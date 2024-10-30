Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
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Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал мэр Иван Приходько, передает РИА Новости
2024-10-30T09:57
2024-10-30T09:57
новости
горловка
донецкая народная республика
украина
приходько
вооруженные силы украины
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"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА от 20 до 40 раз. Подробнее об обстановке в городе - в материале ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие на сайте Украина.ру.
горловка
донецкая народная республика
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Новости
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Приходько, Вооруженные силы Украины

Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ

09:57 30.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ольга ТрапезниковаИван Приходько
Иван Приходько - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© commons.wikimedia.org / Ольга Трапезникова
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Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал мэр Иван Приходько, передает РИА Новости
"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.
Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА от 20 до 40 раз.
"К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении", - добавил мэр.
Подробнее об обстановке в городе - в материале ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие на сайте Украина.ру.
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПриходькоВооруженные силы Украины
 
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