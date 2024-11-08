Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области - 08.11.2024 Украина.ру
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Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области - 08.11.2024 Украина.ру
Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
Несколько десятков миллионов рублей похитили в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ
2024-11-08T14:23
2024-11-08T14:23
новости
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ск рф
кравченко
контракт
хищение
расследование
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Сейчас расследуется дело против экс-главы филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.Ранее СК сообщал, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.О расследованиях других хищений - в материале СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ск рф, кравченко, контракт, хищение, расследование
Новости, Россия, СК РФ, Кравченко, контракт, хищение, Расследование

Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области

14:23 08.11.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Несколько десятков миллионов рублей похитили в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ
Сейчас расследуется дело против экс-главы филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
"В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами публично-правовой компании "Военно-строительная компания" при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитил несколько десятков миллионов рублей", - говорится в материале.
Ранее СК сообщал, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой.
Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.
О расследованиях других хищений - в материале СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСК РФКравченкоконтрактхищениеРасследование
 
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