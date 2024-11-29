Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине - 29.11.2024 Украина.ру
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Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине - 29.11.2024 Украина.ру
Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня на Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил
2024-11-29T07:34
2024-11-29T07:41
новости
украина
борис джонсон
великобритания
запад
владимир зеленский
давид арахамия
слуга народа
верховная рада
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Он уточнил, что среди европейского контингента на Украине обязательно должны быть британцы. Он также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и РФ."Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, борис джонсон, великобритания, запад, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, верховная рада
Новости, Украина, Борис Джонсон, Великобритания, Запад, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Слуга народа, Верховная Рада

Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине

07:34 29.11.2024 (обновлено: 07:41 29.11.2024)
 
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня на Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил
Он уточнил, что среди европейского контингента на Украине обязательно должны быть британцы.
"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей… Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев", - сказал Джонсон.
Он также признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и РФ.
"Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.
После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБорис ДжонсонВеликобританияЗападВладимир ЗеленскийДавид АрахамияСлуга народаВерховная Рада
 
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