https://ukraina.ru/20241123/1059139752.html

Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев

Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев - 23.11.2024 Украина.ру

Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев

В Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все эти карманы, город не продержится больше недели, потому что дорога на Покровск будет отрезана

2024-11-23T07:50

2024-11-23T07:50

2024-11-23T07:50

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россия

курахово

донецкая народная республика

дональд трамп

вооруженные силы украины

продвижение

сво

потери всу

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Он предположил, что возможно противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации Трампа."При этом в самом Курахово наши бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда мы зачистим все эти карманы, город не продержится больше недели, потому что дорога на Покровск будет отрезана. В направлении Великой Новоселки у нас тоже очень хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово", — заключил Евсеев.Ранее Минобороны России официально сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово, которое приведет к тому, что какой-то из этих двух карманов обязательно захлопнется.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Полный текст интервью — Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск

https://ukraina.ru/20241122/1059123548.html

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, дональд трамп, вооруженные силы украины, продвижение, сво, потери всу, вс рф, детали