Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
07:34 29.11.2024 (обновлено: 07:41 29.11.2024)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня на Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил
Он уточнил, что среди европейского контингента на Украине обязательно должны быть британцы.
"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут следить за границей… Я не представляю, как такая европейская операция может проходить без британцев", - сказал Джонсон.
"Мы ведем опосредованную войну, но не даем нашим доверенным лицам возможности выполнять свою работу. Уже много лет мы позволяем им сражаться с одной рукой, связанной за спиной", - сказал он.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.
Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.