https://ukraina.ru/20241025/1058326235.html

Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский

Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский - 25.10.2024 Украина.ру

Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский

На текущей неделе украинские политики часто высказывались за снижение мобилизационного возраста и призыв женщин в ряды ВСУ, поскольку на фронте некем уже затыкать бреши.

2024-10-25T05:55

2024-10-25T05:55

2024-10-25T05:55

эксклюзив

корчинский

владимир зеленский

анастасия дмитрук

офис президента

вооруженные силы украины

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россия

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африка

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Однако дальше всех пошел известный националист-провокатор Дмитрий Корчинский, лидер экстремистской организации "Братство". Он предложил снизить мобилизационный возраст до 14 лет. Ссылался он при этом на "передовой" опыт некоторых стран Африки, где дети могут воевать с 12-14 лет.Обычно в военных конфликтах такая практика говорит об агонии одной из воюющих сторон. Дети явно не изменят ситуацию на поле боя, как не изменили ее в апреле 1945 вооруженные подростки из гитлер-югенда. Примечательно также, что Корчинский ориентируется на страны центральной Африки после 10 лет попыток Украины интегрироваться в Европу. Корчинский несколько привирает при этом – ни в одном африканском государстве детей не призывают в регулярную армию. Печальный опыт использования детей-солдат там имеют лишь некоторые незаконные вооруженные формирования.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что радикалы специально озвучивают на данный момент самые фантастические страшилки, чтобы на их фоне инициативы Зеленского по снижению мобилизационного возраста до 17-18 лет выглядели более адекватными.Ранее Корчинский требовал запретить выезд детей из Украины, поскольку они, по его мнению, туда больше не вернутся. "Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит мы его заставим любить Украину, нравится ли ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт. Украинские дети не должны слышать польскую или немецкую речь в своем общении. Они должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, в Украине, в ненависти к врагам", - говорил Корчинский, ужасая такой перспективой украинских матерей.Подобные заявления со стороны украинских националистов говорят об их подлинном отношении к своему народу, который они готовы оставить без будущего. Впрочем, Дмитрий Корчинский всегда любил делать провокационные заявления, рассчитывая на резонанс в СМИ и внимание к собственной персоне. Его бывшие соратники по экстремистской УНА-УНСО утверждали, что он больше шоумен, чем политик.Боевики из "Братства" Корчинского, многим из которых по 17-18 лет уже участвуют в конфликте, нередко используются в качестве ДРГ, которые пытаются забросить на территорию РФ. Одну из таких групп ФСБ РФ ликвидировала на территории Брянской области в декабре 2022 г. Зачастую действуют они под руководством ГУР МОУ, для которого Корчинский и поставляет неокрепшие умы.Недавно Корчинский предлагал также устраивать террор для российского мирного населения. "Нужно помнить, что русский любит только того, кого боится, не боится – не любит. Если местное население не будет бояться украинских вооружённых сил, оно не будет бояться Украины", - утверждал украинский нацист.Более всего Корчинский опасается мира на Украине, так как знает, на что способны его соратники-националисты. "Мы все вцепимся друг другу в горло и будем рвать друг друга очень жестоко. Я всё припомню вам, вы всё припомните мне, это будет очень большая внутренняя дестабилизация. Так или иначе, будут открыты границы, уклонисты убегут уже все, даже те, кто и не думал бежать", - такой видит он Украину после перемирия.Привлекает своих боевиков Корчинский и к захвату православных храмов. В октябре он заявил, что сам по себе закон о запрете УПЦ не приведёт к серьёзным изменениям, поэтому необходимо привлекать к захвату имущества Церкви "активную общественность", как он именует боевиков-националистов. Корчинский признался, что возглавляемая им организация "Братство" неоднократно принимала участие в захватах храмов УПЦ, в связи с чем у них имеется опыт в данной сфере, которым они могут при необходимости поделиться."Здесь нужно просто вдохновение и не всех 100% украинцев. Достаточно собраться сотни людей, чтобы один за другим забрать всё [имущество УПЦ]", - заявил недавно лидер "Братства".Целью Украины в нынешнем конфликте он видит захват территории РФ и всех ее полезных ископаемых, иначе, по его словам, Украина не сможет без нефтегазовых месторождений за следующие 80 лет дорасти даже до уровня Румынии.В политическом плане Корчинский выступает за полноценную диктатуру. "Все демократии во время войны устанавливают диктатуру. Власть должна быть сосредоточена в одних руках", — рассказывал Корчинский в сентябре. В данном случае "одни руки" - это руки Зеленского.Беглый украинский депутат Артем Дмитрук недавно рассказывал, что такие, как Корчинский, – это голос власти в Украине. "Все, что он озвучивает – это методичка Офиса Президента. Все то, что в открытую не могут озвучить "слуги", с большим удовольствием озвучивают такие проходимцы", - говорит Дмитрук.Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что Корчинский просто отрабатывает заказ центральной власти своими заявлениями. "Дмитрий Александрович Корчинский стареет, впадает в маразм… Некогда блестящий стилист и перформансист, провокатор от политики, член тайных орденов, авантюрист, спекулянт от философии, поэт и публицист, буревестник революции и Георгий Аполлонович Гапон наших дней сейчас ударился в откровенную низкопробную заказуху", - пишет политолог.Последнее время стало очень заметно, на кого работает Корчинский. В одном интервью он восхваляет главу ГУР МОУ Буданова за то, что тому якобы просто нравится убивать людей, а не зарабатывать деньги. Обычный садизм он превозносит, как некое достижение. В другом интервью он критикует экс-президента Петра Порошенко за слабость - тот, дескать, не так сильно давил "внутреннего врага", в отличие от Зеленского. Впрочем, в 2017 году бывший владелец телеканала NewsOne депутат Евгений Мураев обвинял Корчинского в работе на Администрацию Порошенко, по заказу которой тот устраивал нападения на офис телеканала после критических материалов относительно пятого президента.Сейчас же он критикует Порошенко и хвалит Зеленского. В марте 2022 года он заявил, что изначально критически оценивал выбор украинского народа в пользу кандидата, который даже не является украинцем, и не скрывает того, что еврей. Однако затем он понял, что Зеленский в качестве президента – это даже лучше, потому что Украину никто не будет называть нацистской страной.Корчинский продолжил отрабатывать заказы на провокации со стороны центральной власти, поскольку и сама центральная власть стала проводить ту самую нацистскую политику, поборником которой Корчинский всегда являлся.О заботах и делах украинской элиты - в статье Дмитрия Ковалевича Война с региональными властями и раболепство перед Британией. Чем занимается и как живет украинская элита

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эксклюзив, корчинский, владимир зеленский, анастасия дмитрук, офис президента, вооруженные силы украины, упц, россия, украина, африка