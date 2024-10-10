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Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа

Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа - 10.10.2024 Украина.ру

Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-10T11:09

2024-10-10T11:09

2024-10-10T11:09

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Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников публично-правовой компании "Военно-строительная компания" - руководителя Департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова."Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)",- сказано в официальном сообщении.СК РФ сообщил также, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству

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