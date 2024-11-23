Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться - 23.11.2024 Украина.ру
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Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться - 23.11.2024 Украина.ру
Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
Следующий шаг российской армии на Курском направлении — выйти к Малой Локне. Благодаря освобождению Ольговского леса ВС РФ достигнет цели еще раньше
2024-11-23T07:00
2024-11-23T07:00
новости
курская область
россия
запад
дональд трамп
вооруженные силы украины
продвижение
сво
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Далее эксперт обратил свое внимание на недавние новости по поводу зачистки Ольговского леса."Мы должны были это сделать, чтобы срезать Кореневский выступ ВСУ и выйти к Малой Локне. Мы и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь подходим к ней со стороны Коренево. Кроме того, мы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит нам более эффективно снабжать нашу группировку войск, которая работает на этом направлении", — рассказал Евсеев.Накануне Минобороны России официально подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговскому лесу.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый заявил, что Запад наращивает усилия по эскалации, пытаясь приобрести хоть какие-то козыри. Помимо ракет, это упорная ставка на Курск — плацдарм остается ресурсом для Киева и для Запада, потому что это разменная карта, которых у Запада не так уж много, заметил политолог.Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУПолный текст интервью — Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск
https://ukraina.ru/20241122/1059124546.html
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новости, курская область, россия, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, продвижение, сво, вс рф, детали
Новости, Курская область, Россия, Запад, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, продвижение, СВО, ВС РФ, детали

Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться

07:00 23.11.2024
 
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Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Следующий шаг российской армии на Курском направлении — выйти к Малой Локне. Благодаря освобождению Ольговского леса ВС РФ достигнет цели еще раньше
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Хочу подчеркнуть, что никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет. Враг будет окружаться. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее. Да, это не будет полным освобождением Курской области. За противником еще останется 10 километров до границы. Но мы сможем ликвидировать все эти карманы, для обороны которых нам требуется много войск", — поделился своими рассуждениями Евсеев.
Далее эксперт обратил свое внимание на недавние новости по поводу зачистки Ольговского леса.
"Мы должны были это сделать, чтобы срезать Кореневский выступ ВСУ и выйти к Малой Локне. Мы и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь подходим к ней со стороны Коренево. Кроме того, мы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит нам более эффективно снабжать нашу группировку войск, которая работает на этом направлении", — рассказал Евсеев.
Накануне Минобороны России официально подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговскому лесу.
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Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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Полный текст интервью — Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск
 
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