https://ukraina.ru/20241129/1059298624.html
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин - 29.11.2024 Украина.ру
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
В новом проекте Украина.ру "Курсив Авторский", который мы запустили для того, чтобы вы смогли ближе познакомиться с авторами наших материалов и узнать о них что-то новое, — писатель и политолог Дмитрий Выдрин. Обсуждаем его материал "Книголюбы против русофобов – феномен "Орешника"
2024-11-29T08:18
2024-11-29T08:18
2024-11-29T08:18
дмитрий выдрин
видео
россия
китай
турция
ес
вооруженные силы украины
"орешник"
философия
книги
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00:42 – Книги, философия и "Орешник".06:08 – Как стране выйти на первые места.08:55 – Об источниках вдохновения Дмитрия Выдрина.10:15 – Что делать, если нация нечитающая.15:18 – О русофобах и русофилах в современном мире. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий выдрин, видео, россия, китай, турция, ес, вооруженные силы украины, "орешник", философия, книги, кнр (китай), евросоюз, ядерное оружие, война, видео
Дмитрий Выдрин, Видео, Россия, Китай, Турция, ЕС, Вооруженные силы Украины, "Орешник", философия, книги, КНР (Китай), Евросоюз, Ядерное оружие, война
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
В новом проекте Украина.ру "Курсив Авторский", который мы запустили для того, чтобы вы смогли ближе познакомиться с авторами наших материалов и узнать о них что-то новое, — писатель и политолог Дмитрий Выдрин. Обсуждаем его материал "Книголюбы против русофобов – феномен "Орешника"
00:42 – Книги, философия и "Орешник".
06:08 – Как стране выйти на первые места.
08:55 – Об источниках вдохновения Дмитрия Выдрина.
10:15 – Что делать, если нация нечитающая.
15:18 – О русофобах и русофилах в современном мире.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.