Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий
© Балицкий Евгений/Telegram
© Балицкий Евгений/Telegram
Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области. Об этом 11 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий
"Противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.
По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывают помощь.
Подробнее об атаках националистов - в материале Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ на сайте Украина.ру.