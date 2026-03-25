"Зеленский не дурак": аналитик раскрыл, как и почему Киев хочет продать США свои дроны
Зеленский предложил США использовать украинские дроны, которые дешевле американских. Трамп отказался, но это не значит, что Штаты не заинтересованы в украинских наработках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
06:00 25.03.2026
 
Зеленский предложил США использовать украинские дроны, которые дешевле американских. Трамп отказался, но это не значит, что Штаты не заинтересованы в украинских наработках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Журналист поинтересовался, чем Украина пытается сбивать российские "Герани". Самойлов рассказал о попытках Киева продать свои наработки США.
"Зеленский-то как раз хотел купить США тем, что украинские дроны-перехватчики намного дешевле, чем американские. На деньги Зеленский напирает грамотно, пользуясь тем, что американцы к деньгам относятся чувствительно", — заявил Самойлов.
По его словам, Трамп высокомерно отказался, но это не значит, что США отступились. "Если у Украины есть хорошие апробированные идеи, американцы это возьмут с удовольствием. В этом плане над Зеленским не надо хихикать", — добавил эксперт.
Он призвал скептически относиться к заявлениям Киева о сбитых "Геранях". "Верить этому нельзя. Это может быть маркетинговый ход, чтобы продать дроны в восточноевропейские страны, а взамен получить сложные натовские системы", — пояснил Самойлов.
"Пусть они между собой спорят. Главное, чтобы их системы работали хуже по сравнению с нашими. Мы в этом плане ничуть не отстаем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.
