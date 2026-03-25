"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Складывается очень напряженная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-03-25T05:00
Журналист спросил о рисках сухопутного вторжения в Иран. Самойлов рассказал, что ни США, ни Израиль останавливаться не собираются.
"США и Израиль не прекращают подрывную работу по созданию бандформирований для сухопутного вторжения в Иран. Конфликт Белуджистана с Тегераном, на границе с Пакистаном, никуда не исчез. Сепаратистские настроения среди белуджей серьезные. Их прокси-войска могут парализовать логистику из Пакистана", — заявил Самойлов.
По его словам, курдские формирования давно превратились в ЧВК. "За деньги можно договориться с кем угодно. Если вопрос финансирования будет решен, они пойдут воевать внутри Ирана", — пояснил эксперт.
Самойлов отметил, что США сохраняют военное присутствие в регионе. "США все равно не выводят свой флот из региона. Ситуация складывается очень напряженная. Ни США, ни Израиль останавливаться не собираются", — добавил он.
Говоря о сдержанности Ирана, эксперт высказал предположение. "Иран не бьет по критическим объектам в Израиле. Он только показывает, что может это сделать. Он боялся довести США до точки невозврата, когда те могут пойти даже на применение тактического ядерного оружия", — констатировал собеседник издания.
О том, является ли конфликт на Ближнем Востоке началом третьей мировой войны — в материале "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.