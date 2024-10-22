"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа - 22.10.2024 Украина.ру
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"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа
"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа - 22.10.2024 Украина.ру
"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа
Расследовано дело обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом 22 октября сообщил Следственный комитет России
2024-10-22T15:10
2024-10-22T15:10
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следственный комитет
"металлист"
коррупция
минобороны рф
криминал
уголовное дело
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Вертелецкого в рамках уголовного дела обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Как установили следователи, в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ.Вертелецкий взят под стражу, на его имущество наложен арест. Он знакомится с материалами уголовного дела. Затем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд."Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметили в российском следственном ведомстве.Ранее Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа Также сообщалось, что Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку Ещё ранее Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
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новости, россия, скр, следственный комитет, "металлист", коррупция, минобороны рф, криминал, уголовное дело, оборонный бюджет, взятка
Новости, Россия, СКР, Следственный комитет, "Металлист", коррупция, Минобороны РФ, криминал, уголовное дело, оборонный бюджет, взятка

"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа

15:10 22.10.2024
 
© Следком Телеграм-каналСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
© Следком Телеграм-канал
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Расследовано дело обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом 22 октября сообщил Следственный комитет России
Вертелецкого в рамках уголовного дела обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Как установили следователи, в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ.
"В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей", - констатировали в СК РФ.
Вертелецкий взят под стражу, на его имущество наложен арест. Он знакомится с материалами уголовного дела. Затем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
"Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметили в российском следственном ведомстве.
Ранее Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
Также сообщалось, что Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку
Ещё ранее Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
 
НовостиРоссияСКРСледственный комитет"Металлист"коррупцияМинобороны РФкриминалуголовное делооборонный бюджетвзятка
 
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