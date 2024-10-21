https://ukraina.ru/20241021/1058240076.html
Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война" - 21.10.2024 Украина.ру
Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Она станет первой в трилогии. Об этом 21 октября сообщил портал "Бабель"
2024-10-21T12:00
2024-10-21T12:00
2024-10-21T12:00
новости
украина
великобритания
россия
валерий залужный
адольф гитлер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
главкомы
мемуары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058237795_0:127:1200:802_1920x0_80_0_0_030367bb5566e8feeebcd4e6b1c3e783.jpg
"Моя война" содержит рассказ Залужного о своей жизни, начиная с раннего детства и по февраль 2022 года.Пользователи Сети тут же сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. В этой автобиографии он изложил свою расовую доктрину, в которой утверждал, что немцы должны осознавать превосходство арийской расы и хранить расовую чистоту, чтобы исполнить свое предназначение - достигнуть мирового господства."Залужный вообразил себя Гитлером? Так его судьба известна", "Мein Krieg? Совпадение? Не думаю", "Британия таких любит", "Вспомнился старый мем", - отреагировали пользователи.Писать книги - излюбленное хобби военачальников, имеющих непомерные амбиции. Такую попытку предпринимал и Наполеон. Из-под его пера вышел романтический роман "Клиссон и Евгения".Это произведение рассказывает историю французского солдата, уставшего от войны, который бросает оружие ради возлюбленной. Однако семейная идиллия оказалась недолгой: война возвращается, Клиссон снова уходит на фронт, а Евгения в скором времени находит другого. Убитый горем главный герой отправляет ей последнее письмо, прежде чем сознательно пойти на гибель в битве.Считается, что в этом рассказе Боннапарт отразил собственные отношения со своей невестой Эжени Дезире Клари, которая позже вышла замуж за наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота, впоследствии ставшего королем Швеции и Норвегии.Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ в феврале этого года, назначив вместо него Александра Сырского. Позднее Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.В общественном пространстве регулярно появляется информация о том, что экс-главком займется своей политической карьерой и составит Зеленскому конкуренцию. Некоторые эксперты даже прочили Залужному кресло президента Украины. Сам он эти слухи каждый раз опровергает.Еще по теме: Ищенко: Клубок "Зеленский-генералы-нацисты" начинает конфликтовать и все больше запутываться.*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ
https://ukraina.ru/20221221/1041913150.html
украина
великобритания
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058237795_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_10aaf1c60c5258dc4a06f74031f5d714.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, россия, валерий залужный, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, главкомы, мемуары
Новости, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, главкомы, мемуары
Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Она станет первой в трилогии. Об этом 21 октября сообщил портал "Бабель"
"Моя война" содержит рассказ Залужного о своей жизни, начиная с раннего детства и по февраль 2022 года.
"Первая книга скоро появится в книжных магазинах, а над второй — "Наша война" - Залужный уже работает. Третья будет называться "Их война". На вопрос "Бабеля", не является ли книга стартом политической карьеры Залужного, источники из его окружения уверяют, что нет", - говорится в публикации канала.
Пользователи Сети тут же сравнили мемуары Залужного с запрещенной в РФ
книгой Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера
. В этой автобиографии он изложил свою расовую доктрину, в которой утверждал, что немцы должны осознавать превосходство арийской расы и хранить расовую чистоту, чтобы исполнить свое предназначение - достигнуть мирового господства.
"Залужный вообразил себя Гитлером? Так его судьба известна", "Мein Krieg? Совпадение? Не думаю", "Британия таких любит", "Вспомнился старый мем", - отреагировали пользователи.
Писать книги - излюбленное хобби военачальников, имеющих непомерные амбиции. Такую попытку предпринимал и Наполеон. Из-под его пера вышел романтический роман "Клиссон и Евгения".
Это произведение рассказывает историю французского солдата, уставшего от войны, который бросает оружие ради возлюбленной. Однако семейная идиллия оказалась недолгой: война возвращается, Клиссон снова уходит на фронт, а Евгения в скором времени находит другого. Убитый горем главный герой отправляет ей последнее письмо, прежде чем сознательно пойти на гибель в битве.
Считается, что в этом рассказе Боннапарт отразил собственные отношения со своей невестой Эжени Дезире Клари, которая позже вышла замуж за наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота, впоследствии ставшего королем Швеции
и Норвегии
.
Владимир Зеленский
уволил Залужного с поста главкома ВСУ в феврале этого года, назначив вместо него Александра Сырского
. Позднее Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.
В общественном пространстве регулярно появляется информация о том, что экс-главком займется своей политической карьерой и составит Зеленскому конкуренцию. Некоторые эксперты даже прочили Залужному кресло президента Украины. Сам он эти слухи каждый раз опровергает.
*24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