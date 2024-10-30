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Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ

Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру

Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ

Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал мэр Иван Приходько, передает РИА Новости

2024-10-30T09:57

2024-10-30T09:57

2024-10-30T09:57

новости

горловка

донецкая народная республика

украина

приходько

вооруженные силы украины

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"Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА от 20 до 40 раз. Подробнее об обстановке в городе - в материале ВСУ обстреляли Горловку, Белгород и Донецк: есть пострадавшие на сайте Украина.ру.

горловка

донецкая народная республика

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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, вооруженные силы украины