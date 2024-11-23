Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
В Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все эти карманы, город не продержится больше недели, потому что дорога на Покровск будет отрезана
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Это чем-то напоминает ситуацию в Ольговском лесу, куда зашла украинская бригада. Ей не дали команду на выход, мы ей стали блокировать связь, и помощь к ней так и не подошла. <…> Когда мы взяли Зеленый Шлях, мы перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже было не пройти. И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую", — объяснил Евсеев.
Он предположил, что возможно противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации Трампа.
"При этом в самом Курахово наши бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда мы зачистим все эти карманы, город не продержится больше недели, потому что дорога на Покровск будет отрезана. В направлении Великой Новоселки у нас тоже очень хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово", — заключил Евсеев.
Ранее Минобороны России официально сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово, которое приведет к тому, что какой-то из этих двух карманов обязательно захлопнется.
Вчера, 10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в КураховоКураховский котел постепенно закрывается, украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает продвижение ВС РФ, российские военкоры пишут, что примерно половина Курахово уже зачищена
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.