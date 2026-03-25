Один против коалиции: Самойлов о логистической изоляции и сложном положении Тегерана

Потенциал Ирана несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Тегеран находится в заблокированном положении, имея связь с внешним миром только через Каспийское море или Пакистан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T11:09

Журналист обратил внимание, что, несмотря на успехи Ирана, его положение остается сложным. Самойлов объяснил логистические проблемы Тегерана."При всем моем уважении к Ирану, его потенциал несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Вооруженные силы, боевые средства, производственная база — всего этого у Исламской республики гораздо меньше. При этом страна фактически находится в заблокированном положении", — констатировал аналитик.По его словам, у Ирана есть лишь два канала связи с внешним миром: через Каспийское море (с Россией) или через Пакистан (с Китаем). Пакистанское направление крайне сложное — горы, пустыня, мало дорог. Ограниченная логистика всегда попадает под удар.Серьезные сложности возникают и на каспийском направлении. "Азербайджан особой любви к Ирану не питает. И они будут препятствовать нашей логистике в Иран", — пояснил эксперт."Поэтому сейчас вопрос в том, насколько долго у Ирана хватит средств поражения и промышленных возможностей для их восполнения", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.

