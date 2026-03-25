У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить
С 1 по 20 марта воюющая Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн т пшеницы — почти в три раза больше, чем за те же даты год назад. Вступившая уже одной ногой в Европу Украина экспортировала за прошедший год зерна на 25 процентов меньше.
С 1 по 20 марта воюющая Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн т пшеницы — почти в три раза больше, чем за те же даты год назад. Вступившая уже одной ногой в Европу Украина экспортировала за прошедший год зерна на 25 процентов меньше.
Это прекрасная иллюстрация того, как очередная украинская мрия на глазах превращается в сморщенный гарбуз.
Помнится, в 2012 году Янукович озвучил глобальный потолок украинских мечтаний: "Мы хорошо понимаем, что надо переделывать нашу сельскохозяйственную экономику. Нам нужно, чтобы мы получали качественные продукты питания с высокой добавленной стоимостью, так как, во-первых, это экономика, за счет которой живет Украина и каждый дом. Во-вторых, это наша конкурентоспособность, потому что торговля на мировых рынках сырьем для нас не интересно. Нам нужно создавать новые рабочие места, нам надо иметь хорошие финансовые результаты".
Улетая в Ростов, Янукович успел на прощание укусить Порошенко*, и тот понес сельскохозяйственное знамя дальше. Он нес его с таким энтузиазмом, что посол США на Украине Пайетт ошеломленно написал: "Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой".
Все российские Нью-Васюки разом померкли на фоне видений ровных рядов беленых мазанок, мимо которых на корабли бесконечным потоком идут телеги с кавунами и подсолнухами.
С этого момента во всех порошенсковских сельхозстратегиях выражение "аграрная сверхдержава" прописалось прочнее, чем теща из Житомира в киевских апартаментах.
И действительно – украинский аграрный экспорт понемногу рос, и достиг своего пика в 2023 году, после чего опять начал сжиматься: сейчас по объему и выручке он скатился к показателям Януковича.
Некоторые могут справедливо указать, что в валютной выручке Украины торговля кавунами за рубеж занимает гордое 1 место (56% от всего экспорта).
Но проблема в том, что экспорт этот уже бесполезен.
Признаки деградации агросектора Украины были заметны уже давно, но сейчас аграрная супердержавность висит на тоненьком волоске из бородки Зеленского. Да, Украина все еще является нетто-экспортером агропродукции (то есть продает больше, чем потребляет), но только с экономической точки зрения это уже напоминает торговлей наваром от яиц.
На фоне агрессии США и Израиля против Ирана облако зрады окутало все агросупердержавы, потому что в Ормузской кишке образовалась газовая пробка, а с ней остановилось производство удобрений и резко скакнули цены на дизель и бензин. На Украине за неделю дизель вырос на 26%, бензин - на 15%, газ для сушки - 20%. Удобрения подорожали минимум на 11% (прогноз – плюс 40–54%).
Пара цифр для любопытных почемучек: в себестоимости производства зерновых стоимость удобрений занимает порядка 25-30%, а топлива и ГСМ – 10-15% (плюс еще электроэнергия).
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
До иранского кризиса маржинальность украинского агропрома по той же пшенице вихлялась в районе 110-120%. Но теперь суперагродержаву ждет суперкомбинация из бубновых шестерок: скачкообразный рост цен на все, плюс уменьшение посевных площадей, а также уменьшение объема посевов и снижение урожайности из-за дефицита удобрений.
Эксперты отмечают, что уже вполне вероятен сценарий, когда украинским агропроизводителям будет проще ничего не делать, чем трудиться целый год, а в итоге получить столько же или даже меньше, чем потратили.
На данный момент в бюджете Украины для поддержки АПК на 2026 год предусмотрено 13–14,1 млрд грн, включая 9,5 млрд грн субсидий на площади, мелиорацию и страхование. Из этих денег половина – субсидии и гранты ЕС, Всемирного банка, ЕБРР и т.д., а половина идет из госбюджета.
Но дело в том, что от преждевременной смерти украинский агропром никакие субсидии не спасут. В реальности они добавляют максимум 5-10% к рентабельности, да и эти деньги скоро иссякнут: госбюджет Украины без грошей Европы уже давно глубоко дефицитный, а сами европейцы громким шепотом предупредили, что объем финансовой поддержки будет снижаться (самим мало).
По данным мозгового центра CSIS (Center for Strategic and International Studies, США), "имеются все подтверждения долгосрочного уменьшения зернового экспорта Украины".
Аграрной супердержавы из Украины не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы, и то если в Шереметьево проверку удастся пройти.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
07:00Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины
06:50Экономика Украины и война: взаимное свинство и гостиничный тур в Киев
06:40Ни шатко, ни валко: как идут переговоры по Украине
06:30У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить
06:20Будапештский пикник патриотов: Евроскептики хотят взять власть в Евросоюзе
06:10"Трасса до Киева почти пустая": Самойлов объяснил, чего так испугались ВСУ в Сумской области
06:00"Зеленский не дурак": аналитик раскрыл, как и почему Киев хочет продать США свои дроны
05:45"Ситуация сложная, бои продолжаются": военный эксперт о ситуации в районе Купянска
05:30Самойлов: "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ
05:15ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении
05:00"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
04:45"Выбили ВСУ из Песчаного": полковник Алехин о продвижении "северян" в Харьковской области
04:30"Это мог быть район Славянска": эксперт предположил, откуда ВСУ перебросили резервы под Глухов
04:15"Панцирь-СМД" на страже границы России: военный обозреватель о новых комплексах ПВО
04:04"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива
04:00"Зубы дракона в ближнем небе": аналитик о стратегии защиты от дронов и американской системе "Меропс"
03:42Работа по установлению виновных в ракетной атаке на Брянск и их уничтожению ведётся ежедневно — Алаудинов
03:01США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали
02:21Иран ожидает "твёрдой позиции" от членов СБ ООН, особенно от России и Китая
01:54США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
Лента новостейМолния