"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран

США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Складывается очень напряженная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T05:00

Журналист спросил о рисках сухопутного вторжения в Иран. Самойлов рассказал, что ни США, ни Израиль останавливаться не собираются."США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Конфликт Белуджистана с Тегераном, на границе с Пакистаном, никуда не исчез. Сепаратистские настроения среди белуджей серьезные. Их прокси-войска могут парализовать логистику из Пакистана", — заявил Самойлов.По его словам, курдские формирования давно превратились в ЧВК. "За деньги можно договориться с кем угодно. Если вопрос финансирования будет решен, они пойдут воевать внутри Ирана", — пояснил эксперт.Самойлов отметил, что США сохраняют военное присутствие в регионе. "США все равно не выводят свой флот из региона. Ситуация складывается очень напряженная. Ни США, ни Израиль останавливаться не собираются", — добавил он.Говоря о сдержанности Ирана, эксперт высказал предположение. "Иран не бьет по критическим объектам в Израиле. Он только показывает, что может это сделать. Он боялся довести США до точки невозврата, когда те могут пойти даже на применение тактического ядерного оружия", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О том, является ли конфликт на Ближнем Востоке началом третьей мировой войны — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.

новости, иран, израиль, сша, алексей самойлов, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, война в иране, война, главные новости, главное, международная политика, международные отношения, курды