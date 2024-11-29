https://ukraina.ru/20241129/1059305880.html
Чем израильское перемирие опасно для России и как долго всё это может продлиться – Кирпичёнок
Чем израильское перемирие опасно для России и как долго всё это может продлиться – Кирпичёнок - 29.11.2024 Украина.ру
Чем израильское перемирие опасно для России и как долго всё это может продлиться – Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру проанализировал причины перемирия между Израилем и Хезболлой, а также... Украина.ру, 29.11.2024
2024-11-29T12:37
2024-11-29T12:37
2024-11-29T12:37
видео
россия
сирия
израиль
хамас
вооруженные силы украины
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру проанализировал причины перемирия между Израилем и Хезболлой, а также эскалацию в Сирии, интересы сторон на Ближнем Востоке, а ещё - выгоду и потенциальную опасность от происходящего для России. 00:27 – О перемирии между Израилем и Хезболлой; 04:31 – Инаугурация Трампа и поддержка США; 08:32 – Об активизации боевиков в Сирии; 10:35 – Об интересах Турции в Сирии; 12:30 – Об опасности для России; 14:51 – О российских интересах на Ближнем Востоке. #Кирпичёнок #Израиль #Хезболла #Ливан #Бейрут #война #конфликт #удары #ракеты #ракета #обстрел #Америка #США #Байден #Трамп #президент #перемирие #Сирия #Газа #ХАМАС #история #ДеГолль #Алжир #Франция #Турция #Асад #президент #БлижнийВосток #Эрдоган #РФ #Россия #СВО #спецоперация #Украина #Палестина #ВСУ ТГ-канал Артёма Кирпичёнка : https://t.me/artkirpich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сирия, израиль, хамас, вооруженные силы украины
Видео, Россия, Сирия, Израиль, ХАМАС, Вооруженные силы Украины
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру проанализировал причины перемирия между Израилем и Хезболлой, а также эскалацию в Сирии, интересы сторон на Ближнем Востоке, а ещё - выгоду и потенциальную опасность от происходящего для России.
00:27 – О перемирии между Израилем и Хезболлой;
04:31 – Инаугурация Трампа и поддержка США
;
08:32 – Об активизации боевиков в Сирии;
10:35 – Об интересах Турции
в Сирии;
12:30 – Об опасности для России;
14:51 – О российских интересах на Ближнем Востоке.
#Кирпичёнок #Израиль #Хезболла #Ливан
#Бейрут
#война #конфликт #удары #ракеты #ракета #обстрел #Америка
#США #Байден #Трамп #президент #перемирие #Сирия #Газа
#ХАМАС
#история #ДеГолль #Алжир
#Франция
#Турция #Асад #президент #БлижнийВосток #Эрдоган #РФ #Россия #СВО #спецоперация #Украина
#Палестина
#ВСУ
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