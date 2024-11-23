https://ukraina.ru/20241123/1059149194.html

Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне

Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне - 23.11.2024 Украина.ру

Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне

Есть мелкие, незначительные события, детали, которые показывают, как мини картинки, что на самом деле происходит. Эти события - маркеры происходящего. Мини-скандалы, но они - иллюстрация глобальных изменений

2024-11-23T09:21

2024-11-23T09:21

2024-11-23T09:21

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Маркеры глобальногоНи одно из этих событий не приведёт к глобальным, тектоническим изменениям.Но все они показывают нам скрытые пружины событий.Как говорится, по одному листочку вы можете понять, каков лес.Как например, два мини скандала, но на самом деле - серьёзные маркеры новой непопулярности Украины.Первый из них: Елене Зеленской не дали выступить в Любляне, столице Словении. Неизвестный выкрикнул во время посещения ею библиотеки: "Война должна закончиться. Россия победит!"И после этого выступление Елены Зеленской на факультете политических наук местного университета отменили. "Неизвестного", которым оказался местный студент, допросили и... отпустили.Притяженья больше нетЭта "мелочь" показывает, как изменилось отношение к Зеленским и к самой Украине в Европе.Что было бы раньше? Всего лишь год назад? Овации, красные дорожки, полный зал слушателей. Единодушное одобрение и восторг от того, что такие "великие люди" пожаловали на нашу землю.Никаких "случайных студентов" и криков из толпы.Но это было раньше, когда Украина и чета Зеленских были символами "борьбы за независимость", то есть деньги налогоплательщиков Европы и США надо было под этим благороднейшим предлогом отдавать ВПК США.Тогда были и фотосессии, Зеленская позировала и с мужем, и отдельно для самых популярных журналов мира.И выступления на всемирных форумах. Елена выступала в ООН и в Давосе, была приглашена на коронацию короля Карла, давала интервью вместе с Хиллари Клинтон и обнималась с семейством Байденов.Где только её не было. Тут она с патриархом Варфоломеем, а тут - с папой Римским. Тут - спецпосланник президента в Южной Корее (у неё что, есть какая то должность в правительстве?)Что это вообще такое было и к чему её готовили? Занять важную должность на Украине?Очевидно, что Елене Зеленской искусственно создавали всемирную популярность. Заодно она тихонько выполняла какие-то поручения Зеленского и Ермака (гуманитарные якобы миссии).Но теперь её практически нет в мировых новостях. Видимо, вычеркнули из сериала. Персонаж не пригодился. Но её могут в любой момент вернуть. Как и положено в сериалах.Правда, у Елены Зеленской есть одна проблема - она тотально непопулярна в народе. Поэтому на политической должности внутри страны ей долго не усидеть.Ваше время вышлоНо что же теперь? Маленькая столица в Европе - и тут настигла волна новой непопулярности.Может быть, инцидент был случайностью, а может быть был организован специально.Повод для отмены выступления был донельзя незначительным. Кто-то что-то выкрикнул в толпе. Возможно также, что опасались демонстрации во время выступления Зеленской?А она также как и сам Зеленский, совершенно не умеет выдерживать критику. Не умеет общаться с людьми. Может только произносить заготовленные речи.Есть такое впечатление, что этим мелким инцидентом глобальная мировая элита показывает Зеленским: ваше время вышло. Это ведь мог быть и маленький срежиссированный спектакль.Отношение к Зеленскому и к Украине радикально меняется.Символы ЛюбляныОтдельно надо отметить тот факт, что в этом же университете, на факультете архитектуры, училась в свое время словенка Мелания Кнавс. Которая теперь носит имя Мелания Трамп.Так что вышло достаточно символично.Кстати, а что вообще делала Зеленская в Словении? Возможно, как раз искала возможности связаться с Меланией через родственников?Иначе чем можно объяснить этот никому не нужный визит в то время, когда чета Зеленских поставлена перед самым сложным вызовом в жизни. У них, мягко говоря, не сложились контакты с администрацией Трампа, а Украине грозит аудит.Отдельно надо отметить тот факт, что Елена Зеленская очень дружна с Тамарой Вучич, женой президента Сербии. Так что визит в Любляну - это могла быть попытка помощи со стороны сербской подруги.Цели визита нам по прежнему неизвестны, поэтому и итоги его оценить невозможно. Но символически всё получилось не очень хорошо для Зеленских.