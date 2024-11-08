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Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области

Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области - 08.11.2024 Украина.ру

Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области

Несколько десятков миллионов рублей похитили в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ

2024-11-08T14:23

2024-11-08T14:23

2024-11-08T14:23

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Сейчас расследуется дело против экс-главы филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.Ранее СК сообщал, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.О расследованиях других хищений - в материале СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ск рф, кравченко, контракт, хищение, расследование