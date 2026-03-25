Энергетическая независимость Молдавии рухнула вместе с ЛЭП Украины. Главное на утро 25 марта
Энергетическая независимость Молдавии рухнула вместе с ЛЭП Украины. Главное на утро 25 марта
Парламент Молдавии объявил 60-дневное чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Решение было принято на фоне перебоев с поставками электроэнергии, вызванных повреждением ключевой линии электропередачи, связывающей страну с украинской энергосистемой.Другие новости на утро этого дня: 🟥 США направили Ирану план из 15 пунктов для окончания войны. Об этом пишет NYT со ссылкой на источники.🟥 В Иране считают, что предложение Вашингтона о мирных переговорах — это уловка, пишет Axios.🟥 Этой ночью в центре комбинированных ударов иранских дронов и ракет были цели в Кувейте, Бахрейне, Иордании Саудовской Аравии и Израиле. Сегодня, 25 марта, Соединенные Штаты передали Ирану проект мирного плана, включающий 15 пунктов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.По данным издания, документ отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из военного конфликта, одновременно пытаясь справиться с его экономическими последствиями.Уточняется, что предложенный план охватывает ключевые аспекты, связанные с ракетной и ядерной программами Исламской Республики, а также вопросы свободы судоходства в регионе Персидского залива.🟥 Тегеран распространил письмо странам-членам Международной морской организации, в котором сообщил, что "невраждебные суда" могут проходить через Ормузский пролив "в координации с иранскими властями", сообщает Financial Times.🟦 Недружественные страны потеряли более $610 млрд доходов в России с 2022 года. В то же время дружественные страны увеличили свои активы вдвое, и их выручка превысила $42 млрд – "Ведомости".🟦 Россия имеет на орбите 253 спутника, которые регулярно пролетают над Украиной. Фактически нет мест, где можно остаться "невидимым". Об этом сообщили украинские СМИ. Эти спутники могут отслеживать скопления техники и войск, позиции, военные производства и анализировать прилеты. По мнению украинских журналистов, у Китая есть 1094 спутника, и Украина постоянно находится в их поле зрения. "Самое тревожное заключается в том, что большая часть российских спутников (165) выполняет неизвестные миссии", – окончательно впадают в панику украинские ресурсы.
Новости, Иран, Молдавия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС

Энергетическая независимость Молдавии рухнула вместе с ЛЭП Украины. Главное на утро 25 марта

10:19 25.03.2026 (обновлено: 10:54 25.03.2026)
 
Решение было принято на фоне перебоев с поставками электроэнергии, вызванных повреждением ключевой линии электропередачи, связывающей страну с украинской энергосистемой.
Другие новости на утро этого дня:
🟥 США направили Ирану план из 15 пунктов для окончания войны. Об этом пишет NYT со ссылкой на источники.
🟥 В Иране считают, что предложение Вашингтона о мирных переговорах — это уловка, пишет Axios.
🟥 Этой ночью в центре комбинированных ударов иранских дронов и ракет были цели в Кувейте, Бахрейне, Иордании Саудовской Аравии и Израиле.
Сегодня, 25 марта, Соединенные Штаты передали Ирану проект мирного плана, включающий 15 пунктов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, документ отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из военного конфликта, одновременно пытаясь справиться с его экономическими последствиями.
Уточняется, что предложенный план охватывает ключевые аспекты, связанные с ракетной и ядерной программами Исламской Республики, а также вопросы свободы судоходства в регионе Персидского залива.
🟥 Тегеран распространил письмо странам-членам Международной морской организации, в котором сообщил, что "невраждебные суда" могут проходить через Ормузский пролив "в координации с иранскими властями", сообщает Financial Times.
🟦 Недружественные страны потеряли более $610 млрд доходов в России с 2022 года. В то же время дружественные страны увеличили свои активы вдвое, и их выручка превысила $42 млрд – "Ведомости".
🟦 Россия имеет на орбите 253 спутника, которые регулярно пролетают над Украиной. Фактически нет мест, где можно остаться "невидимым". Об этом сообщили украинские СМИ.
Эти спутники могут отслеживать скопления техники и войск, позиции, военные производства и анализировать прилеты. По мнению украинских журналистов, у Китая есть 1094 спутника, и Украина постоянно находится в их поле зрения.
"Самое тревожное заключается в том, что большая часть российских спутников (165) выполняет неизвестные миссии", – окончательно впадают в панику украинские ресурсы.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Самая массированная атака ВСУ за год, "иранский ребус" и план ЕС. Хроника событий на утро 25 марта.
