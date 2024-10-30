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Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал мэр Иван Приходько, передает РИА Новости
2024-10-30T09:57
2024-10-30T09:57
2024-10-30T09:57
новости
горловка
донецкая народная республика
украина
приходько
вооруженные силы украины
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"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА от 20 до 40 раз. Подробнее об обстановке в городе - в материале ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Приходько, Вооруженные силы Украины
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал мэр Иван Приходько, передает РИА Новости
"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.
Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА от 20 до 40 раз.
"К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении", - добавил мэр.
Подробнее об обстановке в городе - в материале ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие на сайте Украина.ру.