Операция "отвлечение": "гуманитарные бомбардировки" Югославии и импичмент Клинтона

Операция "отвлечение": "гуманитарные бомбардировки" Югославии и импичмент Клинтона - 25.03.2026 Украина.ру

Операция "отвлечение": "гуманитарные бомбардировки" Югославии и импичмент Клинтона

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии. История уничтожения этого государства стала классическим примером бессмысленности попыток договориться с Западом, принося в жертву национальные интересы. Решение принял президент США Билл Клинтон, отвлекая внимание от попытки импичмента. Параллели с действиями "коалиции Эпштейна" в Иране очевидны

2026-03-25T08:00

2026-03-25T08:00

2026-03-25T08:00

история

история

балканы

сербия

сербы

югославия

нато

косово

белград

оон

Уже по окончании бомбардировок командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк написал книгу "Ведение современной войны", в которой признал, что ещё в 1992 году Джордж Буш-старший сказал: "США будут готовы употребить военную силу против сербов в Косово, а также самой Сербии".После начавшегося в июне 1991 года распада Социалистической федеративной республики Югославия (СФРЮ) власть в Белграде фактически принадлежала президенту Сербии Слободану Милошевичу. Он пришёл к власти на лозунгах "Великой Сербии", заявив 28 июня 1989 года, что все сербы должны жить в одном государстве.Однако, когда в 1991-м хорватские сербы начали протестовать против дискриминации, Югославская народная армия (ЮНА) сербов защищать не стала. Сербская Краина не получала практически никакой помощи от Белграда.В апреле 1992 года ЮНА не стали защищать сербов и в Боснии и Герцеговине, пытаясь эвакуироваться на территории Сербии и Черногории, составлявших "третью Югославию" (она, кстати, ввела санкции против Республики Сербской в БиГ).В начале августа 1995 года Слободан Милошевич безучастно взирал на то, как Хорватия при поддержке Запада провела операцию "Буря", вследствие которой с территории бывшей Сербской Краины были изгнаны более 250 тысяч сербов. А 30 августа 1995-го авиация стран НАТО начала массовые бомбардировки Республики Сербской, продолжавшиеся до 14 сентября. Эти бомбардировки заставили сербов подписать Дейтонские соглашения в декабре 1995 года.Боснийских сербов на переговорах в Дейтоне представлял Милошевич, который согласился с требованиями США об оставлении сербскими силами пригородов Сараево, которые они удерживали три с лишним года. Это привело к исходу более 100 тысяч сараевских сербов, и Сараево навсегда утратило свой статус второго по числу сербов города в мире.Предательство сербов в Хорватии и БиГ Милошевич оправдывал тем, что таким образом он пытался отменить санкции ООН против Югославии, введённые в 1992 году. Однако их даже не смягчили. Более того, Запад начал подготовку к расчленению Югославии, решив начать с Косово и Метохии.В этом автономном крае, населённом преимущественно албанцами (к моменту распада СФРЮ в автономии их было около 80%), с 1992 года действовала террористическая организация "Армия освобождения Косово" (АОК).В 1996 году АОК начала кампанию террора в Косово и Метохии, за два года было убито несколько десятков человек. Но к началу 1998 года армия и полиция Югославии изгнала большинство боевиков с территории края в Албанию и Македонию.В конце января 1998 года вспыхнул секс-скандал в Вашингтоне: президента США Билла Клинтона обвинили в неподобающих отношениях со стажёром Белого дома Моникой Левински. Клинтону нужно было срочно отвлечь внимание общественности.С весны 1998 года в американских и европейских СМИ пошёл вал публикаций о якобы "зверствах" югославских силовиков, страданиях мирных косовских албанцев, сотнях тысяч беженцев и т.п. После заседания Совета НАТО 2 июля 1998-го было объявлено, что Альянс ускоренными темпами готовит интервенцию на территорию Косово.После того, как 8 октября 1998 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Клинтона*, в Белград прибыл специальный американский посланник Ричард Холбрук. Был подписан договор, который предусматривал мирное решение проблемы Косово и Метохии.Фактически это была капитуляция Югославии: АОК свою деятельность не прекратила, а Белград согласился вывести из автономии значительную часть военных и полицейских сил. Кроме того, НАТО получило право патрулировать Косово с воздуха, а на территорию края вводилась "наблюдательная миссия ОБСЕ". Миссию возглавил американский дипломат Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ.Именно Уокер 15-16 января 1999 года организовал провокацию в косовском селе Рачак, где убитые в бою с югославскими военными 40 боевиков АОК были переодеты в гражданскую одежду и объявлены "казнёнными мирными жителями".Хотя 12 февраля 1999 года Билл Клинтон избежал импичмента благодаря Сенату, его фигура находилась под прицелом американской и мировой прессы. После этого на переговорах во французском городе Рамбуйе югославской делегации был предъявлен ультиматум: либо Белград соглашается на де-факто независимость Косово (с выводом из края всех югославских силовых и гражданских структур и ввод туда 30-тысячного контингента войск НАТО, которые к тому же получат право беспрепятственного передвижения по всей Югославии), либо НАТО начнёт бомбардировки.13 марта 1999 года на строго засекреченной встрече в Брюсселе высшие чины НАТО приняли окончательное решение о начале войны против Югославии. Первоначально была выбрана дата 17 марта, но из-за сложных метеорологических условий решено было начало операции перенести на 24 марта.18 марта 1999 года косовская, американская и британская делегации подписали так называемые "Рамбуйские соглашения" на основе ультиматума НАТО. 22 марта были отозваны наблюдатели ОБСЕ. На следующий день парламент Сербии принял резолюцию, в которой высказал готовность предоставить "автономию" Косово в рамках ультиматума НАТО.