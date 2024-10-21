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Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"

Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война" - 21.10.2024 Украина.ру

Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Она станет первой в трилогии. Об этом 21 октября сообщил портал "Бабель"

2024-10-21T12:00

2024-10-21T12:00

2024-10-21T12:00

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"Моя война" содержит рассказ Залужного о своей жизни, начиная с раннего детства и по февраль 2022 года.Пользователи Сети тут же сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. В этой автобиографии он изложил свою расовую доктрину, в которой утверждал, что немцы должны осознавать превосходство арийской расы и хранить расовую чистоту, чтобы исполнить свое предназначение - достигнуть мирового господства."Залужный вообразил себя Гитлером? Так его судьба известна", "Мein Krieg? Совпадение? Не думаю", "Британия таких любит", "Вспомнился старый мем", - отреагировали пользователи.Писать книги - излюбленное хобби военачальников, имеющих непомерные амбиции. Такую попытку предпринимал и Наполеон. Из-под его пера вышел романтический роман "Клиссон и Евгения".Это произведение рассказывает историю французского солдата, уставшего от войны, который бросает оружие ради возлюбленной. Однако семейная идиллия оказалась недолгой: война возвращается, Клиссон снова уходит на фронт, а Евгения в скором времени находит другого. Убитый горем главный герой отправляет ей последнее письмо, прежде чем сознательно пойти на гибель в битве.Считается, что в этом рассказе Боннапарт отразил собственные отношения со своей невестой Эжени Дезире Клари, которая позже вышла замуж за наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота, впоследствии ставшего королем Швеции и Норвегии.Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ в феврале этого года, назначив вместо него Александра Сырского. Позднее Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.В общественном пространстве регулярно появляется информация о том, что экс-главком займется своей политической карьерой и составит Зеленскому конкуренцию. Некоторые эксперты даже прочили Залужному кресло президента Украины. Сам он эти слухи каждый раз опровергает.Еще по теме: Ищенко: Клубок "Зеленский-генералы-нацисты" начинает конфликтовать и все больше запутываться.*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ

https://ukraina.ru/20221221/1041913150.html

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новости, украина, великобритания, россия, валерий залужный, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, главкомы, мемуары