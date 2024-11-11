Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом" - 11.11.2024 Украина.ру
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Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"
Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом" - 11.11.2024 Украина.ру
Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"
Сырский не сможет решить проблему нехватки мотивированных бойцов ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. Сейчас у Украины не хватает даже наемников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T05:30
2024-11-11T05:30
новости
александр сырский
украина
всу
запад
мобилизация
чвк
вербовка
иностранные наемники
пленные
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Сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов, сообщил военкор.Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, сказал Линин.Сейчас расценки стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает и качество "материала" резко упало. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр сырский, украина, всу, запад, мобилизация, чвк, вербовка, иностранные наемники, пленные, сво, спецоперация, детали, сша
Новости, Александр Сырский, Украина, ВСУ, Запад, мобилизация, ЧВК, вербовка, иностранные наемники, Пленные, СВО, Спецоперация, детали, США

Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"

05:30 11.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Сырский не сможет решить проблему нехватки мотивированных бойцов ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. Сейчас у Украины не хватает даже наемников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов, сообщил военкор.
Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, сказал Линин.
"На днях мы в Брянской области ликвидировали одного из американских инструкторов. Инструктора – это вещь дорогая. Я еще до СВО читал про американскую ЧВК "Академия". Там инструктора зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц (базовая ставка там в 10 тысяч долларов)", — подчеркнул журналист.
Сейчас расценки стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает и качество "материала" резко упало. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 17:55
Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиАлександр СырскийУкраинаВСУЗападмобилизацияЧВКвербовкаиностранные наемникиПленныеСВОСпецоперациядеталиСША
 
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