У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить

У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить - 25.03.2026 Украина.ру

У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить

С 1 по 20 марта воюющая Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн т пшеницы — почти в три раза больше, чем за те же даты год назад. Вступившая уже одной ногой в Европу Украина экспортировала за прошедший год зерна на 25 процентов меньше.

2026-03-25T06:30

2026-03-25T06:30

2026-03-25T06:30

Это прекрасная иллюстрация того, как очередная украинская мрия на глазах превращается в сморщенный гарбуз.Помнится, в 2012 году Янукович озвучил глобальный потолок украинских мечтаний: "Мы хорошо понимаем, что надо переделывать нашу сельскохозяйственную экономику. Нам нужно, чтобы мы получали качественные продукты питания с высокой добавленной стоимостью, так как, во-первых, это экономика, за счет которой живет Украина и каждый дом. Во-вторых, это наша конкурентоспособность, потому что торговля на мировых рынках сырьем для нас не интересно. Нам нужно создавать новые рабочие места, нам надо иметь хорошие финансовые результаты".Улетая в Ростов, Янукович успел на прощание укусить Порошенко*, и тот понес сельскохозяйственное знамя дальше. Он нес его с таким энтузиазмом, что посол США на Украине Пайетт ошеломленно написал: "Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой".Все российские Нью-Васюки разом померкли на фоне видений ровных рядов беленых мазанок, мимо которых на корабли бесконечным потоком идут телеги с кавунами и подсолнухами.С этого момента во всех порошенсковских сельхозстратегиях выражение "аграрная сверхдержава" прописалось прочнее, чем теща из Житомира в киевских апартаментах.И действительно – украинский аграрный экспорт понемногу рос, и достиг своего пика в 2023 году, после чего опять начал сжиматься: сейчас по объему и выручке он скатился к показателям Януковича.Некоторые могут справедливо указать, что в валютной выручке Украины торговля кавунами за рубеж занимает гордое 1 место (56% от всего экспорта).Но проблема в том, что экспорт этот уже бесполезен.Признаки деградации агросектора Украины были заметны уже давно, но сейчас аграрная супердержавность висит на тоненьком волоске из бородки Зеленского. Да, Украина все еще является нетто-экспортером агропродукции (то есть продает больше, чем потребляет), но только с экономической точки зрения это уже напоминает торговлей наваром от яиц.На фоне агрессии США и Израиля против Ирана облако зрады окутало все агросупердержавы, потому что в Ормузской кишке образовалась газовая пробка, а с ней остановилось производство удобрений и резко скакнули цены на дизель и бензин. На Украине за неделю дизель вырос на 26%, бензин - на 15%, газ для сушки - 20%. Удобрения подорожали минимум на 11% (прогноз – плюс 40–54%).Пара цифр для любопытных почемучек: в себестоимости производства зерновых стоимость удобрений занимает порядка 25-30%, а топлива и ГСМ – 10-15% (плюс еще электроэнергия).До иранского кризиса маржинальность украинского агропрома по той же пшенице вихлялась в районе 110-120%. Но теперь суперагродержаву ждет суперкомбинация из бубновых шестерок: скачкообразный рост цен на все, плюс уменьшение посевных площадей, а также уменьшение объема посевов и снижение урожайности из-за дефицита удобрений.Эксперты отмечают, что уже вполне вероятен сценарий, когда украинским агропроизводителям будет проще ничего не делать, чем трудиться целый год, а в итоге получить столько же или даже меньше, чем потратили.На данный момент в бюджете Украины для поддержки АПК на 2026 год предусмотрено 13–14,1 млрд грн, включая 9,5 млрд грн субсидий на площади, мелиорацию и страхование. Из этих денег половина – субсидии и гранты ЕС, Всемирного банка, ЕБРР и т.д., а половина идет из госбюджета.Но дело в том, что от преждевременной смерти украинский агропром никакие субсидии не спасут. В реальности они добавляют максимум 5-10% к рентабельности, да и эти деньги скоро иссякнут: госбюджет Украины без грошей Европы уже давно глубоко дефицитный, а сами европейцы громким шепотом предупредили, что объем финансовой поддержки будет снижаться (самим мало).По данным мозгового центра CSIS (Center for Strategic and International Studies, США), "имеются все подтверждения долгосрочного уменьшения зернового экспорта Украины".Аграрной супердержавы из Украины не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы, и то если в Шереметьево проверку удастся пройти.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

украина

сша

европа

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, сша, европа, виктор янукович, александра порошенко, джеффри пайетт, ес, всемирный банк, ебрр