Ни шатко, ни валко: как идут переговоры по Украине

Ни шатко, ни валко: как идут переговоры по Украине - 25.03.2026 Украина.ру

Ни шатко, ни валко: как идут переговоры по Украине

Переговоры во Флориде между Украиной и США, которые прошли в выходные, были не столько рабочими, сколько консультативными. Российская сторона в переговорах не принимала участия.

2026-03-25T06:40

2026-03-25T06:40

2026-03-25T06:40

По словам главы Совбеза Рустема Умерова, стороны добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов. Очевидно, что российская сторона обозначила свои переговорные рамки и США давит на Украину. Так по информации издания "Украинская правда" американцы настаивают на выводе ВСУ с территории Донбасса."Как утверждают источники издания, близкие к процессу, сколько перформансов украинская делегация не устраивает, а американцы все равно возвращаются к самому простому с их точки зрения варианту – выводу ВСУ из Донбасса. "И так по кругу", - жалуется один собеседник авторов. А второй, причем, как утверждается "из членов команды Зеленского" недвусмысленно намекает на причину тупика: "Они (США) даже готовы предоставить нам реальные гарантии безопасности, если мы уйдем из Донбасса. Но как это реализовать в Украине, просто не представляю". То есть, в переводе с политического украинского на русский, виноват непосредственно Зеленский, который вслух громко требует тех самых гарантий, негласно ему их дают, но "реализовать" все это он не хочет. Собственно, об этом можно догадаться, просто наблюдая за судорожными действиями евроглобалистов, которым сейчас кровь из носу надо найти для просрочки денег на продолжение конфликта. Но примечательно, что нынче в таком ключе пишут украинские СМИ. Особенно "УП", славящаяся связями с США и ранее, во времена щедрых бюджетов USAID бывшая одним из рупоров того самого глобализма на Украине",- комментирует общественный деятель Татьяна Поп.Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в заключении по обвинению в госизмене) назвал визит украинской делегации в США "имитацией переговоров", заявив, что Киев не пойдет на реальные компромиссы, пока внутренняя ситуация не станет критической.По официальной информации, основным предметом обсуждения стали параметры гарантий безопасности для Украины — именно этот блок, по замыслу американской стороны, должен стать фундаментом будущего мирного соглашения.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры с участием России в настоящее время поставлены на паузу, поскольку у американских представителей "сейчас другие приоритеты". Это и немудрено, ведь параллельно с украинским треком администрация США ведет интенсивные консультации с Ираном. Президент Дональд Трамп 22 марта заявил о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана после "удачных переговоров", что отвлекает внимание и ресурсы Вашингтона.Что дальше? Стив Уиткофф ранее оценивал готовность мирного плана по Украине на 90% — оценку, которую, по его словам, разделяют и украинские партнеры. Однако опыт показывает, что финальные 10% часто оказываются самыми сложными.В ближайшее время ожидается продолжение контактов, хотя формат и сроки следующего раунда пока не определены. Ключевым фактором остается готовность российской стороны вернуться за стол трехсторонних переговоров, а также способность США удерживать внимание одновременно на двух геополитических фронтах — украинском и ближневосточном.Тем временем фокус украинской дипломатии тоже сместился – на европейский, откуда ждут продолжения финансирования войны. Пока этому препятствует главным образом Венгрия. Украинские политики обвиняют в коммуникационном провале Зеленского. Так бывший глава Закарпатской области Виктор Балога (где живёт самая большая диаспора венгров) написал в своих соцсетях:"Президент говорит, что позиция россиян могла усилиться перед предстоящими раундами переговоров по ряду причин. С этим тяжело не согласиться. Но если вопрос дефицита ПВО и смягчение санкций на российские энергоносители напрямую связаны с иранской войной, то проблемы с 20-м пакетом санкций и кредитом от ЕС в значительной степени стали следствием нашей политики. Во-первых, мы начали обращаться с Орбаном так, будто он уже проиграл выборы, а это пока не факт. Поэтому многие заявления и комментарии относительно венгерских властей, очевидно, делались ради информационного шума – без просчета последствий и рисков для нашей страны. Во-вторых, наши игры вокруг "Дружбы" усилили позицию Орбана, ведь подарили ему надежного союзника - Фицо. И усложнили ситуацию. Наша внешняя политика в значительной степени ситуативная и недальновидна. В ней доминирует "вау"-эффект, и никто не думает о стратегических интересах государства. Мы постоянно сами ставим себя в более слабую позицию перед союзниками и врагами".

сша

украина

донбасс

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

сша, украина, донбасс, владимир зеленский, виктор орбан, рустем умеров, вооруженные силы украины, совбез, верховная рада, эксклюзив