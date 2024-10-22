"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа
© Следком Телеграм-каналСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
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Расследовано дело обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом 22 октября сообщил Следственный комитет России
Вертелецкого в рамках уголовного дела обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Как установили следователи, в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ.
"В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей", - констатировали в СК РФ.
Вертелецкий взят под стражу, на его имущество наложен арест. Он знакомится с материалами уголовного дела. Затем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
"Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметили в российском следственном ведомстве.
Также сообщалось, что Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку