https://ukraina.ru/20241109/1058773488.html

Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине

Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине - 09.11.2024 Украина.ру

Убийственная мечта Зеленского, охота наёмников на британца-русофоба. Итоги 9 ноября на Украине

Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта "Борисполь". Британский журналист-русофоб Джей Бичер заявил об охоте на него боевиков "Грузинского легиона"*

2024-11-09T18:00

2024-11-09T18:00

2024-11-09T18:00

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хроники

украина

львов

варшава

владимир зеленский

"грузинский легион"

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мининфраструктуры

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О желании Зеленского открыть аэропорт "Борисполь" сообщило издание "Страна" со ссылкой на собственные источники. По информации источника издания на авиарынке, тему возобновления полётов с Украины начали продвигать с лета."Это связано с назначением нового атташе, который в том числе, стал курировать инфраструкурные вопросы. По его инициативе в Варшаве собрали большую конференцию с участием профильных регуляторов ЕС, США и Великобритании, страховщиков, перевозчиков и др. Тогда же наше Мининфраструктуры презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства. На самом деле международные партнеры заинтересованы в возобновлении перелетов из Украины. Это как с морским коридором. Никому неинтересно, чтобы инфраструктура простаивала, если на ней можно зарабатывать. Плюс элементарно вопрос удобства для иностранного бизнеса, у которого по-прежнему остается немало интересов в Украине, несмотря на войну", - заявил источник издания.При этом он подчеркнул, что международные партнёры Украины настаивают, чтобы перелёты начались не с киевского "Борисполя", а с аэропорта "Львов"."При вылете со Львова самолёт находится в воздушном пространстве Украины всего 7 минут, дальше уже Польша. Страховка будет стоить порядка $50 на каждое кресло (вне зависимости от количества проданных билетов и загрузки самолета) в один конец. То есть, за небольшой самолёт (скажем, Embraer на 100 мест) придется заплатить $10 тыс. в в оба конца. Что позволит выйти на стоимость билета на рейсы в ближайшие европейские столицы (к примеру, Варшаву) до $200 в одну сторону или $400 туда и обратно" - пояснил изданию логику украинских международных партнёров руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.Что же до украинских властей, то у них свои- политические и экономические интересы."Во-первых, это большой PR - вот, смотрите, несмотря на войну, мы можем защитить свое небо и возобновить полёты. Во-вторых, под это дело можно попросить у международных партнёров больше систем ПВО. В-третьих, речь о деньгах. Аэропорты - это просто станки по печатанию денег. До войны "Борисполь" приносил по $50-60 млн чистой прибыли, Львов - $20 млн. Это без учета тех миллионных потоков, которые расходились по схемам. Сейчас, понятно, будет меньше, но это всё равно очень интересно, особенно с учетом проседания по другим потенциально денежным направлениям", - рассказал изданию источник на авиарынке.Однако здесь украинские власти противоречат международным партнёрам, ведь они хотят не запуска аэропорта "Львов", а запуска именно аэропорта "Борисполь"."Якобы, Зеленский сказал, что начинаем с "Борисполя" или вообще не начинаем. Это для него принципиальный вопрос", - подчеркнул источник.При этом эксперты отмечают, что идея провальная не только с точки зрения безопасности, но и финансов. Так, в случае гипотетического запуска "Борисполя", страховка самолётов будет многократно дороже, чем в случае их вылета из аэропорта "Львов"."Тарифы сразу же взлетают, в среднем, в 10 раз, по сравнению с теми, что могли быть со Львова. Вместо $50 на кресло будем иметь уже $500 в один конец. И это только страховка. Ещё $100 долларов - прямые затраты перевозчика, $100 - прибыль. Таким образом в ту же Варшаву можно будет долететь за $700 в один конец или за $1400-1500 туда и обратно", - отметил эксперт Ланецкий.При этом, даже за такую цену украинцы будут летать. Но, т. к. мужчин из страны не выпускают, количество пассажиров будет невелико. А для того, чтобы аэропорты были прибыльными, нужна загрузка хотя бы 10 рейсов в день. Набрать такое количество пассажиров — нереально.Военные же, со своей стороны, выступают против открытия как аэропорта "Борисполь", так и аэропорта "Львов", в т.ч. и потому, что гражданские самолёты могут сбить украинские ПВО-шники."Идея открыть воздушное сообщение пока идет война носит исключительно пиар-характер. Власти, на фоне крайне тяжелого положения на фронте, хотят показать, что в стране хоть что-то налаживается, возвращаются элементы мирной жизни. Но военные говорят, что такой пиар может очень дорого обойтись. Открытие "Борисполя" - это вообще безумие. Пассажирские самолёты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев и Киевскую область, а также летят через столичный регион на запад. И потому есть большой риск случайного попадания", - рассказал украинскому изданию источник на авиарынке.Он также отметил, что "Борисполь" находится недалеко от границы с Россией."