировала как один из принципиальных для себя.
О внутриэлитной борьбе на Украине Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПавливДавид АрахамияНАТОУкраина.ру
 
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