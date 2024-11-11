https://ukraina.ru/20241111/1058803910.html

Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий

Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий - 11.11.2024 Украина.ру

Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий

Украинский дрон атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго" в Запорожский области. Об этом 11 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий

2024-11-11T14:11

2024-11-11T14:11

2024-11-11T14:11

новости

запорожская область

евгений балицкий

горловка

вооруженные силы украины

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058804660_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_b5be27dd68b54fc2466ff11763799c3a.jpg

"Противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке. Пострадали три специалиста", - написал Балицкий.По его словам, с ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывают помощь. Подробнее об атаках националистов - в материале Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ на сайте Украина.ру.

запорожская область

горловка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, горловка, вооруженные силы украины, дроны