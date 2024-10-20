Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины - 20.10.2024 Украина.ру
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Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины
Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины - 20.10.2024 Украина.ру
Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины
Радиопрозрачный дрон почти что не фиксируется радарами противника, а автоматика изделия отчасти лежит на ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор БПЛА, эксперт в области беспилотной авиации Павел Наркевич
2024-10-20T03:30
2024-10-20T03:30
новости
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Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев российские специалисты серьезно продвинулись в этом направлении. Но, по его словам, все его технические характеристики — военная тайна.Далее эксперт объяснил, какие функции выполняет ИИ, а какие все еще на пилоте:"Человек, который управляет этим изделием, на каком-то этапе прекращает переходить с ручного управления на автоматическое, а в заложенном алгоритме бортового компьютера уже осуществляется многоступенчатая система наведения и управления изделием".Полный текст интервью — Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
https://ukraina.ru/20241013/1058033670.html
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новости, россия, украина, угледар, бпла, детали
Новости, Россия, Украина, Угледар, БПЛА, детали

Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины

03:30 20.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Радиопрозрачный дрон почти что не фиксируется радарами противника, а автоматика изделия отчасти лежит на ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор БПЛА, эксперт в области беспилотной авиации Павел Наркевич
Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев российские специалисты серьезно продвинулись в этом направлении. Но, по его словам, все его технические характеристики — военная тайна.
"Общие принципы работы этого изделия таковы, что он — обычный радиоуправляемый беспилотный аппарат. Он радиопрозрачный. Он тяжело фиксируется радарами противника. В него заложено несколько алгоритмов искусственного интеллекта", — поделился Наркевич.
Далее эксперт объяснил, какие функции выполняет ИИ, а какие все еще на пилоте:
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
13 октября, 05:30
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"Человек, который управляет этим изделием, на каком-то этапе прекращает переходить с ручного управления на автоматическое, а в заложенном алгоритме бортового компьютера уже осуществляется многоступенчатая система наведения и управления изделием".
Полный текст интервью — Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
 
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