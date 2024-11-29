Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059298624.html
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин - 29.11.2024 Украина.ру
Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
В новом проекте Украина.ру "Курсив Авторский", который мы запустили для того, чтобы вы смогли ближе познакомиться с авторами наших материалов и узнать о них что-то новое, — писатель и политолог Дмитрий Выдрин. Обсуждаем его материал "Книголюбы против русофобов – феномен "Орешника"
2024-11-29T08:18
2024-11-29T08:18
дмитрий выдрин
видео
россия
китай
турция
ес
вооруженные силы украины
"орешник"
философия
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059298501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ee176cce54a2ddf0b50307a348edf37.jpg.webp
00:42 – Книги, философия и "Орешник".06:08 – Как стране выйти на первые места.08:55 – Об источниках вдохновения Дмитрия Выдрина.10:15 – Что делать, если нация нечитающая.15:18 – О русофобах и русофилах в современном мире. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
россия
китай
турция
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059298501_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e52a39aff06580806d56581166efa04.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий выдрин, видео, россия, китай, турция, ес, вооруженные силы украины, "орешник", философия, книги, кнр (китай), евросоюз, ядерное оружие, война, видео
Дмитрий Выдрин, Видео, Россия, Китай, Турция, ЕС, Вооруженные силы Украины, "Орешник", философия, книги, КНР (Китай), Евросоюз, Ядерное оружие, война

Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин

08:18 29.11.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом проекте Украина.ру "Курсив Авторский", который мы запустили для того, чтобы вы смогли ближе познакомиться с авторами наших материалов и узнать о них что-то новое, — писатель и политолог Дмитрий Выдрин. Обсуждаем его материал "Книголюбы против русофобов – феномен "Орешника"
00:42 – Книги, философия и "Орешник".
06:08 – Как стране выйти на первые места.
08:55 – Об источниках вдохновения Дмитрия Выдрина.
10:15 – Что делать, если нация нечитающая.
15:18 – О русофобах и русофилах в современном мире.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
 
Дмитрий ВыдринВидеоРоссияКитайТурцияЕСВооруженные силы Украины"Орешник"философиякнигиКНР (Китай)ЕвросоюзЯдерное оружиевойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
08:18Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
08:11Главное за ночь 29 ноября
07:59Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота
07:56Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
07:34Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
07:22Историческое "контрнаступление". Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев
07:16Байдена возмутили российские удары по ВСУ
07:00Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
05:45"Наиболее массовое преступление": Мирошник о правовом определении убийства боевиками ВСУ жителей Селидово
05:40"Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины
05:30"Это не по вам": эксперт объяснил, почему Россия заранее предупредила США про ракетный удар по Южмашу
05:27"Война еще не насытилась, не напилась крови". Украинские и зарубежные эксперты о настоящем и будущем
05:15Завершить за 24 часа: Козин о том, почему оптимистический настрой Трампа по Украине вызывает вопросы
05:00Бежать ему некуда: Ющук рассказал, кто может ликвидировать Зеленского, если тот "будет плохо себя вести"
Лента новостейМолния