Но вряд ли Мелания Трамп будет теперь, как Джилл Байден, специально приезжать в Польшу, чтобы встретиться с Зеленской. Как то было весной 2022 года.Всё поменялось. Зеленские больше не в топе новостей.И недалек тот час, когда уже в Зеленского где-то в Европе полетит метко отправленное кем-то из толпы яблоко или помидор.Мисс без местаИ еще один мини скандал.Представительница Украины не заняла никакого места на всемирном конкурсе красоты.Конкурс "Мисс Вселенная" проходил в Мехико. Первое место - у датчанки, четыре вице мисс - из Нигерии, Мексики, Таиланда и Венесуэлы.Тридцать девушек выходят в финал конкурса. Но представительницы Украины среди них нет. Участница из России, Валентина Алексеева, к слову, вошла в "топ 12".Все эти так называемые "конкурсы красоты" - это всегда политическое событие. Определенный рейтинг стран. Такой же, как и Евровидение. Или Нобелевская премия. Или Олимпийские игры. Это элементы всемирного шоу, которыми развлекают народы в парадигме "хлеба и зрелищ".Элементы управления вниманием всемирных народных масс.Понижены в рейтингеЭто уже не первый случай понижения Украины на конкурсах красоты. Весной этого года, на конкурсе "Мисс Европа" конкурсантка из Украины Мельничук тоже не заняла никакого места.Тогда первое место заняла Роза Гадиева из России, а третье - девушка из Белоруссии Ирина Максимович. Это вызвало ярость участницы из Украины, и она устроила несколько "разборок по-украински" с девушками и устроителями конкурса.Возможно, поэтому такое настороженное отношение к Украине и ее участницам сейчас на всех конкурсах красоты. Начнётся опять базарное поведение, истерики, "дайте мне рассказать правду".А то, что украинка сейчас вообще оказалась "вне рейтинга", вычеркнута из тридцатки - это маркер.Это хорошо понятный для всей украинской элиты знак: вы больше не интересны, Украина будет вычеркнута из мировой повестки.Вы "понижены в рейтинге", вы больше не входите в топ. Вы находитесь уже внизу пищевой цепочки. Уймитесь.Три ЕвровиденияНе преувеличена ли значимость подобных событий?Достаточно вспомнить три Евровидения, где побеждали представители Украины.Это было в 2004 году, перед первым Майданом. Победила Руслана с "Дикими танцами", она же потом зажигала на Майдане, где и была названа "спалахуйкой" (зажигалочкой).Потом в 2016, когда пытались привлечь внимание к Крыму. Тогда "победила" певица Джамала с песней "1944", о депортации крымских татар. Изначально произведение называлось "Крым наш".И наконец, в 2022 году. Где первое место заняла группа "Калуш", про которую ни до, ни после уже никто ничего не слышал. Просто нужно было отдать в том году первое место Украине.Встречи без ЗеленскогоВ этом же ряду "вы понижены в рейтинге" находится значительно более серьезное событие.НЕ приглашение Зеленского на G-20. Как только ни старался МИД Украины, как ни угрожал нынешний глава МИД Сибига всему мировому истеблишменту."Вы покажете свою слабость, если не позовёте Зеленского", - завывал киевский МИД.Но ни один мускул не дрогнул на лицах приглашающей стороны. Сибига с Зеленским остались за бортом бразильского "праздника жизни".И это, конечно, не просто понижение в рейтинге. Украину просто вышвырнули из рейтинга. Как на конкурсе "Мисс мира".Слухи и карикатурыИ еще в ряду "важных мелочей": реплика Ллойда Остина, министра обороны США, о том, что "он хочет слишком многого". Речь шла о Зеленском, который хочет вне очереди получать ракеты от США.Да, эта реплика никак не подтверждена, это просто слух. Но как мы уже неоднократно видели, слухи, фейки, якобы "случайно подслушанные" чьи-то слова, публикация этих реплик уважаемыми изданиями - это информационное оружие, такое же, как аналитическая статья (и часто даже более сильное). И это всегда - маркер происходящего.В этом же ряду: маленькая карикатура на Зеленского, который изображён в виде зайчика, бьющего в барабанчик на фоне медведя (Россия).И казалось бы, мелочь?Но это всем понятная мелочь.Чуткий Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента, уже пишет: "Запад начал рисовать карикатуры на Зеленского."О чем это, по мнению Арестовича, свидетельствует?О "переносе основной ответственности" странами Запада "на наше военно-политическое руководство."Вот так, не больше и не меньше.Но как будто могло быть по другому?Кажется, Украина находится на пороге "большого кидка".

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, россия, европа, елена зеленская, дональд трамп, алексей арестович, мид, впк, оон, эксклюзив