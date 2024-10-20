https://ukraina.ru/20241020/1058142624.html

Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины

Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины - 20.10.2024 Украина.ру

Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины

Радиопрозрачный дрон почти что не фиксируется радарами противника, а автоматика изделия отчасти лежит на ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор БПЛА, эксперт в области беспилотной авиации Павел Наркевич

2024-10-20T03:30

2024-10-20T03:30

2024-10-20T03:30

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Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев российские специалисты серьезно продвинулись в этом направлении. Но, по его словам, все его технические характеристики — военная тайна.Далее эксперт объяснил, какие функции выполняет ИИ, а какие все еще на пилоте:"Человек, который управляет этим изделием, на каком-то этапе прекращает переходить с ручного управления на автоматическое, а в заложенном алгоритме бортового компьютера уже осуществляется многоступенчатая система наведения и управления изделием".Полный текст интервью — Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

https://ukraina.ru/20241013/1058033670.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, угледар, бпла, детали