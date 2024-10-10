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Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа - 10.10.2024 Украина.ру
Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-10T11:09
2024-10-10T11:09
2024-10-10T11:09
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Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников публично-правовой компании "Военно-строительная компания" - руководителя Департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова."Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)",- сказано в официальном сообщении.СК РФ сообщил также, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, криминал, взятка, коррупция, следственный комитет рф, следствие, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, криминал, взятка, коррупция, Следственный Комитет РФ, следствие, Минобороны РФ
Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников публично-правовой компании "Военно-строительная компания" - руководителя Департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)",- сказано в официальном сообщении.
СК РФ сообщил также, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.