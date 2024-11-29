Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР
11:25 29.11.2024 (обновлено: 11:57 29.11.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов, прибывший с официальным визитом в Пхеньян
"Он (договор. - Ред.) призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем.
Белоусов подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран, а итоги летней встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия".
"Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве", - отметил министр.
В октябре Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
Чуть позже журналистка Ольга Скабеева спросила у российского лидера, как в Кремле отнеслись к тому, что Запад отреагировал на договор России и КНДР "взрывом".
"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - пошутил в ответ Путин.
25 октября, 10:58"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРНа сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"