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Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин

Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин - 29.11.2024 Украина.ру

Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин

В новом проекте Украина.ру "Курсив Авторский", который мы запустили для того, чтобы вы смогли ближе познакомиться с авторами наших материалов и узнать о них что-то новое, — писатель и политолог Дмитрий Выдрин. Обсуждаем его материал "Книголюбы против русофобов – феномен "Орешника"

2024-11-29T08:18

2024-11-29T08:18

2024-11-29T08:18

дмитрий выдрин

видео

россия

китай

турция

ес

вооруженные силы украины

"орешник"

философия

книги

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00:42 – Книги, философия и "Орешник".06:08 – Как стране выйти на первые места.08:55 – Об источниках вдохновения Дмитрия Выдрина.10:15 – Что делать, если нация нечитающая.15:18 – О русофобах и русофилах в современном мире. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

россия

китай

турция

кнр (китай)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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