Бомбардировки Югославии авиацией НАТО начались 24 марта в 19:41 и продолжались до 10 июня 1999 года. Предлогом для их проведения стало предотвращение якобы разгоравшейся в Косово гуманитарной катастрофы. В апреле тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел изобрёл термин "гуманитарные бомбардировки", генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал, что бывают случаи, когда применение силы может быть законным в стремлении к миру.Через СБ ООН решение о бомбардировках Югославии пройти не могло, поскольку против этого выступала Россия. Утром 24 марта премьер-министр РФ Евгений Примаков даже вылетел в Вашингтон на встречу с Биллом Клинтоном, однако, получив информацию о начале бомбардировок, совершил уже легендарный "разворот над Атлантикой". С другой стороны, Москва с 1992 года поддерживала все решения Запада в отношении Белграда.Операцию против Югославии в НАТО планировали закончить за 2-3 дня, поэтому поначалу атаковали в основном объекты ЮНА и МВД Сербии. Но уже через 7 дней бомбардировок, особенно после сбитого "бомбардировщика-невидимки" F-117, натовцам стало ясно, что их план стремительной победы рухнул, и они перешли к массовым ударам по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием бомб с обеднённым ураном. В Косово бомбы прилетали по "маячкам", которые установили "наблюдатели ОБСЕ".Всего в ходе бомбардировок в Югославии было разрушено 22 и повреждено 12 мостов, стёрто с лица земли около 50 фабрик и заводов, повреждены восемь электростанций, семь железнодорожных вокзалов, шесть аэродромов, множество дорог, выведены из строя или разрушены 20 телетрансляторов, большое количество теле- и радиовещательных станций, в том числе главное здание Радио и телевидения Сербии. Полностью были уничтожены более 20 тысяч квартир и частных домов, 17 больниц, 35 вузов, 2 тысячи школ. Более полумиллиона сербов оказались без работы в результате разрушения заводов и фабрик, 2 миллиона были лишены средств существования.При этом на территории Черногории было всего несколько ударов, причём исключительно по военным объектам. Президент Мило Джуканович получил заверения, что НАТО поддержит выход Черногории из состава Югославии.В ходе бомбардировок всей Югославии и сухопутных операций в Косово и Метохии (в одной из них участвовал и американский спецназ) погибли 1031 и были ранены 5173 югославских военных и полицейских. Число погибших гражданских лиц превысило 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч человек были серьёзно ранены. По заявлениям официальных лиц Югославии, ущерб от бомбардировок государство оценило в сумму около $ 100 млрд. По оценкам ЕС, сумма, необходимая для восстановления повреждений в Югославии сумма составила от $ 30 до 50 млрд.Хотя ЮНА сохраняла боеспособность, в том числе в аспекте ПВО, 3 июня 1999 года Милошевич согласился с планом "мирного урегулирования", который был ужесточённой версией мартовского ультиматума НАТО. 9 июня было подписано военно-техническое соглашение между ЮНА и НАТО. Оно предусматривало не просто вывод всех югославских силовиков из Косово и Метохии и передачу края под контроль "миротворческого контингента НАТО" (КФОР), но также существенные ограничения суверенитета Югославии. В частности, соглашение установило "воздушную зону безопасности" шириной 25 км вне территории Косова. Определена была и "наземная зона безопасности" как "зона шириной 5 км вне границ/территории Косова, заходящая внутрь остатка территории Союзной республики Югославия". Все эти ограничения действуют до сих пор.7-8 июня в Бонне состоялось заседание министров иностранных дел G8. Выработанный документ лёг в основу резолюции 1244, принятой на заседании СБ ООН 10 июня 1999 года. Только в этот день бомбардировки НАТО прекратились.Хотя Россия не получила отдельного сектора для размещения своих миротворцев в Косово (американцы предложили разместить один российский батальон в своём секторе), однако 11 июня батальон российских миротворцев выдвинулся из БиГ и на следующий день занял аэродром в Приштине – столице Косово.Но поскольку Румыния, Венгрия и Болгария закрыли свое воздушное пространство для транспортной авиации РФ, снабжать российский батальон по воздуху было невозможно. Когда у батальона кончились припасы, его обеспечили британские войска.По итогу переговоров в октябре 1999 года миротворческие силы РФ были развёрнуты по всему Косово независимо от НАТО в рамках отдельной силы КФОР. Выведены они были только в 2003 году, после "цветной революции".* Основанием начала процедуры были не отношения с Левински, а ложь сенатской комиссии. – Ред.

балканы

сербия

югославия

косово

белград

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

история, балканы, сербия, сербы, югославия, нато, косово, белград, оон, обсе, бомбардировка