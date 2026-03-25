https://ukraina.ru/20260325/trassa-do-kieva-pochti-pustaya-samoylov-obyasnil-chego-tak-ispugalis-vsu-v-sumskoy-oblasti-1077130398.html

"Трасса до Киева почти пустая": Самойлов объяснил, чего так испугались ВСУ в Сумской области

ВСУ не случайно засуетились под Глуховом — трасса "Москва — Киев" до самого украинской столицы практически пустая. Укрепрайоны там строить негде, за исключением Глухова и Кролевца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T06:10

киев

сумская область

глухов

самойлов

вооруженные силы украины

александр коц

украина.ру

наступление вс рф

наступление россии

сумы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_cb0341a49c476de515631e766ad61164.jpg.webp

Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы группировки войск "Север" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области, где за последнее время российские бойцы заняли много населенных пунктов возле трассы "Москва — Киев".Рассуждая о причинах переброски резервов под Глухов, Самойлов рассказал про особенности местности: населенные пункты на трассе "Москва — Киев" расположены очень редко. По его словам, пока нет предпосылок для глубокого прорыва. "Понятно, что нашим сейчас нет особого смысла так далеко заходить. Видимо, пока мы продолжим расширять контроль территорий вдоль границы, чтобы отслеживать перемещения противника на позиции запуска БПЛА и ракетно-артиллерийских систем", — пояснил эксперт.Он добавил, что до самого Глухова от границы порядка 30 километров и нужны серьезные силы, чтобы преодолеть это расстояние. "Я пока не встречал украинских оценок, чтобы мы сосредотачивали там какую-то крупную группировку. Повторюсь, пока мы продолжим создавать угрожающие плацдармы вдоль границы. А где конкретно пойдем на прорыв – пока непонятно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, сумская область, глухов, самойлов, вооруженные силы украины, александр коц, украина.ру, наступление вс рф, наступление россии, сумы, наступление на сумы, главные новости, главное, война на украине, наступление, бпла, ракеты