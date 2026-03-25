Один против коалиции: Самойлов о логистической изоляции и сложном положении Тегерана

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/odin-protiv-koalitsii-samoylov-o-logisticheskoy-izolyatsii-i-slozhnom-polozhenii-tegerana-1077142439.html
Потенциал Ирана несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Тегеран находится в заблокированном положении, имея связь с внешним миром только через Каспийское море или Пакистан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-03-25T11:09
2026-03-25T11:09
новости
иран
тегеран
самойлов
украина.ру
главные новости
главное
война в иране
пакистан
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6f58e7383aa3f5a4efe2260b454281f.jpg
иран
тегеран
пакистан
азербайджан
ближний восток
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ff7c2950355ad40225ea874a7b0ff1e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, тегеран , самойлов, украина.ру, главные новости, главное, война в иране, пакистан, логистика, азербайджан, ближний восток, международные отношения, международная политика, сша, израиль
Новости, Иран, Тегеран , Самойлов, Украина.ру, Главные новости, главное, война в Иране, Пакистан, логистика, Азербайджан, Ближний Восток, международные отношения, Международная политика, США, Израиль

Один против коалиции: Самойлов о логистической изоляции и сложном положении Тегерана

11:09 25.03.2026
 
© REUTERS / Majid-Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Majid-Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Потенциал Ирана несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Тегеран находится в заблокированном положении, имея связь с внешним миром только через Каспийское море или Пакистан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Журналист обратил внимание, что, несмотря на успехи Ирана, его положение остается сложным. Самойлов объяснил логистические проблемы Тегерана.
"При всем моем уважении к Ирану, его потенциал несопоставим с потенциалом коалиции агрессоров. Вооруженные силы, боевые средства, производственная база — всего этого у Исламской республики гораздо меньше. При этом страна фактически находится в заблокированном положении", — констатировал аналитик.
По его словам, у Ирана есть лишь два канала связи с внешним миром: через Каспийское море (с Россией) или через Пакистан (с Китаем). Пакистанское направление крайне сложное — горы, пустыня, мало дорог. Ограниченная логистика всегда попадает под удар.
Серьезные сложности возникают и на каспийском направлении. "Азербайджан особой любви к Ирану не питает. И они будут препятствовать нашей логистике в Иран", — пояснил эксперт.
"Поэтому сейчас вопрос в том, насколько долго у Ирана хватит средств поражения и промышленных возможностей для их восполнения", — подчеркнул собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранТегеранСамойловУкраина.руГлавные новостиглавноевойна в ИранеПакистанлогистикаАзербайджанБлижний Востокмеждународные отношенияМеждународная политикаСШАИзраиль
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
