"Зеленский не дурак": аналитик раскрыл, как и почему Киев хочет продать США свои дроны
Зеленский предложил США использовать украинские дроны, которые дешевле американских. Трамп отказался, но это не значит, что Штаты не заинтересованы в украинских наработках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-03-25T06:00
сша, киев, украина, самойлов, владимир зеленский, украина.ру, бпла, беспилотники, главные новости, главное, вооружения, война на украине, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво
США, Киев, Украина, Самойлов, Владимир Зеленский, Украина.ру, БПЛА, беспилотники, Главные новости, главное, вооружения, война на Украине, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО
Журналист поинтересовался, чем Украина пытается сбивать российские "Герани". Самойлов рассказал о попытках Киева продать свои наработки США.
"Зеленский-то как раз хотел купить США тем, что украинские дроны-перехватчики намного дешевле, чем американские. На деньги Зеленский напирает грамотно, пользуясь тем, что американцы к деньгам относятся чувствительно", — заявил Самойлов.
По его словам, Трамп высокомерно отказался, но это не значит, что США отступились. "Если у Украины есть хорошие апробированные идеи, американцы это возьмут с удовольствием. В этом плане над Зеленским не надо хихикать", — добавил эксперт.
Он призвал скептически относиться к заявлениям Киева о сбитых "Геранях". "Верить этому нельзя. Это может быть маркетинговый ход, чтобы продать дроны в восточноевропейские страны, а взамен получить сложные натовские системы", — пояснил Самойлов.
"Пусть они между собой спорят. Главное, чтобы их системы работали хуже по сравнению с нашими. Мы в этом плане ничуть не отстаем", — подытожил собеседник издания.