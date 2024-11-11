https://ukraina.ru/20241111/1058760633.html

Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"

Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом" - 11.11.2024 Украина.ру

Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"

Сырский не сможет решить проблему нехватки мотивированных бойцов ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. Сейчас у Украины не хватает даже наемников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T05:30

2024-11-11T05:30

2024-11-11T05:30

новости

александр сырский

украина

всу

запад

мобилизация

чвк

вербовка

иностранные наемники

пленные

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Сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов, сообщил военкор.Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, сказал Линин.Сейчас расценки стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает и качество "материала" резко упало. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058717423.html

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