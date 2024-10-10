Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа - 10.10.2024 Украина.ру
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Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа - 10.10.2024 Украина.ру
Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-10T11:09
2024-10-10T11:09
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Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников публично-правовой компании "Военно-строительная компания" - руководителя Департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова."Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)",- сказано в официальном сообщении.СК РФ сообщил также, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
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новости, россия, ск рф, криминал, взятка, коррупция, следственный комитет рф, следствие, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, криминал, взятка, коррупция, Следственный Комитет РФ, следствие, Минобороны РФ

Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа

11:09 10.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
Главным военным следственным управлением СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников публично-правовой компании "Военно-строительная компания" - руководителя Департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)",- сказано в официальном сообщении.
СК РФ сообщил также, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
 
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