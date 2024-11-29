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Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине

Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине - 29.11.2024 Украина.ру

Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня на Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил

2024-11-29T07:34

2024-11-29T07:34

2024-11-29T07:41

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давид арахамия

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верховная рада

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Он уточнил, что среди европейского контингента на Украине обязательно должны быть британцы. Он также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и РФ."Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.

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новости, украина, борис джонсон, великобритания, запад, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, верховная рада