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"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа

"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа - 22.10.2024 Украина.ру

"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа

Расследовано дело обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом 22 октября сообщил Следственный комитет России

2024-10-22T15:10

2024-10-22T15:10

2024-10-22T15:10

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Вертелецкого в рамках уголовного дела обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Как установили следователи, в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ.Вертелецкий взят под стражу, на его имущество наложен арест. Он знакомится с материалами уголовного дела. Затем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд."Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметили в российском следственном ведомстве.Ранее Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа Также сообщалось, что Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку Ещё ранее Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях

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