Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Следующий шаг российской армии на Курском направлении — выйти к Малой Локне. Благодаря освобождению Ольговского леса ВС РФ достигнет цели еще раньше
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Хочу подчеркнуть, что никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет. Враг будет окружаться. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее. Да, это не будет полным освобождением Курской области. За противником еще останется 10 километров до границы. Но мы сможем ликвидировать все эти карманы, для обороны которых нам требуется много войск", — поделился своими рассуждениями Евсеев.
Далее эксперт обратил свое внимание на недавние новости по поводу зачистки Ольговского леса.
"Мы должны были это сделать, чтобы срезать Кореневский выступ ВСУ и выйти к Малой Локне. Мы и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь подходим к ней со стороны Коренево. Кроме того, мы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит нам более эффективно снабжать нашу группировку войск, которая работает на этом направлении", — рассказал Евсеев.
Накануне Минобороны России официально подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговскому лесу.
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