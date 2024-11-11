Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Сырский не сможет решить проблему нехватки мотивированных бойцов ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. Сейчас у Украины не хватает даже наемников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов, сообщил военкор.
Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, сказал Линин.
"На днях мы в Брянской области ликвидировали одного из американских инструкторов. Инструктора – это вещь дорогая. Я еще до СВО читал про американскую ЧВК "Академия". Там инструктора зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц (базовая ставка там в 10 тысяч долларов)", — подчеркнул журналист.
Сейчас расценки стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает и качество "материала" резко упало. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру