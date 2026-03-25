"Ситуация сложная, бои продолжаются": военный эксперт о ситуации в районе Купянска - 25.03.2026 Украина.ру
"Ситуация сложная, бои продолжаются": военный эксперт о ситуации в районе Купянска
Продолжаются тяжелые бои по всему периметру линии боевого соприкосновения. Противник держится, упорно сопротивляется, несмотря на тяжелые потери. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя непростую ситуацию в районе Купянска, эксперт призвал дождаться полноценного анализа от Минобороны.
"Поэтому не стоит паниковать, а нужно дождаться полнокровного анализа от Минобороны РФ. Напомню, что ситуация там сложная, бои продолжаются", — заявил Алехин.
По его словам, военное ведомство ранее давало подробные комментарии, чтобы исключить домыслы в интернете.
"Минобороны еще месяц назад, в разгар боевых действий на Купянском участке, давали подробный аналитический комментарий, в результате чего не было недомолвок и непонятных умозаключений в Интернете", — пояснил эксперт.
Эксперт добавил, продолжаются тяжелые бои по всему периметру линии боевого соприкосновения. Противник держится, упорно сопротивляется, несмотря на тяжелые потери и продолжает наносить удары по критическим объектам приграничных районов Белгородской области, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые бои" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.