Кроме того, "Борисполь" находится сравнительно недалеко от российской границы. Поэтому риски прилета по нему крайне высоки. А россияне обязательно ударят, когда узнают, что мы собираемся возобновлять полеты. И на этом вопрос будет снят. С Львовом, на первый взгляд, проще. После взлета самолет будет в воздушном пространстве Украины менее 10 минут. Однако до Львова тоже, как известно, долетают российские ракеты. Реже, чем до более восточных регионов, но долетают. И если там будет такая жирная цель как действующий аэропорт, то россияне, уверен, потратятся на то, чтоб нанести по нему массированный удар, разрушить терминал и взлетно-посадочную полосу. И пока нет таких систем ПВО, которые бы на 100% гарантировали защиту. И это не говоря уже о том, что ради усиления защиты аэропортов нужно будет откуда-то перебрасывать системы ПВО, количество которых не безгранично. А это будет означать, что придется лишать защиты какие-то другие территории. Нужно ли это делать ради пиара?" - задался вопросом источник.Кроме того, он указал на то, что полёты невозможны во время воздушной тревоги."Ещё важный момент. Полеты не будут возможны во время воздушной тревоги. А она иногда может длиться часами и по несколько раз в день. В таких условиях никакого стабильного расписания полетов быть не может. Люди просто долгими часами будут ждать своих рейсов. И в таких условиях летать через Польшу будет даже быстрее. Поэтому идея возобновить авиасообщение до окончания боевых действий крайне сомнительна", - отметил источник.Примечательно, что накануне — в ночь с 7 на 8 ноября —в Киеве была объявлена самая продолжительная воздушная тревога. Она длилась почти 10 часов, сообщали украинские СМИ.Также нельзя исключать того, что украинские военные попытаются прикрыться гражданскими, а работающий аэропорт использовать не только для отправки гражданских рейсов, но и для получения грузов военного назначения.Пошёл русофоб на русофобаРаботающий на Украине британский журналист-русофоб Джей Бичер заявил о том, что на него начали охоту наёмники "Грузинского легиона"*."Моя жизнь в опасности. В прошлом месяце я написал статью, в которой просто освещал реальные обвинения, выдвинутые сотнями людей против "Грузинского легиона"* Выяснилось, что высокопоставленные лица легиона украли пожертвования и перевели сотни тысяч долларов, предназначавшихся храбрым украинским бойцам на передовой в свои карманы - один из них даже живет в Америке и принимает пожертвования на свой личный счет PayPal", - рассказал Бичер на своей странице в X.Он напомнил, что после этого подразделение осудили за рубежом, а реклама подразделения была убрана с сайта украинского телемарафона. Как оказалось, наёмники не простили журналиста."Сегодня "Грузинский легион"* послал людей в мою квартиру, которые подождали, пока кто-нибудь выйдет из здания, чтобы они могли войти, направились прямо на мой этаж, запугали моего партнёра и наклеили наклейки "Грузинского легиона"* на мою входную дверь, чтобы показать, что они знают, где я живу", - заявил Бичер.К записи он прикрепил видео с камер наблюдения. При этом он сообщил, что у него есть и другое видео."У меня есть ещё видео, на которых также видно, как мужчины подходят к двери моей квартиры (они заходили только на мой этаж и в мою квартиру), но я передам их полиции, потому что они раскрыли мой точный адрес.Это после того, как я мне уже угрожали убийством", - отметил журналист.Он пожаловался на "странную дезинформацию", к которой прибегло командование "Легиона"*. Кроме того, Бичера обвинили в работе на России."[Они] заставили подставного адвоката попытаться запугать меня и подвергнуть мою жизнь опасности, солгав, что мне- журналисту, побывавшему на фронте и написавшему более 800 проукраинских, антироссийских статей - "платит Кремль" и я "работаю на грузинское правительство", зная, что эта ложь может привести к моей гибели", - жаловался Бичер.Он также сообщил о тревоге родных и близких."Теперь мой партнёр считает, что его могут убить, и что меня тоже могут убить, когда я вернусь... Все потому, что я сделал то, что должен делать журналист, и написал статью, освещающую публичную историю", - отметил Бичер.По его словам, на его обращения не отвечают ни Национальная полиция Украины, ни Служба безопасности Украины."Я не могу связаться с британским послом здесь, Мартином Харрисом , а посольство ответило по электронной почте, что они не могут меня защитить. Так что я могу сделать, чтобы предотвратить возможное убийство меня и моего партнёра? И кто должен защищать британских граждан и журналистов, пока они находятся на Украине", - жаловался Бичер.Он заявил, что не писал бы о происходящем в Х, "если бы не считал угрозу серьёзной". Бичер отметил, что если с ним что-нибудь случится, то все должны знать, кто за этим стоит.Примечательно, что Бичер — один из самых русофобски настроенных западных журналистов, работающих на Украине. Так, у себя на странице Х он репостит сообщения, которые могут быть расценены как призывы к убийству российских военных лётчиков, а также распространяет дезинформацию о ВС РФ.* - запрещённая в РФ террористическая организацияО том, как на Украине оценивают происходящее на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241109/1058768091.html

https://ukraina.ru/20241109/1058766557.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, львов, варшава, владимир зеленский, "грузинский легион", ес, мининфраструктуры