Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/ssha-i-izrail-ostanavlivatsya-ne-sobirayutsya-samoylov-o-riskakh-sukhoputnogo-vtorzheniya-v-iran-1077132153.html
"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Складывается очень напряженная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
новости
иран
израиль
сша
алексей самойлов
дональд трамп
украина.ру
ближний восток
война в иране
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076740229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a4bb41ce490b2714c47814602a4c2dc.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076740229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5066f91934228996209aaa3ca726bea7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
05:00 25.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Складывается очень напряженная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Журналист спросил о рисках сухопутного вторжения в Иран. Самойлов рассказал, что ни США, ни Израиль останавливаться не собираются.
"США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Конфликт Белуджистана с Тегераном, на границе с Пакистаном, никуда не исчез. Сепаратистские настроения среди белуджей серьезные. Их прокси-войска могут парализовать логистику из Пакистана", — заявил Самойлов.
По его словам, курдские формирования давно превратились в ЧВК. "За деньги можно договориться с кем угодно. Если вопрос финансирования будет решен, они пойдут воевать внутри Ирана", — пояснил эксперт.
Самойлов отметил, что США сохраняют военное присутствие в регионе. "США все равно не выводят свой флот из региона. Ситуация складывается очень напряженная. Ни США, ни Израиль останавливаться не собираются", — добавил он.
Говоря о сдержанности Ирана, эксперт высказал предположение. "Иран не бьет по критическим объектам в Израиле. Он только показывает, что может это сделать. Он боялся довести США до точки невозврата, когда те могут пойти даже на применение тактического ядерного оружия", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, является ли конфликт на Ближнем Востоке началом третьей мировой войны — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильСШААлексей СамойловДональд ТрампУкраина.руБлижний Востоквойна в ИраневойнаГлавные новостиглавноеМеждународная политикамеждународные отношениякурды
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Самойлов: "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ
05:15ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении
05:00"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
04:45"Выбили ВСУ из Песчаного": полковник Алехин о продвижении "северян" в Харьковской области
04:30"Это мог быть район Славянска": эксперт предположил, откуда ВСУ перебросили резервы под Глухов
04:15"Панцирь-СМД" на страже границы России: военный обозреватель о новых комплексах ПВО
04:04"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива
04:00"Зубы дракона в ближнем небе": аналитик о стратегии защиты от дронов и американской системе "Меропс"
03:42Работа по установлению виновных в ракетной атаке на Брянск и их уничтожению ведётся ежедневно — Алаудинов
03:01США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали
02:21Иран ожидает "твёрдой позиции" от членов СБ ООН, особенно от России и Китая
01:54США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
01:15Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:44Взрывоопасные стельки и слабеющий Patriot. События 24 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:25Фронтовая сводка за 24 марта от канала "Дневник Десантника"
00:11Силы ПВО за девять часов сбили 181 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:39США назвали блокировку Венгрией кредита Украине внутренней проблемой Европы
23:36Еврокомиссар заявила о невозможности вступления Украины в ЕС к 2027 году
23:33Ракетная опасность объявлена в трех областях РФ, за шесть часов уничтожены 42 украинских беспилотника
22:55Российские подразделения расширяют зоны контроля на нескольких направлениях
Лента новостейМолния