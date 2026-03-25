Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/trassa-do-kieva-pochti-pustaya-samoylov-obyasnil-chego-tak-ispugalis-vsu-v-sumskoy-oblasti-1077130398.html
"Трасса до Киева почти пустая": Самойлов объяснил, чего так испугались ВСУ в Сумской области
ВСУ не случайно засуетились под Глуховом — трасса "Москва — Киев" до самого украинской столицы практически пустая. Укрепрайоны там строить негде, за исключением Глухова и Кролевца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
киев
сумская область
глухов
самойлов
вооруженные силы украины
александр коц
украина.ру
наступление вс рф
наступление россии
сумы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_cb0341a49c476de515631e766ad61164.jpg.webp
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_2d0ec94b8d236eda826ccb50f28c13b1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ не случайно засуетились под Глуховом — трасса "Москва — Киев" до самого украинской столицы практически пустая. Укрепрайоны там строить негде, за исключением Глухова и Кролевца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Ранее военкор Александр Коц и информационные ресурсы группировки войск "Север" сообщили, что ВСУ перебрасывают боеспособные резервы в Глуховский район Сумской области, где за последнее время российские бойцы заняли много населенных пунктов возле трассы "Москва — Киев".
Рассуждая о причинах переброски резервов под Глухов, Самойлов рассказал про особенности местности: населенные пункты на трассе "Москва — Киев" расположены очень редко.
"Она до самого Киева практически пустая. В основном она проходит по лесам и речкам. Там укрепрайоны строить особо и негде. Только в районе Глухова и Кролевца", — заявил Самойлов.
По его словам, пока нет предпосылок для глубокого прорыва. "Понятно, что нашим сейчас нет особого смысла так далеко заходить. Видимо, пока мы продолжим расширять контроль территорий вдоль границы, чтобы отслеживать перемещения противника на позиции запуска БПЛА и ракетно-артиллерийских систем", — пояснил эксперт.
Он добавил, что до самого Глухова от границы порядка 30 километров и нужны серьезные силы, чтобы преодолеть это расстояние.
"Я пока не встречал украинских оценок, чтобы мы сосредотачивали там какую-то крупную группировку. Повторюсь, пока мы продолжим создавать угрожающие плацдармы вдоль границы. А где конкретно пойдем на прорыв – пока непонятно", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевСумская областьГлуховСамойловВооруженные силы УкраиныАлександр КоцУкраина.рунаступление ВС РФнаступление РоссииСумынаступление на СумыГлавные новостиглавноевойна на УкраиненаступлениеБПЛАракеты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
