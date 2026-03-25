Экономика Украины и война: взаимное свинство и гостиничный тур в Киев

В конце марта сдвинулся с места вопрос с отправкой европейских инспекторов для проверки сохранности нефтепровода "Дружба", а Киев пытается позиционировать себя как мирового поставщика дроноводов раз сами дроны у него закупать не спешат.

2026-03-25T06:50

На этот раз услуги реестрового дронового козачества (не путать с законопослушным и проимперски настроенным казачеством) предлагают Мозамбику, видимо, в обмен на газ.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Дроноводы в обмен на газЗа минувшую неделю ситуация в украинской электроэнергетике принципиально не изменилась. Россия возобновила удары по энергетическим объектам, как только украинские власти сообщили о стабилизации обстановки, а длительность отключений стала сокращаться. Как следствие, повторение традиционной для 2024–2025 годов ситуации с возвратом к отключениям. Впрочем, если тогда у Украины ещё был запас мощностей по тепловой генерации, которая позволяла проходить утренний и вечерние пики потребления электроэнергии, то теперь приходится прибегать к перетокам электроэнергии из ЕС, а также надеяться на благосклонность пока ещё изменчивой погоды, влияющей на выработку солнечных электростанций.Главной новостью теплоэнергетики стало завершение отопительного сезона в Николаевской и Днепропетровской областях, где в работе остаются только котельные, от которых запитаны социальные объекты. 24 марта прекратили подачу тепла и в Киеве с формулировкой о необходимости "рационального использования энергоресурсов".И о ресурсах. 23 марта Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниелем Шапу возможности организации поставок газа и противодействия угрозам. В сообщениях СМИ никакой конкретики по объёмам нет и немудрено — кому интересен газ из Мозамбика?А зря. Офшорный бассейн Ровума в Мозамбике является одним из крупнейших газоносных районов мира с доказанными запасам в 2,8 трлн м3. Но есть проблема: в этом году в Мозамбике извлекут из недр 3,4 млн тонн СПГ, что эквивалентно 4,8 привычных нам млрд м3 (1 тонна СПГ равна 1,38 м3). В конце года запустят добычу ещё на одном участке и тогда объёмы производства СПГ вырастут ещё на 3,6 млн тонн.Добычу ведут европейские компании TotalEnergies и Eni, и на одном из блоков Ровумы строительство им сорвали местные исламисты, отсюда и аспект безопасности в беседе Зеленского с президентом Мозамбика Шапу.Проще говоря, Зеленский не прочь через европейские компании направить своих "реестровых козачков" с дронами для борьбы с местными исламистами в обмен на возможность закупать газ.Есть только несколько проблем: дроноводов немного, они нужны на Украине, чтобы воевать с Россией, а за газ всё равно нужно будет платить живые деньги, которых нет. Что касается дронов-перехватчиков, то 15 тыс. изделий Strila оплатит Германия — дроны поставят подразделениям Нацгвардии. Но США упрямо не желают покупать украинские дроны так как в Америке и так есть кому осваивать бюджеты и в помощниках под это нелёгкое дело нужды нет.Гостиничный турПродолжила развитие и одновременно никак не развилась тема с европейской инспекцией на нефтепровод "Дружба". Европейские эксперты всё же приехали на Украину, но лишь для того, чтобы пожить в киевских гостиницах так как осмотреть им "Дружбу" киевские начальники так и не разрешили.Собственно, смысла в осмотре нет. Эксперты должны были вынести нужное Киеву решение, чтобы дать Венгрии от ворот поворот. Однако Венгрия наложила вето на решение ЕС о выделении 90 млрд евро. Поэтому тянуться история с нефтью будет до самых парламентских выборов в Венгрии, а после отсутствие транзита либо станет новой нормой, либо мы станем свидетелями очередного подвига доблестных украинских слесарей, которые восстановят разрушенный подлой Россией энергетический объект.А пока же Киев переводит стрелки на Венгрию. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка упрекает Будапешт в том, что после прекращения транзита он должен был инициировать механизм раннего предупреждения в рамках соглашения о евроассоциации Украины. Механизм создан для институционального урегулирования торговых разногласий, однако Венгрия, как отмечает Качка, решила вопрос политизировать.И даже странно, почему это Венгрия пошла по пути политизации, ведь раньше никаких проблем с оплатой (Киев не берёт "грязные" деньги от России и за прокачку платит Венгрия), тарифами на транзит (драматически выросли в 2023-2024 годах), санкциями против поставщика нефти ("Лукойл" под украинскими санкциями с 2025 года) и даже ударами БПЛА по инфраструктуре (ВСУ несколько раз пытались уничтожить перекачивающие станции) не было. Собственно, заявление Качки — попытка "замылить" вопрос и снять с Киева ответственность.По тому же пути пошёл МИД Украины, где заявили, что знать не знают ни о каких инспекторах.Дефицита не будет — просто цены вырастутИздание Reuters сообщило, что дизельного топлива Украине хватит лишь до конца марта, а последующие поставки под вопросом. Стоимость импорта неизбежно вырастет, ряд трейдеров уже отмечают рост оптовых цен на топливо на 50% из-за агрессии против Ирана. А когда США и Тель-Авив зароют топор войны совершенно непонятно так как американским дипломатам и руководству доверия нет никакого.