https://ukraina.ru/20260325/odin-protiv-koalitsii-samoylov-o-logisticheskoy-izolyatsii-i-slozhnom-polozhenii-tegerana-1077142439.html
Один против коалиции: Самойлов о логистической изоляции и сложном положении Тегерана
Потенциал Ирана несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Тегеран находится в заблокированном положении, имея связь с внешним миром только через Каспийское море или Пакистан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
новости
иран
тегеран
самойлов
украина.ру
главные новости
главное
война в иране
пакистан
логистика
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6f58e7383aa3f5a4efe2260b454281f.jpg
Журналист обратил внимание, что, несмотря на успехи Ирана, его положение остается сложным. Самойлов объяснил логистические проблемы Тегерана."При всем моем уважении к Ирану, его потенциал несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Вооруженные силы, боевые средства, производственная база — всего этого у Исламской республики гораздо меньше. При этом страна фактически находится в заблокированном положении", — констатировал аналитик.По его словам, у Ирана есть лишь два канала связи с внешним миром: через Каспийское море (с Россией) или через Пакистан (с Китаем). Пакистанское направление крайне сложное — горы, пустыня, мало дорог. Ограниченная логистика всегда попадает под удар.Серьезные сложности возникают и на каспийском направлении. "Азербайджан особой любви к Ирану не питает. И они будут препятствовать нашей логистике в Иран", — пояснил эксперт."Поэтому сейчас вопрос в том, насколько долго у Ирана хватит средств поражения и промышленных возможностей для их восполнения", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ff7c2950355ad40225ea874a7b0ff1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