Следом украинские эксперты топливного рынка, например Сергей Куюн из Консалтинговой группы "А-95", стали успокаивать рынок тем, что дефицита нет и не предвидится так как уже зарезервировано 40% объёма и с остальными объемами Куюн проблем не ожидает.Впрочем, от Украины по данному вопросу ничего не зависит — своей нефтепереработки у неё нет, а зависимость от импорта является 100%.В общем, дефицита может и не будет, а вот цены точно вырастут, поэтому в итоге дефицит будет только для тех, кто не сможет заправиться по новым рыночным ценам. Просто так устроена рыночная экономика: на сокращение предложения при неизменном спросе она реагирует ростом цен.Мечты бизнеса о банках и супераппахВслед за желанием сотового оператора "Киевстар" купить банк, о том же заговорил совладелец почтово-логистической группы Nova Вячеслав Климов. Для расширения продуктовой линейки клиентов Nova и укрепления позиций на рынке компания желает купить несколько банков, тем более что у группы уже есть лицензия от НБУ на открытие счетов и выпуск карт. А в отделениях "Новой почты" уже можно оплатить коммунальные услуги.Логика та же, что и у "Киевстара": при наличии клиентской базы банк позволит "замкнуть" движение средств внутри группы, позволив сэкономить на транзакциях, а затем — с помощью "кнута" (комиссий) и "пряника" (бонусов и скидок) заполучить часть клиентов "Новой почты". В России по тому же пути пошли Ozon и Wildberries с "Яндексом". В свою очередь приложение "Новой почты" станет типичным супераппом, под "капотом" которого будут собираться самые разные (и зачастую ненужные рядовому потребителю) сервисы.Смогут ли дать такие банки бой "олдскульным" банкам, которые создавали сошедшие со сцены олигархические финансово-промышленные группы, не ясно.Обоюдное свинствоНа финансовом фронте тоже без новостей. Депутаты продолжают бунтовать и отказываются принимать требуемый МВФ законопроект о повышении налогов. Их пытаются уговорить, но компромисса достичь не получается, напротив нардепы стали требовать к себе уважения и смены руководства фракцией.Тем временем нардеп Гетманцев — глава налогового комитета Рады — в очередной раз предупреждает о финансовом апокалипсисе по окончании выделяемого внешнего финансирования, а бывший глава МИД Кулеба утверждает, что налоги на Украине повышаются ради вступления в Евросоюз.Под прикрытием членства в Евросоюзе Украина пошла на множество жертв. Теперь же на жертвы придётся пойти украинским свиньям и курам. "Союз птицеводов Украины" и "Свиноводы Украины" оценили расходы отраслей на адаптацию к европейским стандартам в 17 млрд и 12 млрд гривен соответственно.От птицеводов потребуются сокращение плотности посадки птицы (чтобы им жилось комфортнее, прежде чем их зарежут и съедят). 17 млрд — это лишь то, что требуется для адаптации без каких-либо излишеств и задела под рост производства. Денег у птицеводов на внедрение европейских стандартов нет, поэтому они надеются на бюджетную поддержку (её не будет — в бюджете "дыра" в 60 млрд долларов), без которой производство курятины сократится на 30–40% при одновременном росте цен на 20–30%.Свиноводам в свою очередь необходимо перейти от индивидуального к групповому содержанию свиноматок, чтобы каждой по отдельности было не так тоскливо. Соответственно придётся раскошелиться на переоборудование помещений.Как видно, по вопросу денег и свиней проявляется взаимное свинство: Украина получила деньги и желает выполнять свои обязательства, а Европа требует внедрить стандарты, которые сочинили исключительно для отсечения импорта от европейского рынка. Сложно поверить, что евробюрократии есть дело до чувств свиней и кур, хотя собак на Украине на цепи планируют запретить держать уже с 1 сентября, зато людей отлавливать пока никто не запрещает.Прочие новостиУкраинская налоговая выявила масштабные манипуляции в одной из крупных сетей по торговле мясом: покупателям вместо настоящих кассовых чеков выдавали их имитацию, которая не регистрировалась в налоговой, что позволяло "оптимизировать" налоги. В магазинах сети было два аппарата: кассовый для выдачи реальных чеков и ещё один для печати их имитаций.В Черновцах Бюро экономической безопасности разгромило цех по производству сигарет, где две производственные линии каждую минуту производили 5 тыс. сигарет, принося владельцам по 1 млрд гривен прибыли ежемесячно. Заодно изъяли 750 тыс. пачек сигарет и 149 ящиков ферментированного табака.Партизаны-антисемиты из группы The Earthquake Faction нанесли удар по предприятию Archer-LPP в настоящем тылу Украины — Евросоюзе — и сожгли складской цех с тепловизорами, а заодно повредили административное здание. Что это было — дружеский огонь или операция под чужим флагом порка не ясно.Специализирующийся на экспорте подсолнечного масла агрохолдинг Kernel Андрея Веревского принёс Украине каждый десятый доллар в экспорте.О ситуации в сфере энергетики - в статье Олега Хавича "Энергетические войны. Трамп манипулирует нефтью, газом, а энергокризис остаётся самым серьёзным в истории"

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

